Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ebf9c477-5879-44ea-8ff0-e7a87db46268","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Ma már a vadászrepülő is olyan, mint a mobiltelefon: akár le is állhat, ha a gyártó nem támogatja, nem frissíti, netán távolból lekapcsolja. Gondban is vannak a NATO-szövetségesek.","shortLead":"Ma már a vadászrepülő is olyan, mint a mobiltelefon: akár le is állhat, ha a gyártó nem támogatja, nem frissíti, netán...","id":"20250318_hvg-f35-vadaszgepek-tavoli-kikapcsolas-kill-switch-usa-nato-tagallamok-haboru-gronland","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebf9c477-5879-44ea-8ff0-e7a87db46268.jpg","index":0,"item":"079139a4-7abc-4f00-9c5d-c28a786ef4fa","keywords":null,"link":"/360/20250318_hvg-f35-vadaszgepek-tavoli-kikapcsolas-kill-switch-usa-nato-tagallamok-haboru-gronland","timestamp":"2025. március. 18. 10:01","title":"Mi lesz velünk, ha az USA elkezdi távolról lekapcsolni a NATO-vadászgépeket? Egyáltalán lehet-e ilyet csinálni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4bb278f-3455-4d9e-b80c-a313c037434f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy nappal Donald Trump és Vlagyimir Putyin tárgyalása előtt.","shortLead":"Egy nappal Donald Trump és Vlagyimir Putyin tárgyalása előtt.","id":"20250317_egyesult-allamok-ukrajnai-haboru-haborus-bunok-icpa-kilepes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4bb278f-3455-4d9e-b80c-a313c037434f.jpg","index":0,"item":"b6db0bcf-6f03-4473-919f-5f60dba57671","keywords":null,"link":"/vilag/20250317_egyesult-allamok-ukrajnai-haboru-haborus-bunok-icpa-kilepes","timestamp":"2025. március. 17. 13:51","title":"Washington váratlanul kilép az ukrajnai háború felelőseit vizsgáló nemzetközi bizottságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79931267-0712-45f7-bcde-c32dc3ef018d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke szerint nem véletlenül retteg Orbán Viktor „a hatvanpusztai pánikszobában”.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke szerint nem véletlenül retteg Orbán Viktor „a hatvanpusztai pánikszobában”.","id":"20250317_Reagalt-Magyar-Peter-arra-hogy-Orban-csak-ot-tartja-poloskanak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79931267-0712-45f7-bcde-c32dc3ef018d.jpg","index":0,"item":"d28e86c8-7c8a-4842-95fc-006035cc021a","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Reagalt-Magyar-Peter-arra-hogy-Orban-csak-ot-tartja-poloskanak","timestamp":"2025. március. 17. 13:22","title":"Reagált Magyar Péter arra, hogy Orbán ma már csak őt tartja poloskának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdbe6638-48bc-4fe0-bdd8-a02f48a4f875","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez a kiváló egészségi állapotnak örvendő Alfa Romeo Giulietta egészen a 80-as évek elejére tekeri vissza az idő kerekét.","shortLead":"Ez a kiváló egészségi állapotnak örvendő Alfa Romeo Giulietta egészen a 80-as évek elejére tekeri vissza az idő kerekét.","id":"20250318_hihetetlen-de-48-ezer-kilometerrel-var-uj-gazdara-ez-a-44-eves-alfa-romeo-giulietta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fdbe6638-48bc-4fe0-bdd8-a02f48a4f875.jpg","index":0,"item":"2bd961fc-58ab-4043-91c7-fc1205961cfe","keywords":null,"link":"/cegauto/20250318_hihetetlen-de-48-ezer-kilometerrel-var-uj-gazdara-ez-a-44-eves-alfa-romeo-giulietta","timestamp":"2025. március. 18. 07:59","title":"Hihetetlen, de alig 5 ezer kilométerrel vár új gazdára ez a 44 éves Alfa Romeo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd4c0b3f-a741-4127-8b81-88976d553604","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A 3,5 százalék fölötti gazdasági növekedés ugyan nem fenyeget, de akkor meg prémiumot kapnának.","shortLead":"A 3,5 százalék fölötti gazdasági növekedés ugyan nem fenyeget, de akkor meg prémiumot kapnának.","id":"20250318_magas-inflacio-korrekcio-nyugdij-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd4c0b3f-a741-4127-8b81-88976d553604.jpg","index":0,"item":"e65f79ff-8a36-47c4-9418-49af7f06a2d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250318_magas-inflacio-korrekcio-nyugdij-2025","timestamp":"2025. március. 18. 07:46","title":"A magas infláció miatt korrekcióra szorulhatnak ősszel a nyugdíjak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5af4785-7d6f-420c-942f-0f3c7ca3aa20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábban terrorizmus miatt elítélt, majd kegyelemmel szabadult férfi nem ismerte el bűnösségét a keddi előkészítő ülésen.","shortLead":"A korábban terrorizmus miatt elítélt, majd kegyelemmel szabadult férfi nem ismerte el bűnösségét a keddi előkészítő...","id":"20250318_Budahazy-Gyorgy-Pride-Hatter-Tarsasag-gyuloletbuncselekmeny-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5af4785-7d6f-420c-942f-0f3c7ca3aa20.jpg","index":0,"item":"9bf66a6b-7ddb-4f03-a813-46779e19b46c","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_Budahazy-Gyorgy-Pride-Hatter-Tarsasag-gyuloletbuncselekmeny-targyalas","timestamp":"2025. március. 18. 12:40","title":"Ügyvédje szerint már nem aktuális, hogy gyűlölet-bűncselekménnyel vádolják Budaházyt, mert a kormány épp most tiltja be a Pride-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bedd23bd-1a7e-4043-85da-39bbb3d8151d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szülők állítása szerint Rábel Krisztina hazudott a bíróságon a tanárper során, ha kiderül, hogy igazuk van, perújítás is jöhet.","shortLead":"A szülők állítása szerint Rábel Krisztina hazudott a bíróságon a tanárper során, ha kiderül, hogy igazuk van, perújítás...","id":"20250317_Karinthys-szulok-egy-csoportja-feljelentette-a-tankeruleti-igazgatot-akivel-szemben-korabban-pert-vesztett-az-iskola","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bedd23bd-1a7e-4043-85da-39bbb3d8151d.jpg","index":0,"item":"ff9dc064-9141-448a-b069-7539519a772b","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Karinthys-szulok-egy-csoportja-feljelentette-a-tankeruleti-igazgatot-akivel-szemben-korabban-pert-vesztett-az-iskola","timestamp":"2025. március. 17. 11:41","title":"Karinthys szülők egy csoportja hazugság miatt feljelentette a tankerületi igazgatót, akivel szemben korábban pert vesztett az iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bab97e3-8f9a-46e2-b3c7-32bd1b282e54","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Magyarország abszolút sereghajtó az Unióban a demokrácia állapotát tekintve, a leggyengébb láncszem. Ezt tartalmazza a berlini székhellyel működő Európai Társaság a Szabadságjogokért (Civil Liberties Union for Europe – Liberties) legfrissebb éves jelentése. Az ország tavaly még inkább visszalépett, például a sajtószabadság és a független bíráskodás területén.","shortLead":"Magyarország abszolút sereghajtó az Unióban a demokrácia állapotát tekintve, a leggyengébb láncszem. Ezt tartalmazza...","id":"20250318_Europai-TASZ-A-magyar-jogallam-kulon-kategoria-az-EU-ban-a-legaljan-Civil-Liberties-Union-for-Europe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6bab97e3-8f9a-46e2-b3c7-32bd1b282e54.jpg","index":0,"item":"072a886f-e079-49a5-9ea3-8e3dc3a0216d","keywords":null,"link":"/360/20250318_Europai-TASZ-A-magyar-jogallam-kulon-kategoria-az-EU-ban-a-legaljan-Civil-Liberties-Union-for-Europe","timestamp":"2025. március. 18. 07:05","title":"Európai TASZ: A magyar jogállam külön kategória az EU-ban – a legalján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]