A kormányzat által a droggal szemben meghirdetett zéró tolerancia nyomán indultak a razziák – jelentette be Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a rendőrséggel közösen tartott sajtótájékoztatóján. Ez azt jelenti, hogy ennyivel kevesebb méreg került forgalomba, vagyis indokolt és eredményes volt a koncentrált akciósorozat a kábítószer-bűnözőkkel szemben – jegyezte meg.

Szerinte az akciók hatására a dílerek is visszahúzódtak, vagyis ritkábban és kisebb mennyiséget terjesztenek, aminek következtében szintén csökkent a forgalomba kerülő drog mennyisége.

Március elseje óta mintegy 3500 rendőr bevonásával, közel ezer helyszínen tartott koncentrált ellenőrzést a rendőrség, és ezek nyomán mintegy ezer eljárás indult drogterjesztők, illetve -fogyasztók ellen. Vagyis azokon a helyeken, ahol a hatóságok feltételezték, hogy drogot használnak, ott minden esetben találtak is. Ez is azt mutatja, hogy az országot olyan mértékben megfertőzte a kábítószer, ami indokolta a droggal szemben meghirdetett zéró toleranciát – emelte ki. Horváth kiemelte, hogy elmúlt hetekben megmozdult a társadalom is, számos bejelentés érkezett a rendőrséghez.

A hajtóvadászat folytatódik, ezzel párhuzamosan néhány hét múlva az Országgyűlés elé kerül az a törvénycsomag, amely hozzásegíti a rendőrséget, hogy még gyorsabban és hatékonyabban tudjon fellépni a drogbűnözés ellen – mondta a politikus.

Sulyok Viktor, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) Bűnügyi Főosztályának vezetője arról számolt be, hogy az elmúlt időszakban 245 millió forint feketepiaci értékű kábítószert, illetve jelentős mennyiségű készpénzt és értéktárgyakat foglaltak le a dílerektől. Februárban a XX. kerületben 65 kilogramm marihuánára, 180 tő cannabisra és 29 millió forintnyi készpénzre bukkantak egy rajtaütés során, míg a IX. kerületben 4,38 kilogramm marihuánát és 880 ezer forintot foglaltak le, márciusban volt 31 kilogrammos marihuánafogás. A hónap eleje óta 17 drogdíler ellen indítottak eljárást, illetve 117 300 adag kiporciózott drogot foglaltak le – közölte az osztályvezető.

Képünk illusztráció.