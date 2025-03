Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5f2b272a-748c-4e74-8cba-1e07ca6ea2b7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Horvát és szlovén újságírókat is visszafordítottak a szerb határról a hatóságok, a belgrádi óriás demonstrációról tudósítóttak volna. ","shortLead":"Horvát és szlovén újságírókat is visszafordítottak a szerb határról a hatóságok, a belgrádi óriás demonstrációról...","id":"20250315_Ujsagiro-vegzalassal-folyik-a-belgradi-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f2b272a-748c-4e74-8cba-1e07ca6ea2b7.jpg","index":0,"item":"53e4bb6e-1f12-4648-847c-a673ddfd132b","keywords":null,"link":"/vilag/20250315_Ujsagiro-vegzalassal-folyik-a-belgradi-tuntetes","timestamp":"2025. március. 15. 18:52","title":"Nem engedtek be Szerbiába tüntetésre tartó külföldi tudósítókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"898cf00f-5ceb-4b87-9d1d-fb4f825a0865","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Folytatódik a lengyel alkotmányos válság.","shortLead":"Folytatódik a lengyel alkotmányos válság.","id":"20250314_lengyelorszag-koltsegvetes-alkotmanybirosag-fizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/898cf00f-5ceb-4b87-9d1d-fb4f825a0865.jpg","index":0,"item":"7b20f46d-b0c6-4eb0-8eab-dbdf9d802d82","keywords":null,"link":"/vilag/20250314_lengyelorszag-koltsegvetes-alkotmanybirosag-fizetes","timestamp":"2025. március. 14. 20:21","title":"Nincs rá pénz a költségvetésben, ezért nem kaptak fizetést a lengyel alkotmánybírók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e497883e-e2b0-490e-8392-6a88ce63f4e1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kormánypárti elemző szerint azon senki nem háborodott fel, hogy Magyar Péter „zsírporos nyaloncoknak” nevezte a kormány vezetőit.","shortLead":"A kormánypárti elemző szerint azon senki nem háborodott fel, hogy Magyar Péter „zsírporos nyaloncoknak” nevezte...","id":"20250316_Mraz-Agoston-A-poloska-szo-koruli-tiltakozas-mubalhe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e497883e-e2b0-490e-8392-6a88ce63f4e1.jpg","index":0,"item":"1568c4f9-05c9-4a33-8b59-32123ab4f68a","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_Mraz-Agoston-A-poloska-szo-koruli-tiltakozas-mubalhe","timestamp":"2025. március. 16. 13:52","title":"Mráz Ágoston: A poloska szó körüli tiltakozás műbalhé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"877fdafa-6fa1-4a53-9274-8e7c0598882e","c_author":"Horn Andrea - Vándor Éva","category":"sport","description":"Évek óta az egyik legkiszámíthatatlanabb, legszorosabb Forma–1-es világbajnoki versenynek ígérkezik az idei, pedig már a tavalyira sem lehetett panaszunk. A tesztek alapján nemcsak a mezőny élén lesz nagy tülekedés, hanem a középcsapatok között is. A várható izgalmakhoz pedig csak hozzátesz, hogy egyfajta őrségváltásnak is tanúi lehetünk: idén hat újonc debütál, és a mezőny csaknem fele, kilenc pilóta 25 év alatti. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy Lewis Hamilton beül egy Ferrariba.","shortLead":"Évek óta az egyik legkiszámíthatatlanabb, legszorosabb Forma–1-es világbajnoki versenynek ígérkezik az idei, pedig már...","id":"20250314_forma-1-szezonelozetes-hamilton-verstappen-norris-ferrari-mclaren-red-bull-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/877fdafa-6fa1-4a53-9274-8e7c0598882e.jpg","index":0,"item":"8c4012f0-1803-4edb-8929-ea4a21c55690","keywords":null,"link":"/sport/20250314_forma-1-szezonelozetes-hamilton-verstappen-norris-ferrari-mclaren-red-bull-ebx","timestamp":"2025. március. 14. 20:00","title":"Az év sztorijával, visszavágóval és egy igazi csúcsigazolással indul a Forma–1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea3f4e0-bc03-4adc-8936-97fc7cac5316","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök megfosztja ellenfeleit emberi mivoltuktól, amikor poloskához hasonlítja őket – fogalmazott a HVG-nek Ranschburg Zoltán, a Republikon Intézet vezető elemzője. Szerinte a beszéd nem feltétlenül készteti cselekvésre a szimpatizánsokat, de mindenképpen nyomot hagy a fejekben. Úgy vélte, Magyar Péter elsősorban a nőket és a nyugdíjasokat akarta ma megnyerni, mert ezekben a társadalmi csoportokban egyelőre lemaradt a Tisza Párt. Az viszont aggodalomra ad okot, hogy több százmilliárd forint értékű ígéretet tett, miközben a költségvetés jelentős hiánnyal küzd.","shortLead":"A miniszterelnök megfosztja ellenfeleit emberi mivoltuktól, amikor poloskához hasonlítja őket – fogalmazott a HVG-nek...","id":"20250315_Elemzo-Orban-Viktor-poloskazos-mondatarol-Borzalmas-hallgatni-ezeket-az-1930-as-eveket-idezo-kijelenteseket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dea3f4e0-bc03-4adc-8936-97fc7cac5316.jpg","index":0,"item":"f864dd1d-2e8c-4827-b283-dac1b2920b84","keywords":null,"link":"/itthon/20250315_Elemzo-Orban-Viktor-poloskazos-mondatarol-Borzalmas-hallgatni-ezeket-az-1930-as-eveket-idezo-kijelenteseket","timestamp":"2025. március. 15. 19:24","title":"Elemző Orbán Viktor poloskázós mondatáról: Borzalmas hallgatni ezeket az 1930-as éveket idéző kijelentéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2fd453-89fe-49e7-93bc-1829b3a61307","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"A kiégés, más néven burnout szindróma fizikai, érzelmi és mentális kimerüléssel járó tünetegyüttes. Leggyakrabban munkahelyi környezetben jelentkezik, de előfordulhat például tanulmányi stresszhelyzetekben vagy bármilyen hosszú távú, intenzív érzelmi erőfeszítés esetén. De mi vezet el idáig, hogyan ismerhető fel, és mit tehetünk ellene?","shortLead":"A kiégés, más néven burnout szindróma fizikai, érzelmi és mentális kimerüléssel járó tünetegyüttes. Leggyakrabban...","id":"20250129_Igy-ismerje-fel-a-burnout-szindromat-remotiv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c2fd453-89fe-49e7-93bc-1829b3a61307.jpg","index":0,"item":"b23d09c0-7471-4468-a46b-1a6b07830a15","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Igy-ismerje-fel-a-burnout-szindromat-remotiv","timestamp":"2025. március. 16. 14:30","title":"Így ismerje fel a burnout szindrómát!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"6b463ed1-d453-40c3-82fa-97c561a4b8eb","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"a84ed6c4-5894-4159-9814-7aed5ecdef20","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Egy neves viselkedéskutató egy nap arra ébredt, hogy a neten a világ egyik legveszélyesebb manipulátoraként beszélnek róla. Kétségbeesett próbálkozásai a valóság felfedésére csak tovább erősítették az üldözők hitét. Szerkesztett részlet Dan Ariely Tévhit című könyvéből.","shortLead":"Egy neves viselkedéskutató egy nap arra ébredt, hogy a neten a világ egyik legveszélyesebb manipulátoraként beszélnek...","id":"20250315_Dan-Ariely-Tevhit-konyvreszlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a84ed6c4-5894-4159-9814-7aed5ecdef20.jpg","index":0,"item":"5eb34152-9ace-4415-bcbd-c25a5127fb9e","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250315_Dan-Ariely-Tevhit-konyvreszlet","timestamp":"2025. március. 15. 19:15","title":"Ördögnek kikiáltva: Az ember, aki egy szörnyű konteó középpontjába került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e50a9b3-69f3-415c-9c75-22d643abd5c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Családja nem adta fel a reményt, bíztak benne, hogy megtalálták a férfit. ","shortLead":"Családja nem adta fel a reményt, bíztak benne, hogy megtalálták a férfit. ","id":"20250316_peru-halasz-ocean-tulelo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e50a9b3-69f3-415c-9c75-22d643abd5c1.jpg","index":0,"item":"03b5d7b6-f432-41e5-94ec-ba00350add99","keywords":null,"link":"/elet/20250316_peru-halasz-ocean-tulelo","timestamp":"2025. március. 16. 14:35","title":"Több mint három hónapja veszett nyoma egy perui halásznak, akit az utolsó pillanatban sikerült megmenteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]