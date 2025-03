Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7624e5d1-8a20-4ccd-9626-5e3037627fd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár a miniszterelnök beszéde félreérthetetlen volt, és későbbi magyarázkodásában rá is erősített, hogy Magyar Pétert hasonlította a rovarhoz, a köztársasági elnök szerint nincs ezzel gond.","shortLead":"Bár a miniszterelnök beszéde félreérthetetlen volt, és későbbi magyarázkodásában rá is erősített, hogy Magyar Pétert...","id":"20250318_Sulyok-Tamas-reakcio-Orban-Viktor-marcius-15-beszed-poloska-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7624e5d1-8a20-4ccd-9626-5e3037627fd7.jpg","index":0,"item":"56b20077-6435-4a8a-b7d2-afa79fbb3f46","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_Sulyok-Tamas-reakcio-Orban-Viktor-marcius-15-beszed-poloska-ebx","timestamp":"2025. március. 18. 12:00","title":"Sulyok szerint Orbán nem hasonlította poloskákhoz ellenfeleit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1073754-d361-4767-9244-f5b0a259089a","c_author":"Folk György (EUrologus)","category":"360","description":"Egyre több jel utal arra, hogy az Orbán-kormány teljesen lemondott a nekünk járó helyreállítási támogatásról.","shortLead":"Egyre több jel utal arra, hogy az Orbán-kormány teljesen lemondott a nekünk járó helyreállítási támogatásról.","id":"20250318_unios-forrasok_helyreallitasi-alap_jogallamisag_europai-parlament","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1073754-d361-4767-9244-f5b0a259089a.jpg","index":0,"item":"aa1dff89-358e-48ee-ac15-3a14f2f90c2f","keywords":null,"link":"/360/20250318_unios-forrasok_helyreallitasi-alap_jogallamisag_europai-parlament","timestamp":"2025. március. 18. 14:30","title":"Hiába ígérte Orbán, hogy minden EU-pénzt hazahoz, minden jel szerint a magyar kormány végképp veszni hagy 10 milliárd eurónyi uniós forrást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ae9969-1b9e-485e-b1ce-8b0ef68ebe50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hét helyett közel kilenc és fél hónap után térnek haza.","shortLead":"Egy hét helyett közel kilenc és fél hónap után térnek haza.","id":"20250318_Elindultak-a-Foldre-az-urben-rekedt-asztronautak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ae9969-1b9e-485e-b1ce-8b0ef68ebe50.jpg","index":0,"item":"daf1aeb9-d78a-487c-8ea7-b4bf540e6df8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250318_Elindultak-a-Foldre-az-urben-rekedt-asztronautak","timestamp":"2025. március. 18. 07:00","title":"Elindultak a Földre az űrben rekedt asztronauták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d59188-40b1-4d49-9a44-36907de12f0b","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Kövér László házelnök azonnal aláírta, továbbküldte, majd a köztársasági elnök is gyorsan lépett.","shortLead":"Kövér László házelnök azonnal aláírta, továbbküldte, majd a köztársasági elnök is gyorsan lépett.","id":"20250319_Sulyok-Tamas-mar-ejjel-alairta-a-Pride-ot-betilto-torvenyt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88d59188-40b1-4d49-9a44-36907de12f0b.jpg","index":0,"item":"61fa25f2-b167-4d04-978c-2a60ee66a127","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_Sulyok-Tamas-mar-ejjel-alairta-a-Pride-ot-betilto-torvenyt","timestamp":"2025. március. 19. 08:20","title":"Sulyok Tamás már éjjel aláírta a Pride-ot betiltó törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dd60915-b604-41c8-8575-b10742d09dc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester állítja, számára a Pride fontosabb, mint a pártpolitikai érdekek. A napirendre kerülő előterjesztésekről meg amúgy is a közgyűlés dönt.","shortLead":"A főpolgármester állítja, számára a Pride fontosabb, mint a pártpolitikai érdekek. A napirendre kerülő...","id":"20250319_Karacsony-reagalt-arra-hogy-Baranyi-Krisztina-a-leggyavabb-fopolgarmesternek-nevezte-pride-kozgyules-torvenymodositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1dd60915-b604-41c8-8575-b10742d09dc7.jpg","index":0,"item":"fc5ca08f-c2b3-4244-889e-13eaac8da817","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_Karacsony-reagalt-arra-hogy-Baranyi-Krisztina-a-leggyavabb-fopolgarmesternek-nevezte-pride-kozgyules-torvenymodositas","timestamp":"2025. március. 19. 20:58","title":"Karácsony reagált arra, hogy Baranyi Krisztina a leggyávább főpolgármesternek nevezte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf688f07-1393-4641-858c-deceff5b7a0b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Úgy tűnik, Mészáros Lőrinc, ha akarna, se tudna elugrani a közbeszerzések elől. De nem csak őt tömik ki: ha csupán a top 4 szereplőt nézzük, akkor is hozzájuk kerül az állami pénzeső 25 százaléka. ","shortLead":"Úgy tűnik, Mészáros Lőrinc, ha akarna, se tudna elugrani a közbeszerzések elől. De nem csak őt tömik ki: ha csupán...","id":"20250319_kozbeszerzes-meszaros-szijj-balasy-transparency-international","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf688f07-1393-4641-858c-deceff5b7a0b.jpg","index":0,"item":"f9170589-1c17-4c22-8c6b-df9136dec23d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_kozbeszerzes-meszaros-szijj-balasy-transparency-international","timestamp":"2025. március. 19. 14:20","title":"Kijöttek a friss adatok: elképesztő mennyiségű pénzt szór az Orbán-kormány a NER-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e815867-51ca-40ab-ae42-9c63ff36e29a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Momentum által összehívott tüntetésen pár százan voltak, a tömeg elindult a Margit híd felé. ","shortLead":"A Momentum által összehívott tüntetésen pár százan voltak, a tömeg elindult a Margit híd felé. ","id":"20250318_kossuth-ter-tuntetes-pride-betiltas-momentum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e815867-51ca-40ab-ae42-9c63ff36e29a.jpg","index":0,"item":"4f2c2213-385b-44de-88f8-3a7ef06ca2ed","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_kossuth-ter-tuntetes-pride-betiltas-momentum","timestamp":"2025. március. 18. 17:41","title":"„Nem félek, dühös vagyok” – a Kossuth téren tüntettek a Pride betiltása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9933dfc1-4aad-4c99-8100-64c8a030a7af","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Március elején egy 11 napos hadgyakorlatot tartott az Egyesült Államok és Dél-Korea, amelyben az alagutakból érkező esetleges támadások visszaverését és az alagutak felderítését is gyakorolták a katonák.","shortLead":"Március elején egy 11 napos hadgyakorlatot tartott az Egyesült Államok és Dél-Korea, amelyben az alagutakból érkező...","id":"20250319_del-korea-egyesult-allamok-hadgyakorlat-robotkutya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9933dfc1-4aad-4c99-8100-64c8a030a7af.jpg","index":0,"item":"506dc951-2c58-4dc6-afe2-798164b49370","keywords":null,"link":"/tudomany/20250319_del-korea-egyesult-allamok-hadgyakorlat-robotkutya","timestamp":"2025. március. 19. 16:03","title":"Robotkutyával gyakorlatozott Dél-Korea, hogy felkészüljön az észak-koreai támadásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]