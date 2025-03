Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2cf9b066-0d74-4ddb-adc5-393cc22852b9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Tengernyi szivárogtatás előzte meg, de most már tényleg megérkezett a Google jóárasított okostelefonja, a Pixel 9a, mely az Apple nemrég bemutatott mobiljának állíthat konkurenciát.","shortLead":"Tengernyi szivárogtatás előzte meg, de most már tényleg megérkezett a Google jóárasított okostelefonja, a Pixel 9a...","id":"20250320_google-pixel-9a-okostelefon-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cf9b066-0d74-4ddb-adc5-393cc22852b9.jpg","index":0,"item":"821551f7-1263-4a19-b460-66b6f4403a15","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_google-pixel-9a-okostelefon-megjelenes","timestamp":"2025. március. 20. 10:19","title":"Olcsóbb androidos telefon érkezett: itt a Google újdonsága, ami az iPhone 16e kihívója lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25ab41ee-548e-42e7-a12d-a6435784a8c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A demenciával küzdő sztár a családja körében látható a friss képeken.","shortLead":"A demenciával küzdő sztár a családja körében látható a friss képeken.","id":"20250320_Demi-Moore-friss-csaladi-fotokat-tett-kozze-Bruce-Willis-rol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25ab41ee-548e-42e7-a12d-a6435784a8c1.jpg","index":0,"item":"f48695d8-36b6-4e6d-926b-6f7db9cd94d6","keywords":null,"link":"/elet/20250320_Demi-Moore-friss-csaladi-fotokat-tett-kozze-Bruce-Willis-rol","timestamp":"2025. március. 20. 16:01","title":"Demi Moore meghitt családi fotókat tett közzé Bruce Willisről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f2b272a-748c-4e74-8cba-1e07ca6ea2b7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ivica Dacsics az FBI-tól kért szakmai segítséget annak kivizsgálására, hogy valóban használtak-e hangágyút a szombati belgrádi tömegtüntetésen.","shortLead":"Ivica Dacsics az FBI-tól kért szakmai segítséget annak kivizsgálására, hogy valóban használtak-e hangágyút a szombati...","id":"20250319_szerbia-hangagyu-belugyminiszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f2b272a-748c-4e74-8cba-1e07ca6ea2b7.jpg","index":0,"item":"5ab64335-70ff-41d4-b304-a8349ca9ad40","keywords":null,"link":"/vilag/20250319_szerbia-hangagyu-belugyminiszter","timestamp":"2025. március. 19. 14:51","title":"Elismerte a szerb belügyminiszter, hogy vannak hangágyúik, de szerinte azok bontatlan dobozokban állnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d02ffcb4-4159-493c-b6a9-aa7e15e86c6c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Egy magyar cég kerül lengyel kézbe. Legalábbis papíron.","shortLead":"Egy magyar cég kerül lengyel kézbe. Legalábbis papíron.","id":"20250320_hvg-a-kozgazdasz-elemzo-uzlete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d02ffcb4-4159-493c-b6a9-aa7e15e86c6c.jpg","index":0,"item":"0c052072-b485-4646-a953-4fc418bf45b5","keywords":null,"link":"/360/20250320_hvg-a-kozgazdasz-elemzo-uzlete","timestamp":"2025. március. 20. 12:15","title":"Változások a magyar autóspiacon, egy ismert közgazdász is feltűnik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17adbb7c-be4c-49ee-a5ba-26a6f757f3b8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Megzavarta a poloskák iránti érdeklődés megszokott, szezonális menetrendjét Orbán Viktor március 15-én tartott beszéde után.","shortLead":"Megzavarta a poloskák iránti érdeklődés megszokott, szezonális menetrendjét Orbán Viktor március 15-én tartott beszéde...","id":"20250319_orban-viktor-poloskas-beszed-marcius-15-keresesi-trendek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17adbb7c-be4c-49ee-a5ba-26a6f757f3b8.jpg","index":0,"item":"629df49c-c623-42e1-8d32-8d3d0e21b9f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250319_orban-viktor-poloskas-beszed-marcius-15-keresesi-trendek","timestamp":"2025. március. 19. 11:41","title":"A számok nem hazudnak: kilőttek Orbán Viktor poloskái a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Thomas Friedman háromszoros Pulitzer-díjas szemleíró szerint az orosz államfő számára elfogadhatatlan a tűzszünet olyan feltételekkel, mint amelyekben az USA és Kijev megállapodott. Dani Rodrik harvardi professzor a tudományos és üzleti világ fellépését sürgeti, miután Trump rohamot indított a tudomány és az oktatás szabadsága ellen. Kellenek-e Európának az amerikai F 35-ös harci repülőgépek, vagy váljon le az amerikai hadiiparról? Izraelnek lator vezetője van, ez a probléma, írja a Bloomberg elemzője, Marc Champion. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Thomas Friedman háromszoros Pulitzer-díjas szemleíró szerint az orosz államfő számára elfogadhatatlan a tűzszünet olyan...","id":"20250319_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"f93c4984-2c8c-44b3-91d1-9254d5c4642e","keywords":null,"link":"/360/20250319_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. március. 19. 10:30","title":"New York Times-vélemény: Ukrajna ügyében egy szót sem hiszek Trumpnak és Putyinnak, beleértve a kötőszavakat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d499bee9-cfc6-4765-bb7f-7ea5485aa4f8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hónapokon belül véget ér a Windows 10 támogatása, és erről egyre több felületen tájékoztatja a felhasználókat a Microsoft is. Most egy e-mailt küldött ki, benne egy igen érdekes ponttal.","shortLead":"Hónapokon belül véget ér a Windows 10 támogatása, és erről egyre több felületen tájékoztatja a felhasználókat...","id":"20250320_microsoft-windows-10-tamogatas-befejezese-uzenet-kidobas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d499bee9-cfc6-4765-bb7f-7ea5485aa4f8.jpg","index":0,"item":"e685ee46-6484-46be-8b23-d106bfbd5380","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_microsoft-windows-10-tamogatas-befejezese-uzenet-kidobas","timestamp":"2025. március. 20. 19:03","title":"Dobja ki – üzeni a Microsoft mindenkinek, akinek még Windows 10-es számítógépe van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3026ca6f-e2d6-4c32-ace0-54e83a80e8af","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hétfőn már érkeztek sérültek a budapesti kórházakba. ","shortLead":"Hétfőn már érkeztek sérültek a budapesti kórházakba. ","id":"20250319_Eszak-Macedonia-tuz-szorakozohely-Budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3026ca6f-e2d6-4c32-ace0-54e83a80e8af.jpg","index":0,"item":"7d1ec592-32f7-4798-9a53-3c1bab548ba0","keywords":null,"link":"/vilag/20250319_Eszak-Macedonia-tuz-szorakozohely-Budapest","timestamp":"2025. március. 19. 06:52","title":"Éjjel az észak-macedóniai diszkótűz újabb sérültjeit szállították Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]