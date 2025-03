Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"332a537f-71fa-44e9-ba78-3a8832ab70cf","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Magyarázkodás helyett bocsánatkérést várnak a miniszterelnöktől.","shortLead":"Magyarázkodás helyett bocsánatkérést várnak a miniszterelnöktől.","id":"20250317_muosz-orban-poloska-kommunikacios-pokol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/332a537f-71fa-44e9-ba78-3a8832ab70cf.jpg","index":0,"item":"4157cef7-43ad-47d0-97d5-fee784a311b6","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_muosz-orban-poloska-kommunikacios-pokol","timestamp":"2025. március. 17. 16:42","title":"A MÚOSZ Orbán poloskás beszédéről: Elszabadulhat a kommunikációs pokol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbc564b2-4761-45de-83d4-3e534083c41f","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"One woman show-ját mutatja be március 19-én Budapesten Candace Bushnell, Carrie Bradshaw kitalálója, aki lerakta a Szex és New York birodalom alapjait. Miért volt jó választás Sarah Jessica Parker? Mennyi a szex a Szex és New York sztorikban? És mikor elég már a folytatásokból? A Szex és New York szülőanyjával beszélgettünk. ","shortLead":"One woman show-ját mutatja be március 19-én Budapesten Candace Bushnell, Carrie Bradshaw kitalálója, aki lerakta a Szex...","id":"20250317_Szex-es-New-York-iroja-Candace-Bushnell-HVG-interju-edesharmas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbc564b2-4761-45de-83d4-3e534083c41f.jpg","index":0,"item":"85c8debc-d5ab-492b-97a0-1fac34276dfe","keywords":null,"link":"/360/20250317_Szex-es-New-York-iroja-Candace-Bushnell-HVG-interju-edesharmas","timestamp":"2025. március. 17. 20:00","title":"A Szex és New York írója a HVG-nek: Sikeres férfiakat faggattam az édeshármasról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb25bf75-a126-4109-926d-f34f9badec3d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy elektronikai alkatrészek és elemek nélkül működő, szárnyát mozgató robot megváltoztathatja a mentési műveleteket, a környezeti megfigyelést és az orvosbiológiai alkalmazásokat.","shortLead":"Egy elektronikai alkatrészek és elemek nélkül működő, szárnyát mozgató robot megváltoztathatja a mentési műveleteket...","id":"20250319_hvg-pompas-kiralylepke-robotszarny-orvostudomany-mentes-megfigyeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb25bf75-a126-4109-926d-f34f9badec3d.jpg","index":0,"item":"d7e075ef-575f-4797-b12b-3aea964ea1be","keywords":null,"link":"/360/20250319_hvg-pompas-kiralylepke-robotszarny-orvostudomany-mentes-megfigyeles","timestamp":"2025. március. 19. 12:30","title":"A pompás királylepkétől ellesett recept egy sor dolgot megváltoztathat a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b248e519-7f34-4654-9144-4a0e1997e316","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hazánkba is megérkezett az Apple 2022-ben bemutatott fizetési funkciója, a Tap to Pay, ami elsősorban a kisvállalkozások számára jelenthet könnyebbséget.","shortLead":"Hazánkba is megérkezett az Apple 2022-ben bemutatott fizetési funkciója, a Tap to Pay, ami elsősorban...","id":"20250318_apple-iphone-tap-to-pay-kartyaterminal-funkcio-magyarorszagi-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b248e519-7f34-4654-9144-4a0e1997e316.jpg","index":0,"item":"be1feb30-d5dc-4290-a96a-6af295a30d4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250318_apple-iphone-tap-to-pay-kartyaterminal-funkcio-magyarorszagi-megjelenes","timestamp":"2025. március. 18. 16:03","title":"iPhone-ja van? Már kártyaterminálként is használhatja, Magyarországon is megjelent az érintéses fizetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a46f31-a60a-4efb-ab96-47abcd55aefb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Péter azt mondja, érti, hogyan éreznek sokan, akik a Fideszre szavaznak, ő is ilyen volt.","shortLead":"Magyar Péter azt mondja, érti, hogyan éreznek sokan, akik a Fideszre szavaznak, ő is ilyen volt.","id":"20250318_magyar-peter-a-fideszrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10a46f31-a60a-4efb-ab96-47abcd55aefb.jpg","index":0,"item":"5c3c83a0-ea0a-471d-9947-cac607d6758f","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_magyar-peter-a-fideszrol","timestamp":"2025. március. 18. 13:39","title":"Magyar Péter: Az ember saját magát is megkérdőjelezi, én voltam a hülye?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77443e33-86d4-422b-a3ed-23d1a520ccd6","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Műszaki problémák miatt nyolc nap helyett kilenc hónapig húzódott két amerikai űrhajós tartózkodása a Nemzetközi Űrállomáson. Az igazán nagy kockázat azonban nem is őket, hanem a Holdra és a Marsra utazókat fenyegeti majd.","shortLead":"Műszaki problémák miatt nyolc nap helyett kilenc hónapig húzódott két amerikai űrhajós tartózkodása a Nemzetközi...","id":"20250319_urhajosok-egeszsege-ISS-urallomas-Wilmore-Williams-izomgyengeseg-veseko-vernyomas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77443e33-86d4-422b-a3ed-23d1a520ccd6.jpg","index":0,"item":"5a6fb12b-a806-48b7-ac65-6c775a05014b","keywords":null,"link":"/360/20250319_urhajosok-egeszsege-ISS-urallomas-Wilmore-Williams-izomgyengeseg-veseko-vernyomas","timestamp":"2025. március. 19. 12:00","title":"Gyorsabban öregedő erek, székrekedés – árthat-e az asztronauták egészségének, hogy túl sokáig kellett az űrben maradniuk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29e8a755-ef4d-4cbd-9ae6-599163a234f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ír és a belga külügyminisztérium vezetője is reagált arra, hogy a parlament módosította a gyülekezési törvényt.","shortLead":"Az ír és a belga külügyminisztérium vezetője is reagált arra, hogy a parlament módosította a gyülekezési törvényt.","id":"20250319_pride-betiltas-unios-kulugyminiszterek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29e8a755-ef4d-4cbd-9ae6-599163a234f8.jpg","index":0,"item":"905a1c14-599e-4d86-9a08-1a8d72e455cf","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_pride-betiltas-unios-kulugyminiszterek-ebx","timestamp":"2025. március. 19. 10:45","title":"Uniós külügyminiszterek is elítélik a Pride magyarországi betiltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa230021-a484-465f-9b91-82aa43d8f439","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"360","description":"Jó képességű gyerekek vesznek el és kerülnek a dizájnerdrogok csapdájába, mert nincs, aki időben elkezdjen a lelkükkel foglalkozni, és utána nagyon gyors a leépülés – mondja Béres Tibor szociológus, aki szerint a most nagy rössel elkezdett drogellenes rendőrségi razziákat nem érdemes kritizálni, de az is igaz, hogy ennél jóval többre van szükség az állam részéről, ha a drogproblémákat kezelni akarja. Az Autonómia Alapítvány szegregátumokban dolgozó munkatársa arról is beszélt, hogy mi változott a romatelepeken a Fidesz-kormányzás alatt és arról is, miért rossz, hogy úgy élnek emberek, hogy a drogozást maguk körül már teljesen természetesnek tekintik.","shortLead":"Jó képességű gyerekek vesznek el és kerülnek a dizájnerdrogok csapdájába, mert nincs, aki időben elkezdjen a lelkükkel...","id":"20250319_Beres-Tibor-Autonomia-Alapitvany-interju-szegregatum-dizajner-drogok-herbal-kristaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa230021-a484-465f-9b91-82aa43d8f439.jpg","index":0,"item":"0c182c01-757e-4d96-b5d9-ec4f24b78344","keywords":null,"link":"/360/20250319_Beres-Tibor-Autonomia-Alapitvany-interju-szegregatum-dizajner-drogok-herbal-kristaly","timestamp":"2025. március. 19. 13:14","title":"“Ezek a gyerekek még menthetők lettek volna”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]