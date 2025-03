Belgium és Írország külügyminisztere is nyilvánosan elítélte, hogy a magyar Országgyűlés kedden megszavazta a gyülekezési törvény módosítását, amivel lényegében betiltotta a budapesti Pride-ot.

Simon Harris, Írország külügyminisztere az X-en azt írta: aggasztónak tartja, hogy a magyar parlament olyan törvényt fogadott el, mely tovább korlátozza a magyarországi LMBTQ+-közösség jogait.

I am alarmed by the Hungarian Parliament’s decision to pass legislation further restricting LGBTQ+ rights.

Ireland stands firmly with the LGBTQ+ community in Hungary and will continue to defend their rights under EU law. pic.twitter.com/QOVkUPlQKZ — Simon Harris TD (@SimonHarrisTD) March 19, 2025

„Az EU alapvető értékeken alapul, melyeket minden tagállam köteles betartani és megvédeni. Ez a fejlemény a legújabb a magyar kormány azon intézkedéseinek sorában, amelyek a civil társadalom, a független média és a kisebbségek, köztük az LMBTQ+-közösség ellen irányulnak.

Írország továbbra is ki fog állni azokért, akiket ilyen regresszív intézkedések célkeresztjébe kerülnek. Továbbra is határozottan támogatni fogjuk a magyarországi LMBTQ+-közösséget, és megvédjük az uniós jog által garantált jogaikat. Felszólítjuk a magyar kormányt, hogy hagyjon fel a magyarországi LMBTQ+-közösség elleni támadásokkal, és tartsa be az uniós jog szerinti kötelezettségeit” – írta.

Rövidebb, de hasonlóan kemény nyilatkozatot tett Maxime Prevot belga külügyminiszter is. Ő saját X-oldalán azt írta: „Love is love. Belgium mindig meg fogja védeni az LMBTQ+-jogokat. Mélységesen sajnálom a magyar parlament döntését, amely ismét korlátozza a véleménynyilvánítás és az identitás szabadságát” – tette hozzá.

Love is love. Belgium will always defend LGBTIQ+ rights. I deeply regret the decision of the Hungarian Parliament restricting yet again freedom of expression and identity. 🏳️‍🌈 — Maxime PREVOT (@prevotmaxime) March 19, 2025

A Pride-ot betiltó törvényt hétfő reggel nyújtották be az Országgyűlésnek, mely kedd délután már meg is szavazta azt, majd még aznap késő este megjelent a Magyar Közlöny is a kihirdetett törvénnyel. Mint megírtuk, ez szokatlan eljárás, hiszen mind a házelnöknek, mind az államfőnek több nap áll rendelkezésére, de most láthatóan sürgős volt, hogy a vitatott jogszabály mielőbb hatályba léphessen.

A parlamenti szavazás alatt a Momentum füstgyertyát gyújtott az ülésteremben, majd tüntetést szerveztek a Kossuth térre. A demonstrálók miatt egy időre a Margit hidat is le kellett zárni.