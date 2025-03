Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a815dbef-a2db-428c-a5d7-f11f788c9592","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 12 kérdésben nyugdíjas SZÉP-kártyáról, gyógyszerek nulla százalékos áfakulcsáról, egészségügyi forrásokról, a KATA visszaállításáról, egységes 9 százalékos áfakulcsról is kikéri az emberek véleményét.","shortLead":"A 12 kérdésben nyugdíjas SZÉP-kártyáról, gyógyszerek nulla százalékos áfakulcsáról, egészségügyi forrásokról, a KATA...","id":"20250315_Nemzet-Hangja-neven-nepszavazasi-kezdemenyezest-jelentett-be-Magyar-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a815dbef-a2db-428c-a5d7-f11f788c9592.jpg","index":0,"item":"5bc1df89-812c-4350-bdd3-d6d82a4cafbc","keywords":null,"link":"/itthon/20250315_Nemzet-Hangja-neven-nepszavazasi-kezdemenyezest-jelentett-be-Magyar-Peter","timestamp":"2025. március. 15. 16:54","title":"Nemzet Hangja néven (nép)szavazási kezdeményezést jelentett be Magyar Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44712931-4d05-4f98-9af0-c16ca7932d95","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy barista elmulasztotta biztonságosan lezárni az egyik italt, ami a futár ölébe ömlött súlyos égési sérüléseket okozva. ","shortLead":"Egy barista elmulasztotta biztonságosan lezárni az egyik italt, ami a futár ölébe ömlött súlyos égési sérüléseket...","id":"20250316_50-millio-dollar-karteritest-kell-fizetnie-a-Starbucksnak-mert-forro-tea-omlott-egy-futarra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44712931-4d05-4f98-9af0-c16ca7932d95.jpg","index":0,"item":"c52166ba-ce60-4bf2-bb3a-84935c993fdc","keywords":null,"link":"/elet/20250316_50-millio-dollar-karteritest-kell-fizetnie-a-Starbucksnak-mert-forro-tea-omlott-egy-futarra","timestamp":"2025. március. 16. 10:33","title":"50 millió dollár kártérítést kell fizetnie a Starbucksnak, mert forró tea ömlött egy futárra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a84ed6c4-5894-4159-9814-7aed5ecdef20","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Egy neves viselkedéskutató egy nap arra ébredt, hogy a neten a világ egyik legveszélyesebb manipulátoraként beszélnek róla. Kétségbeesett próbálkozásai a valóság felfedésére csak tovább erősítették az üldözők hitét. Szerkesztett részlet Dan Ariely Tévhit című könyvéből.","shortLead":"Egy neves viselkedéskutató egy nap arra ébredt, hogy a neten a világ egyik legveszélyesebb manipulátoraként beszélnek...","id":"20250315_Dan-Ariely-Tevhit-konyvreszlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a84ed6c4-5894-4159-9814-7aed5ecdef20.jpg","index":0,"item":"5eb34152-9ace-4415-bcbd-c25a5127fb9e","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250315_Dan-Ariely-Tevhit-konyvreszlet","timestamp":"2025. március. 15. 19:15","title":"Ördögnek kikiáltva: Az ember, aki egy szörnyű konteó középpontjába került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"232b6639-dab6-44c6-91ef-c48b742120c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Konsztantyin Leonyidovics Dracsevszkij mellett Kósa Lajos fideszes országgyűlési képviselő is ott állt.","shortLead":"Konsztantyin Leonyidovics Dracsevszkij mellett Kósa Lajos fideszes országgyűlési képviselő is ott állt.","id":"20250315_Debrecenben-az-orosz-fokonzullal-egyutt-koszoruzott-a-fideszes-varosvezetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/232b6639-dab6-44c6-91ef-c48b742120c7.jpg","index":0,"item":"38f30ce2-adf9-4011-919d-c9b3c5c9c10a","keywords":null,"link":"/itthon/20250315_Debrecenben-az-orosz-fokonzullal-egyutt-koszoruzott-a-fideszes-varosvezetes","timestamp":"2025. március. 15. 18:37","title":"Debrecenben az orosz főkonzullal együtt koszorúzott a fideszes városvezetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac3365b-bf41-4caa-a0a0-600423999749","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Teljesen új repülési mód alkalmazásával repülhetnek a jövő drónjai a Marson.","shortLead":"Teljesen új repülési mód alkalmazásával repülhetnek a jövő drónjai a Marson.","id":"20250316_horvat-csapkodo-szarnyu-dron-mars-kutatas-esa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eac3365b-bf41-4caa-a0a0-600423999749.jpg","index":0,"item":"8d99eaa9-b679-4c52-83a2-aac90c55e847","keywords":null,"link":"/tudomany/20250316_horvat-csapkodo-szarnyu-dron-mars-kutatas-esa","timestamp":"2025. március. 16. 14:03","title":"Horvát fejlesztésű, csapkodó szárnyű drón forradalmasíthatja a Mars kutatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9e16524-97ac-456e-a722-7e4777d449c9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A német Amazontól rendelt egy tesztelő egy erős AMD processzort. A csomag kézbesítésekor úgy tűnt, minden rendben van. Azonban amikor pár nap múlva dolgozni akart a CPU-val, jött a feketeleves.","shortLead":"A német Amazontól rendelt egy tesztelő egy erős AMD processzort. A csomag kézbesítésekor úgy tűnt, minden rendben van...","id":"20250316_hamis-amd-processzor-nemet-amazon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9e16524-97ac-456e-a722-7e4777d449c9.jpg","index":0,"item":"97626b52-5848-461f-8fce-1aafbce10eb1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250316_hamis-amd-processzor-nemet-amazon","timestamp":"2025. március. 16. 08:03","title":"Vett egy menő AMD processzort az Amazonon, kicsomagolta, és kellemetlen meglepetés érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93ed34c4-7352-4396-ab85-3142f2ceaec6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A választási iroda döntése ellen még van idő fellebezni, igaz, nem sok. ","shortLead":"A választási iroda döntése ellen még van idő fellebezni, igaz, nem sok. ","id":"20250316_romania-valasztas-elnokjeloltek-hatarido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93ed34c4-7352-4396-ab85-3142f2ceaec6.jpg","index":0,"item":"dbb74fb2-f16e-4e2f-ad36-30d37664df0c","keywords":null,"link":"/vilag/20250316_romania-valasztas-elnokjeloltek-hatarido","timestamp":"2025. március. 16. 18:53","title":"Eddig nyolc politikust zártak ki a román elnökválasztásból, és ezt nem mindenki fogadta el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ügyészség gyanúja szerint a férfi azért végzett a betegekkel, hogy zavartalan legyen az éjszakai műszakja.","shortLead":"Az ügyészség gyanúja szerint a férfi azért végzett a betegekkel, hogy zavartalan legyen az éjszakai műszakja.","id":"20250315_Kilenc-gyilkossaggal-vadoljak-egy-nemetorszagi-hospice-korhaz-apolojat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93.jpg","index":0,"item":"9d6f7465-51d3-45a5-9e2f-857f28ab1a3e","keywords":null,"link":"/vilag/20250315_Kilenc-gyilkossaggal-vadoljak-egy-nemetorszagi-hospice-korhaz-apolojat","timestamp":"2025. március. 15. 15:28","title":"Kilenc gyilkossággal vádolják egy németországi hospice-kórház ápolóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]