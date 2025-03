Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0304eefb-be5f-48ad-b1d2-d97420327f97","c_author":"HVG","category":"360","description":"A gyerekekhez hasonlóan a fejlett mesterséges intelligencia (MI) sem szeret veszíteni, és akár csalásra is hajlandó a győzelem érdekében – fedezték fel amerikai kutatók.","shortLead":"A gyerekekhez hasonlóan a fejlett mesterséges intelligencia (MI) sem szeret veszíteni, és akár csalásra is hajlandó...","id":"20250320_hvg-mesterseges-intelligencia-modellek-sakk-csalas-gyozelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0304eefb-be5f-48ad-b1d2-d97420327f97.jpg","index":0,"item":"12691693-0abe-4283-9184-4a18521cd7d4","keywords":null,"link":"/360/20250320_hvg-mesterseges-intelligencia-modellek-sakk-csalas-gyozelem","timestamp":"2025. március. 20. 16:15","title":"Egészen elképesztő, hogyan csal a mesterséges intelligencia, ha sarokba szorítva érzi magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0f08d-eb43-4315-b6cf-e778d5b22597","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Jeremy Lewin éppen a USAID felkaszabolását levezénylő DOGE-tól, Elon Musk bürokráciaellenes kormányügnökségéről kerül a nemzetközi támogatásokat felügyelő szervezet élére.","shortLead":"Jeremy Lewin éppen a USAID felkaszabolását levezénylő DOGE-tól, Elon Musk bürokráciaellenes kormányügnökségéről kerül...","id":"20250319_elon-musk-doge-usaid-usa-marco-rubio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37b0f08d-eb43-4315-b6cf-e778d5b22597.jpg","index":0,"item":"3149ede3-a7ca-48ea-8d67-0813992584ae","keywords":null,"link":"/vilag/20250319_elon-musk-doge-usaid-usa-marco-rubio","timestamp":"2025. március. 19. 21:33","title":"Elon Musk embere került a megcsonkított USAID élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"775d920c-e36c-44dd-b860-8010fccd1c75","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kulcsár Dávid szerint Rómában tudják a reptéren a szenteltvíztartójáról, hogy mi az, Budapesten nem.","shortLead":"Kulcsár Dávid szerint Rómában tudják a reptéren a szenteltvíztartójáról, hogy mi az, Budapesten nem.","id":"20250319_ferihegy-repuloter-pap-szenteltviz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/775d920c-e36c-44dd-b860-8010fccd1c75.jpg","index":0,"item":"19c29209-f8ff-4a21-95e8-0424488cbbf0","keywords":null,"link":"/elet/20250319_ferihegy-repuloter-pap-szenteltviz","timestamp":"2025. március. 19. 11:00","title":"Fennakadt a veszprémi pap szenteltvíztartója a ferihegyi ellenőrzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf9b066-0d74-4ddb-adc5-393cc22852b9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Tengernyi szivárogtatás előzte meg, de most már tényleg megérkezett a Google jóárasított okostelefonja, a Pixel 9a, mely az Apple nemrég bemutatott mobiljának állíthat konkurenciát.","shortLead":"Tengernyi szivárogtatás előzte meg, de most már tényleg megérkezett a Google jóárasított okostelefonja, a Pixel 9a...","id":"20250320_google-pixel-9a-okostelefon-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cf9b066-0d74-4ddb-adc5-393cc22852b9.jpg","index":0,"item":"821551f7-1263-4a19-b460-66b6f4403a15","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_google-pixel-9a-okostelefon-megjelenes","timestamp":"2025. március. 20. 10:19","title":"Olcsóbb androidos telefon érkezett: itt a Google újdonsága, ami az iPhone 16e kihívója lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42f1ead6-eb3f-4e1c-9c28-b7c7a80e530c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt gondolják, kicsi rá az esély, hogy valamelyik gyerek szórakozik.","shortLead":"Azt gondolják, kicsi rá az esély, hogy valamelyik gyerek szórakozik.","id":"20250319_Bombariado-Csepel-Ukrajna-ukran-menekultek-oktatas-ukran-magyar-iskola","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42f1ead6-eb3f-4e1c-9c28-b7c7a80e530c.jpg","index":0,"item":"1b7ecea7-4b33-4484-abb8-13cbc1778905","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_Bombariado-Csepel-Ukrajna-ukran-menekultek-oktatas-ukran-magyar-iskola","timestamp":"2025. március. 19. 10:27","title":"A héten már négyszer volt bombariadó egy ukrán menekülteket fogadó csepeli iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0a43d0b-2139-4619-a740-6b3a1c84d022","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Könyvben, interjúban, show-műsorban beszélt a drogfogyasztási szokásairól, így önként kínálta magát célpontnak. A Heritage Foundation régóta kéri, hogy hozzák nyilvánosságra a dokumentumokat, amelyekből kiderülhet, hogy ilyen múlttal hogyan kaphatta meg az amerikai vízumot.","shortLead":"Könyvben, interjúban, show-műsorban beszélt a drogfogyasztási szokásairól, így önként kínálta magát célpontnak...","id":"20250319_harry-herceg-drogfogyasztas-amerikai-vizum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0a43d0b-2139-4619-a740-6b3a1c84d022.jpg","index":0,"item":"b305254d-71cd-43f4-8e16-613b77427f09","keywords":null,"link":"/elet/20250319_harry-herceg-drogfogyasztas-amerikai-vizum","timestamp":"2025. március. 19. 11:50","title":"Harry herceg magának intézte el, hogy forró legyen a lába alatt a talaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21d015eb-b8b9-464c-95bb-451b23b7cf3e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Ritka módszerrel szerzett kannabiszolajat négy férfi Memphis mellett: két pitonnal ijesztgették az eladókat.","shortLead":"Ritka módszerrel szerzett kannabiszolajat négy férfi Memphis mellett: két pitonnal ijesztgették az eladókat.","id":"20250320_kigyo-benzinkut-amerika-piton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21d015eb-b8b9-464c-95bb-451b23b7cf3e.jpg","index":0,"item":"9d6cfe35-d991-4c6c-b851-67efe6658069","keywords":null,"link":"/elet/20250320_kigyo-benzinkut-amerika-piton","timestamp":"2025. március. 20. 10:43","title":"Kígyókkal akartak kirabolni egy benzinkutat Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bd5ccbd-396a-40ed-9dd1-66a7db5c3e14","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy ideje már kriptovalutáért is lehet Ferrarit venni, ami jól jelzi az újmódi milliomosok érkezését a márkához. ","shortLead":"Egy ideje már kriptovalutáért is lehet Ferrarit venni, ami jól jelzi az újmódi milliomosok érkezését a márkához. ","id":"20250319_Egyre-fiatalabbak-a-Ferrari-vasarloi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bd5ccbd-396a-40ed-9dd1-66a7db5c3e14.jpg","index":0,"item":"d950f77b-b6cb-4b92-b1fd-687ee2c3a13f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250319_Egyre-fiatalabbak-a-Ferrari-vasarloi","timestamp":"2025. március. 19. 07:40","title":"Egyre fiatalabbak a Ferrari vásárlói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]