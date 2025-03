Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c03060b9-a73c-40b7-87be-739df405b0a6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Diana Sosoaca levelét az ukránok is olvasták, és három évre kitiltották az ország területéről.","shortLead":"Diana Sosoaca levelét az ukránok is olvasták, és három évre kitiltották az ország területéről.","id":"20250318_roman-szelsojobboldal-politikus-putyin-level-ukrajna-teruletek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c03060b9-a73c-40b7-87be-739df405b0a6.jpg","index":0,"item":"97115f17-ccd4-4dc4-a99f-d8eea0894743","keywords":null,"link":"/elet/20250318_roman-szelsojobboldal-politikus-putyin-level-ukrajna-teruletek","timestamp":"2025. március. 18. 17:03","title":"Egy román szélsőjobboldali politikus ukrán területekért jelentkezett be Putyinnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdbe6638-48bc-4fe0-bdd8-a02f48a4f875","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez a kiváló egészségi állapotnak örvendő Alfa Romeo Giulietta egészen a 80-as évek elejére tekeri vissza az idő kerekét.","shortLead":"Ez a kiváló egészségi állapotnak örvendő Alfa Romeo Giulietta egészen a 80-as évek elejére tekeri vissza az idő kerekét.","id":"20250318_hihetetlen-de-48-ezer-kilometerrel-var-uj-gazdara-ez-a-44-eves-alfa-romeo-giulietta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fdbe6638-48bc-4fe0-bdd8-a02f48a4f875.jpg","index":0,"item":"2bd961fc-58ab-4043-91c7-fc1205961cfe","keywords":null,"link":"/cegauto/20250318_hihetetlen-de-48-ezer-kilometerrel-var-uj-gazdara-ez-a-44-eves-alfa-romeo-giulietta","timestamp":"2025. március. 18. 07:59","title":"Hihetetlen, de alig 5 ezer kilométerrel vár új gazdára ez a 44 éves Alfa Romeo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caf233fc-2283-49a5-bef1-cdb85b4c4f05","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A népszerű üdítőital három ízvariációval indul újra: hagyományos szőlő, cukormentes Traubisoda Zéró és egy kékszőlő ízű változattal.","shortLead":"A népszerű üdítőital három ízvariációval indul újra: hagyományos szőlő, cukormentes Traubisoda Zéró és egy kékszőlő ízű...","id":"20250318_agrarminiszterium-traubisoda-visszateres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/caf233fc-2283-49a5-bef1-cdb85b4c4f05.jpg","index":0,"item":"124251cb-95ed-4f54-b95b-925b51318147","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250318_agrarminiszterium-traubisoda-visszateres","timestamp":"2025. március. 18. 21:29","title":"Visszatér a Traubisoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d827e604-8021-4cba-ad70-5dc659117ed6","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Megérkezett az elmúlt évek egyik legintelligensebb sorozatának, a Különválásnak (Severance) a második évada. Idegtépő, de az itt felsorakozó munkahelyi rejtélyek megérdemlik a figyelmet és a türelmet is. Spoilermentes ajánló.","shortLead":"Megérkezett az elmúlt évek egyik legintelligensebb sorozatának, a Különválásnak (Severance) a második évada. Idegtépő...","id":"20250317_severance-kulonvalas-apple-ben-stiller-sorozatajanlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d827e604-8021-4cba-ad70-5dc659117ed6.jpg","index":0,"item":"a1bbffd9-38d5-43e1-8311-b3ab010a7d91","keywords":null,"link":"/elet/20250317_severance-kulonvalas-apple-ben-stiller-sorozatajanlo","timestamp":"2025. március. 17. 15:50","title":"Ezek a főnökök rosszabbak még az ön főnökeinél is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6e0a06a-f3e8-429f-9b3d-24ff0b466ed4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Tisza Párt vezetője a propagandistáknak üzent.","shortLead":"A Tisza Párt vezetője a propagandistáknak üzent.","id":"20250318_Magyar-Peter-megmutatta-uj-baratnojet-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6e0a06a-f3e8-429f-9b3d-24ff0b466ed4.jpg","index":0,"item":"05663789-5451-4a02-bd48-75f25728b9ba","keywords":null,"link":"/elet/20250318_Magyar-Peter-megmutatta-uj-baratnojet-ebx","timestamp":"2025. március. 18. 15:30","title":"Magyar Péter megmutatta új barátnőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"715185bc-30fa-4de7-a6b4-a8081e3d8a6c","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az uniós külügyminiszterek tanácsát követően Szijjártó Péter kifejtette, hogy szerinte az EU elszigetelődik az orosz–ukrán háborúban, az viszont a külügyminiszter szavaiból derült ki, hogy Magyarország az EU-n belül szigetelődött el.","shortLead":"Az uniós külügyminiszterek tanácsát követően Szijjártó Péter kifejtette, hogy szerinte az EU elszigetelődik...","id":"20250317_karpatalja_szijjarto-peter_orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/715185bc-30fa-4de7-a6b4-a8081e3d8a6c.jpg","index":0,"item":"6c447c08-0648-4d88-88bc-4db76693ddd2","keywords":null,"link":"/eurologus/20250317_karpatalja_szijjarto-peter_orosz-ukran-haboru","timestamp":"2025. március. 17. 15:57","title":"Szijjártó: Az ukránok mindig csak kérnek, sőt, követelnek, és nem szokták megköszönni a segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"463c6d56-5a72-439a-96cf-528821486ef4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Jelek szerint a Fiat Grande Panda mindenképpen megérdemel egy kis sportosítást.","shortLead":"Jelek szerint a Fiat Grande Panda mindenképpen megérdemel egy kis sportosítást.","id":"20250319_magyar-kez-rajzolta-igazan-vagannya-a-legujabb-fiat-grande-panda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/463c6d56-5a72-439a-96cf-528821486ef4.jpg","index":0,"item":"bfe6f8a6-9813-4ecc-82cd-a76d1f2d7d1e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250319_magyar-kez-rajzolta-igazan-vagannya-a-legujabb-fiat-grande-panda","timestamp":"2025. március. 19. 06:41","title":"Magyar kéz rajzolta igazán vagánnyá a legújabb Fiatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"652e6ec0-0ae6-45ab-b12c-477b28485642","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ezzel azt üzenik, hogy mindent megtesznek biztonságuk megvédésére.","shortLead":"Ezzel azt üzenik, hogy mindent megtesznek biztonságuk megvédésére.","id":"20250318_taposoakna-ottawai-egyezmeny-orosz-fenyegetettseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/652e6ec0-0ae6-45ab-b12c-477b28485642.jpg","index":0,"item":"b31292c1-2a3b-4044-9c7c-e9cebea1fe38","keywords":null,"link":"/vilag/20250318_taposoakna-ottawai-egyezmeny-orosz-fenyegetettseg","timestamp":"2025. március. 18. 11:12","title":"Négy ország is kilép a taposóaknákat tiltó egyezményből az orosz fenyegetettség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]