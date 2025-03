Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"08cb688f-df49-4a55-8425-811083ace19c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A pápa a kórházból mondta el hagyományos vasárnapi imáját, orvosai szerint már nincs kritikus állapotban.","shortLead":"A pápa a kórházból mondta el hagyományos vasárnapi imáját, orvosai szerint már nincs kritikus állapotban.","id":"20250316_Ferenc-papa-a-megprobaltatasok-idoszakat-eli-at","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08cb688f-df49-4a55-8425-811083ace19c.jpg","index":0,"item":"7c8e2bc5-9014-4fba-9cab-4a9b2daf5c54","keywords":null,"link":"/vilag/20250316_Ferenc-papa-a-megprobaltatasok-idoszakat-eli-at","timestamp":"2025. március. 16. 13:05","title":"Ferenc pápa a megpróbáltatások időszakát éli át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58d4ae9a-50e5-4fa0-a275-4dc7c01bb585","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai Firefly Aerospace szondája, a Blue Ghost nemrég landolt a Holdon, azóta pedig már komoly munkába is kezdett a NASA eszközeivel.","shortLead":"Az amerikai Firefly Aerospace szondája, a Blue Ghost nemrég landolt a Holdon, azóta pedig már komoly munkába is kezdett...","id":"20250315_firefly-aerospace-blue-ghost-hold-felszin-furas-blue-ghost","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58d4ae9a-50e5-4fa0-a275-4dc7c01bb585.jpg","index":0,"item":"960e0300-d13e-416e-87dd-4a13895abfde","keywords":null,"link":"/tudomany/20250315_firefly-aerospace-blue-ghost-hold-felszin-furas-blue-ghost","timestamp":"2025. március. 15. 08:03","title":"Páratlan videó a Holdról: így fúrta meg a felszínt a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egész nap felhős, hűvös idő lesz, az eső délelőtt elvonul az ország fölül.","shortLead":"Egész nap felhős, hűvös idő lesz, az eső délelőtt elvonul az ország fölül.","id":"20250315_Az-idojaras-Magyar-Peternek-kedvez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d.jpg","index":0,"item":"3f7e880c-3db5-4993-bcf4-70753e91ba0e","keywords":null,"link":"/itthon/20250315_Az-idojaras-Magyar-Peternek-kedvez","timestamp":"2025. március. 15. 08:21","title":"Az eső reggel rázendít, de délutánra elvonul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6271fa6a-8beb-4c93-af6a-9d536d13c55a","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"“Vége van elvtársak, Товарищи, конец!” – üzente Orbánnak és a NER-nek (oroszul is) Magyar Péter az Andrássy útról, március 15-én. A Tisza elnöke rettegő öreg császárhoz és Haynauhoz hasonlította a kormányfőt, ismét az út a börtönbe programmal fenyegetett, egy csokor ígéretet tett a nyugdíjasoknak és útjára indít egy saját, tiszás “népszavazást” is.","shortLead":"“Vége van elvtársak, Товарищи, конец!” – üzente Orbánnak és a NER-nek (oroszul is) Magyar Péter az Andrássy...","id":"20250315_Magyar-is-szavaztat-bortonbe-csukna-a-NER-elitet-lehaynauzta-Orbant-osszefoglalo-Tisza-marcius-15-beszed-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6271fa6a-8beb-4c93-af6a-9d536d13c55a.jpg","index":0,"item":"6275dd21-142b-43e6-923d-3b97925a250a","keywords":null,"link":"/itthon/20250315_Magyar-is-szavaztat-bortonbe-csukna-a-NER-elitet-lehaynauzta-Orbant-osszefoglalo-Tisza-marcius-15-beszed-ebx","timestamp":"2025. március. 15. 18:31","title":"Magyar is szavaztat, börtönbe csukná a NER-elitet és lehaynauzta Orbánt – összefoglaló a Tisza elnökének beszédéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e831986b-886c-4f81-93ef-988ad4303b3e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Közbeszerzési Hatóság Szabad Európa birtokába került leveléből arra lehet következtetni, hogy nem volt szabályos a korábbi pályázat: valójában ugyanis koncesszióról van szó, amit közbeszerzési eljárás nélkül nem lehet lebonyolítani. A MÁV először a vártnál nagyobb érdeklődéssel indokolta az új eljárást, újabban azonban már projektcégek alakításáról, koncesszióról és közbeszerzésről beszél – tudta meg a lap.","shortLead":"A Közbeszerzési Hatóság Szabad Európa birtokába került leveléből arra lehet következtetni, hogy nem volt szabályos...","id":"20250314_Torvenyellenes-lehet-a-palyaudvarok-berbeadasara-kiirt-palyazat-ezert-vonhatta-vissza-a-MAV","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e831986b-886c-4f81-93ef-988ad4303b3e.jpg","index":0,"item":"5c2d0c44-ee8e-4457-b163-3c722b22b194","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250314_Torvenyellenes-lehet-a-palyaudvarok-berbeadasara-kiirt-palyazat-ezert-vonhatta-vissza-a-MAV","timestamp":"2025. március. 14. 21:05","title":"Törvényellenes lehet a pályaudvarok bérbeadására kiírt pályázat, ezért vonhatta vissza a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c5a5bcf-4c39-4662-9079-21ac17048dce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színművész a Tisza március 15-ei ünnepségén felolvasta az eredeti 12 pontot, hátha a Karmelitában is meghallják.","shortLead":"A színművész a Tisza március 15-ei ünnepségén felolvasta az eredeti 12 pontot, hátha a Karmelitában is meghallják.","id":"20250315_Nagy-Ervin-Nem-kerunk-az-Orban-altal-atirt-12-pontbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c5a5bcf-4c39-4662-9079-21ac17048dce.jpg","index":0,"item":"b2bc26c8-c433-439d-b5e0-52434bdbb0ca","keywords":null,"link":"/elet/20250315_Nagy-Ervin-Nem-kerunk-az-Orban-altal-atirt-12-pontbol","timestamp":"2025. március. 15. 16:07","title":"Nagy Ervin: Nem kérünk az átírt 12 pontból, mi Petőfi népe vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f13ce46-c447-4cc6-8d1d-1ce9142f6395","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt a lehetőség, hogy lecsapjunk egy igen ritka és elképesztően gyors Aston Martin Valkyrie AMR Próra.","shortLead":"Itt a lehetőség, hogy lecsapjunk egy igen ritka és elképesztően gyors Aston Martin Valkyrie AMR Próra.","id":"20250316_kozutaktol-tavol-tartando-brutalis-aston-martin-valkyrie-amr-pro-var-uj-gazdara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f13ce46-c447-4cc6-8d1d-1ce9142f6395.jpg","index":0,"item":"3a5d3c09-dcc7-479d-8eb7-ef481a8f1662","keywords":null,"link":"/cegauto/20250316_kozutaktol-tavol-tartando-brutalis-aston-martin-valkyrie-amr-pro-var-uj-gazdara","timestamp":"2025. március. 16. 07:21","title":"Közutaktól távol tartandó brutális Aston Martin vár új gazdára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7fe20c1-c1aa-4d84-aad3-0bf660aa8ecf","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A nemrég meghalt Oscar-díjas színész 80 millió dolláros vagyona a tét.","shortLead":"A nemrég meghalt Oscar-díjas színész 80 millió dolláros vagyona a tét.","id":"20250316_orokolhetnek-Gene-Hackman-gyerekei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7fe20c1-c1aa-4d84-aad3-0bf660aa8ecf.jpg","index":0,"item":"7bcb981f-5f5d-47d4-980d-04ebdca2894f","keywords":null,"link":"/elet/20250316_orokolhetnek-Gene-Hackman-gyerekei","timestamp":"2025. március. 16. 12:07","title":"Kimaradtak a végrendeletből, mégis örökölhetnek Gene Hackman gyerekei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]