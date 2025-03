Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6cc26b14-e306-45a3-8cc2-4f24e529d140","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"Komoly fegyverkezési terveket tett le az asztalra az Európai Unió, miközben Németország saját hatáskörben is óriási összegeket zúdítana a hadiiparára. Donald Trump szeszélyei miatt halaszthatatlanná vált a kontinens felfegyverzése, de lehetőleg az amerikaiak nélkül. Az európai fegyvergyárak ennek megfelelően mozgásba lendültek, és a terveik részben átformálnák a megszokott európai ipari berendezkedést. Összeszedtük, merre nyújtózkodnak a kontinens legnagyobb védelmi ipari cégei, köztük a nálunk is aktív Rheinmetallal.","shortLead":"Komoly fegyverkezési terveket tett le az asztalra az Európai Unió, miközben Németország saját hatáskörben is óriási...","id":"20250316_Europai-Unio-fegyverkezes-vedelmi-ipar-hadiipar-cegek-tervek-Rheinmetall-Thales-Leonardo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6cc26b14-e306-45a3-8cc2-4f24e529d140.jpg","index":0,"item":"1fd0e215-eb52-4ca7-afaf-b6868daaa037","keywords":null,"link":"/360/20250316_Europai-Unio-fegyverkezes-vedelmi-ipar-hadiipar-cegek-tervek-Rheinmetall-Thales-Leonardo","timestamp":"2025. március. 17. 10:00","title":"Ilyen, amikor Európa elkezd építeni egy kocsit, és tank lesz belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68af6666-4019-491d-8ecf-e62322a83cd5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A „hajdanvolt, csodálatos európai létezésről” ábrándozott a fideszes publicista, miközben kiosztotta, hogy kinek kell befognia a pofáját.","shortLead":"A „hajdanvolt, csodálatos európai létezésről” ábrándozott a fideszes publicista, miközben kiosztotta, hogy kinek kell...","id":"20250317_bayer-zsolt-poloska-feherjehalmaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68af6666-4019-491d-8ecf-e62322a83cd5.jpg","index":0,"item":"58ff672b-b0cd-43e1-8b05-198d5c320730","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_bayer-zsolt-poloska-feherjehalmaz","timestamp":"2025. március. 17. 19:37","title":"Bayer Zsolt bocsánatkérést követelt a poloskázáson felháborodott „túloldali világtól”, majd fehérjehalmaznak nevezett egy embercsoportot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc17d594-6199-470c-aceb-5ff9195edb07","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"24, a BadBox nevű androidos botnet-kártevőhöz köthető kártékony alkalmazást töröltek a Play Áruházból; a problémás kártevőt összesen félmillió eszközön sikerült leállítani.","shortLead":"24, a BadBox nevű androidos botnet-kártevőhöz köthető kártékony alkalmazást töröltek a Play Áruházból; a problémás...","id":"20250318_badbox-botnet-kartevo-androidos-eszkozok-tamadas-leallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc17d594-6199-470c-aceb-5ff9195edb07.jpg","index":0,"item":"63788900-9aa2-4b33-a5f3-ad9bb882f096","keywords":null,"link":"/tudomany/20250318_badbox-botnet-kartevo-androidos-eszkozok-tamadas-leallitas","timestamp":"2025. március. 18. 18:03","title":"Veszélyes kártevő fertőzte androidos eszközök százezreit, de most lecsaptak rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de655a22-5959-4096-948e-96267a33dda3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A fiatal férfi beismerő vallomást tett, azt mondta a rendőröknek, hogy egy tartozás miatt bántalmazta az idős embert.","shortLead":"A fiatal férfi beismerő vallomást tett, azt mondta a rendőröknek, hogy egy tartozás miatt bántalmazta az idős embert.","id":"20250318_gyilkossag-ferfi-budapest-19-eves-beismero-vallomas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de655a22-5959-4096-948e-96267a33dda3.jpg","index":0,"item":"143c0270-931d-4979-8eee-bf2c5f991101","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_gyilkossag-ferfi-budapest-19-eves-beismero-vallomas","timestamp":"2025. március. 18. 11:34","title":"Megöltek egy férfit Budapesten, egy 19 éves fiatal végezhetett vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1930d16d-aad1-4050-acea-9779ecf1f0b3","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A tenderre egy szlovák és egy magyar cég jelentkezett.","shortLead":"A tenderre egy szlovák és egy magyar cég jelentkezett.","id":"20250317_kassa-fociakademia-magyar-kozpenz-eredmenytelen-tender","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1930d16d-aad1-4050-acea-9779ecf1f0b3.jpg","index":0,"item":"15692420-177b-46da-bfba-fe9ab246cc84","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250317_kassa-fociakademia-magyar-kozpenz-eredmenytelen-tender","timestamp":"2025. március. 17. 15:06","title":"Elfogyott a pénz? Túl drága ajánlatok jöttek, ezért egyelőre nem épül magyar közpénzből fociakadémia Kassán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d827e604-8021-4cba-ad70-5dc659117ed6","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Megérkezett az elmúlt évek egyik legintelligensebb sorozatának, a Különválásnak (Severance) a második évada. Idegtépő, de az itt felsorakozó munkahelyi rejtélyek megérdemlik a figyelmet és a türelmet is. Spoilermentes ajánló.","shortLead":"Megérkezett az elmúlt évek egyik legintelligensebb sorozatának, a Különválásnak (Severance) a második évada. Idegtépő...","id":"20250317_severance-kulonvalas-apple-ben-stiller-sorozatajanlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d827e604-8021-4cba-ad70-5dc659117ed6.jpg","index":0,"item":"a1bbffd9-38d5-43e1-8311-b3ab010a7d91","keywords":null,"link":"/elet/20250317_severance-kulonvalas-apple-ben-stiller-sorozatajanlo","timestamp":"2025. március. 17. 15:50","title":"Ezek a főnökök rosszabbak még az ön főnökeinél is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bf050e6-5fac-47cd-a1f4-f06fd992d4d1","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"A magyar uniós szavazati jog felfüggesztését szorgalmazza és a Pride betiltását célzó magyar törvény megtámadását helyezi kilátásba a RECLAIM nevű brüsszeli civil szervezet, amely már több esetben folytatott kampányt a magyar kormány intézkedéseivel szemben.","shortLead":"A magyar uniós szavazati jog felfüggesztését szorgalmazza és a Pride betiltását célzó magyar törvény megtámadását...","id":"20250317_lmbtqi_jogallamisag_europai_unio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bf050e6-5fac-47cd-a1f4-f06fd992d4d1.jpg","index":0,"item":"4e450ec0-edcb-4912-9c03-361187f2ce85","keywords":null,"link":"/eurologus/20250317_lmbtqi_jogallamisag_europai_unio","timestamp":"2025. március. 17. 14:36","title":"„Megdöbbentő látni, hogy Magyarország Erdoğan és Putyin szintjére süllyed”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f867252-3da5-4343-a69b-e843bc6fc3ab","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sokan hiába keresik a Copilot chatbotot a Windows legújabb frissítése után, egyszerűen kámforrá vált a rendszerből. Az eszköz azonban nem szűnt meg, csak a Microsoft rendszere bicsaklott egyet.","shortLead":"Sokan hiába keresik a Copilot chatbotot a Windows legújabb frissítése után, egyszerűen kámforrá vált a rendszerből...","id":"20250317_microsoft-windows-11-frissites-copilot-alkalmazas-torles-hiba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f867252-3da5-4343-a69b-e843bc6fc3ab.jpg","index":0,"item":"27b15cce-a763-4992-be8a-fccc464e3c4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250317_microsoft-windows-11-frissites-copilot-alkalmazas-torles-hiba","timestamp":"2025. március. 17. 16:03","title":"Mi történt? Váratlanul eltűnt a Microsoft MI-je a Windowsból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]