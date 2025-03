Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"caf233fc-2283-49a5-bef1-cdb85b4c4f05","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A népszerű üdítőital három ízvariációval indul újra: hagyományos szőlő, cukormentes Traubisoda Zéró és egy kékszőlő ízű változattal.","shortLead":"A népszerű üdítőital három ízvariációval indul újra: hagyományos szőlő, cukormentes Traubisoda Zéró és egy kékszőlő ízű...","id":"20250318_agrarminiszterium-traubisoda-visszateres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/caf233fc-2283-49a5-bef1-cdb85b4c4f05.jpg","index":0,"item":"124251cb-95ed-4f54-b95b-925b51318147","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250318_agrarminiszterium-traubisoda-visszateres","timestamp":"2025. március. 18. 21:29","title":"Visszatér a Traubisoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d522326b-4b36-4087-89e7-03a8a9ca799a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A fideszes képviselő szerint azért használt Orbán többes számot (poloskák), mert Magyar Péter exe is készített titokban felvételeket.","shortLead":"A fideszes képviselő szerint azért használt Orbán többes számot (poloskák), mert Magyar Péter exe is készített titokban...","id":"20250317_Ujabb-poloskakat-azonositott-be-Kosa-Lajos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d522326b-4b36-4087-89e7-03a8a9ca799a.jpg","index":0,"item":"5165f8bb-12d6-4dae-b682-d68674bf6ed3","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Ujabb-poloskakat-azonositott-be-Kosa-Lajos","timestamp":"2025. március. 17. 19:16","title":"Újabb poloskákat azonosított be Kósa Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c59733f4-84b0-4885-a28b-676f81093037","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Jó kis autós bohóckodást ígér az új műsor is. ","shortLead":"Jó kis autós bohóckodást ígér az új műsor is. ","id":"20250318_Clarkson-Hammond-May-trio-visszaternek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c59733f4-84b0-4885-a28b-676f81093037.jpg","index":0,"item":"8a12af49-ec2e-4c24-963e-d6bb8a624f06","keywords":null,"link":"/cegauto/20250318_Clarkson-Hammond-May-trio-visszaternek","timestamp":"2025. március. 18. 08:48","title":"Nem sokáig pihent a Clarkson–Hammond–May-trió – máris visszahozzák őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225c318b-ae2d-44ae-a46b-0c450830dc59","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A vizsgálatok előkészítési szakaszban vannak.","shortLead":"A vizsgálatok előkészítési szakaszban vannak.","id":"20250317_A-Gazdasagi-Versenyhivatal-is-arresstop-ellenorzeseket-indit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/225c318b-ae2d-44ae-a46b-0c450830dc59.jpg","index":0,"item":"b853c94f-2989-4748-b249-92dbdc2b3f8a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250317_A-Gazdasagi-Versenyhivatal-is-arresstop-ellenorzeseket-indit","timestamp":"2025. március. 17. 15:23","title":"Mindenki beáll a sorba: a GVH is árrésstop-ellenőrzéseket indít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c74b0144-dec9-491a-bfc7-42a82d34851f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"1985-ben leszakadt egy fűszerpolc az otthonukban, az ezt követő szóváltás hozta az ötletet számára, hogy fűszerekkel foglalkozzon. ","shortLead":"1985-ben leszakadt egy fűszerpolc az otthonukban, az ezt követő szóváltás hozta az ötletet számára, hogy fűszerekkel...","id":"20250318_Meghalt-Horvath-Rozi-a-fuszermarka-nevadoja-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c74b0144-dec9-491a-bfc7-42a82d34851f.jpg","index":0,"item":"2480123f-a1ed-49b1-a4c5-3b65aafeff51","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_Meghalt-Horvath-Rozi-a-fuszermarka-nevadoja-ebx","timestamp":"2025. március. 18. 19:00","title":"Meghalt Horváth Rozi, a fűszermárka névadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98be409d-207a-4b25-9b6c-87a3e14eac42","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Csütörtökön és pénteken uniós csúcstalálkozó lesz, ahol ismét az egyik kiemelt téma Ukrajna lesz. A magyar kormány és uniós diplomaták is arra készülnek, hogy a közös állásfoglalást Magyarország nem fogadja majd el és – ahogy két héttel ezelőtt – a többi 26 tagállam ad ki majd egy nyilatkozatot. Ezzel párhuzamosan Magyarország blokkolja, hogy elkezdődjön az első két fejezet tárgyalása Ukrajna uniós csatlakozása felé vezető úton.","shortLead":"Csütörtökön és pénteken uniós csúcstalálkozó lesz, ahol ismét az egyik kiemelt téma Ukrajna lesz. A magyar kormány és...","id":"20250318_orosz-ukran-haboru_boka-janos_ukrajna-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98be409d-207a-4b25-9b6c-87a3e14eac42.jpg","index":0,"item":"60b64ce1-c969-4899-945c-e22835b7a31d","keywords":null,"link":"/eurologus/20250318_orosz-ukran-haboru_boka-janos_ukrajna-ebx","timestamp":"2025. március. 18. 18:20","title":"Ha Ukrajnáról van szó, Magyarország nem számít uniós tagállamnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab7650b1-f696-4651-aa1a-32e7f97b0273","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Eredetileg a Hold felé tartott, ám a február 26-i indítást követően nem sokkal megszakadt a kapcsolat a Lunar Trailblazer nevű űreszközzel. A NASA azonban nem szeretné veszni hagyni az értékes eszközét, a szakemberek folyamatosan próbálkoznak a kapcsolat helyreállításával.","shortLead":"Eredetileg a Hold felé tartott, ám a február 26-i indítást követően nem sokkal megszakadt a kapcsolat a Lunar...","id":"20250318_nasa-lunar-trailblazer-szonda-hold-viz-kutatasa-meghibasodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab7650b1-f696-4651-aa1a-32e7f97b0273.jpg","index":0,"item":"ffe11d82-2835-4a51-a682-db8c5cc18d88","keywords":null,"link":"/tudomany/20250318_nasa-lunar-trailblazer-szonda-hold-viz-kutatasa-meghibasodas","timestamp":"2025. március. 18. 08:03","title":"Egy 34 milliárd forintos eszköz kering irányíthatatlanul az űrben, most próbálják valahogy szóra bírni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5bcd734-375a-4994-a253-fe671b88d501","c_author":"Techet Péter","category":"360","description":"A legrosszabb történelmi hagyományokhoz nyúl vissza Orbán Viktor, amikor meghamisítja a szabadságharcot. A kiegyezés óta látjuk, hogy a maffiaállam uraitól és nem a „birodalomtól” kell a szuverenitást védeni. Techet Péter véleménye.","shortLead":"A legrosszabb történelmi hagyományokhoz nyúl vissza Orbán Viktor, amikor meghamisítja a szabadságharcot. A kiegyezés...","id":"20250317_1848-ota-voltak-kiserletek-a-szabadsagharc-elteritesere-Orban-viszi-a-primet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5bcd734-375a-4994-a253-fe671b88d501.jpg","index":0,"item":"767cb0f6-073c-43c0-8acc-a95b25bb1543","keywords":null,"link":"/360/20250317_1848-ota-voltak-kiserletek-a-szabadsagharc-elteritesere-Orban-viszi-a-primet","timestamp":"2025. március. 17. 11:10","title":"1848 óta próbálják eltéríteni a szabadságharcot, Orbán viszi a prímet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]