Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3a78bc3d-b774-4679-98ea-037e9a367563","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fokozott ellenőrzések indultak márciustól, az eredmény eddig háromszáz kilogramm kábítószer lefoglalása, de a kormánybiztos szerint a dílerek is visszavettek.","shortLead":"Fokozott ellenőrzések indultak márciustól, az eredmény eddig háromszáz kilogramm kábítószer lefoglalása, de...","id":"20250319_rendorseg-drog-300-kg-lefoglalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a78bc3d-b774-4679-98ea-037e9a367563.jpg","index":0,"item":"6bc935f3-2516-4757-a32d-50155716f22f","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_rendorseg-drog-300-kg-lefoglalas","timestamp":"2025. március. 19. 13:30","title":"300 kiló drogot foglalt le a rendőrség két hét alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"650d3a5a-88e1-4da1-a38b-1b8410809ce0","c_author":"Békesi László","category":"360","description":"„Az 1995-ös magyar stabilizációs program előkészítésének és végrehajtásának objektív szakmai elemzése, erényeinek és hiányosságainak feltárása és értékelése, tapasztalatainak felhasználása ma még hiányzik, és a mai magyar politikai légkörben egyelőre lehetetlen” – írja visszatekintésében Békesi László, a Horn-kormány első pénzügyminisztere, aki a miniszterelnökkel való hadakozás kilátástalanságába belefáradva 1995. január 29-én bejelentette lemondását. A harminc éve, 1995. március 12-én bejelentett stabilizációs programról a Magyar Nemzeti Bank elnökének, Surányi Györgynek és Bokros Lajosnak, a Békesi Lászlót váltó pénzügyminiszternek a visszatekintését közöltük. Békesi László az 1994. május 11-től 1995. február 28-ig terjedő időszak fejleményeit tekinti át. Memoárját szerkesztve, minimális rövidítésekkel tesszük közzé.","shortLead":"„Az 1995-ös magyar stabilizációs program előkészítésének és végrehajtásának objektív szakmai elemzése, erényeinek és...","id":"20250318_Bekesi-Laszlo-a-Bokros-csomagrol-horn-gyula-stabilizacios-program","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/650d3a5a-88e1-4da1-a38b-1b8410809ce0.jpg","index":0,"item":"4e864471-28df-43b1-a408-a8109452a906","keywords":null,"link":"/360/20250318_Bekesi-Laszlo-a-Bokros-csomagrol-horn-gyula-stabilizacios-program","timestamp":"2025. március. 18. 13:32","title":"Békesi László a Bokros-csomagról: Horn Gyula végül élére állt annak a programnak, amelyet minden lehetséges eszközzel halogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1694dda5-ac37-4fe6-ae99-473ecd78d9d1","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A Gázát kettéválasztó Necarim-tengely területéről február 9-én vonultak ki az izraeli katonák, most visszatértek.","shortLead":"A Gázát kettéválasztó Necarim-tengely területéről február 9-én vonultak ki az izraeli katonák, most visszatértek.","id":"20250319_izrael-gaza-necarim-tengely-bevonulas-tuzszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1694dda5-ac37-4fe6-ae99-473ecd78d9d1.jpg","index":0,"item":"f2d914c1-def4-4dcd-a163-0ca8213f698d","keywords":null,"link":"/vilag/20250319_izrael-gaza-necarim-tengely-bevonulas-tuzszunet","timestamp":"2025. március. 19. 17:52","title":"Újra bevonult az izraeli hadsereg Gázába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c74b0144-dec9-491a-bfc7-42a82d34851f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"1985-ben leszakadt egy fűszerpolc az otthonukban, az ezt követő szóváltás hozta az ötletet számára, hogy fűszerekkel foglalkozzon. ","shortLead":"1985-ben leszakadt egy fűszerpolc az otthonukban, az ezt követő szóváltás hozta az ötletet számára, hogy fűszerekkel...","id":"20250318_Meghalt-Horvath-Rozi-a-fuszermarka-nevadoja-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c74b0144-dec9-491a-bfc7-42a82d34851f.jpg","index":0,"item":"2480123f-a1ed-49b1-a4c5-3b65aafeff51","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_Meghalt-Horvath-Rozi-a-fuszermarka-nevadoja-ebx","timestamp":"2025. március. 18. 19:00","title":"Meghalt Horváth Rozi, a fűszermárka névadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f94bc9b8-3b13-4a58-928a-5ae03fd3b6fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék szerint Varga Zs. Andrásnak nem volt joga elmozdítani Kovács András bírót.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék szerint Varga Zs. Andrásnak nem volt joga elmozdítani Kovács András bírót.","id":"20250318_Kuria-tanacselnok-Varga-Zs-Andras-Kovacs-Andras-fovarosi-torvenyszek-munkaugyi-per-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f94bc9b8-3b13-4a58-928a-5ae03fd3b6fe.jpg","index":0,"item":"ebb0321c-5395-4504-9bf4-6a5e1936bb30","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_Kuria-tanacselnok-Varga-Zs-Andras-Kovacs-Andras-fovarosi-torvenyszek-munkaugyi-per-itelet","timestamp":"2025. március. 18. 10:36","title":"Törvényt sérthetett a Kúria elnöke, amikor indoklás nélkül felfüggesztett egy tanácselnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Különösen agresszívnak minősítik Orbán március 15-i beszédét. Nem kellene folyton túlhangsúlyozni, amikor Orbán Viktor vétózik az EU-ban. A belgrádi tömegtüntetések igazi állami válság tünetei, Vucic szerb elnök nem érdemli meg, hogy a Nyugat tovább támogassa. A demokrácia léte a tét Izraelben és Amerikában. Témák és vélemények a világlapokból.","shortLead":"Különösen agresszívnak minősítik Orbán március 15-i beszédét. Nem kellene folyton túlhangsúlyozni, amikor Orbán Viktor...","id":"20250318_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"b6a57230-dcea-410d-bbc7-a541f3f1c2b2","keywords":null,"link":"/360/20250318_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. március. 18. 10:30","title":"Orbán Viktor fejvesztve menekül előre, március 15-én különösen agresszív volt – a Le Figaro Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d734a26a-8e70-49ab-9592-d73cfa8f199a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szörnyű körülmények között tartott állatok egy része elpusztult, míg a többit az állatorvosnak kellett elaltatnia.","shortLead":"A szörnyű körülmények között tartott állatok egy része elpusztult, míg a többit az állatorvosnak kellett elaltatnia.","id":"20250318_bortonbuntetes-107-macska-kutya-kobanyai-lakas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d734a26a-8e70-49ab-9592-d73cfa8f199a.jpg","index":0,"item":"e20f9447-34fc-4970-a41b-282af8a4ee71","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_bortonbuntetes-107-macska-kutya-kobanyai-lakas","timestamp":"2025. március. 18. 14:09","title":"Börtönbüntetést kapott az a nő, aki 107 macskát és egy kutyát tartott a kőbányai lakásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fc09312-0902-452c-9690-1bdaf519b29b","c_author":"Szondy Máté","category":"360","description":"A pszichológusok kollégák egyik véglete ódzkodik a véleménynyilvánítástól, a másik véglet pedig nemcsak hogy megszólal, de konkrét „diagnózist” is közöl egy-egy politikusról, vagy közéleti szereplőről, legyen szó Donald Trumpról, Orbán Viktorról vagy Magyar Péterről. Dr. Szondy Máté pszichológus, egyetemi docens írása.","shortLead":"A pszichológusok kollégák egyik véglete ódzkodik a véleménynyilvánítástól, a másik véglet pedig nemcsak hogy megszólal...","id":"20250318_pszichologusok-kozeleti-velemeny-nyilvanitas-Szondy-Mate-Pride-poloskazas-politikusok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fc09312-0902-452c-9690-1bdaf519b29b.jpg","index":0,"item":"28255ced-a57e-433a-a923-433a3a2ecb15","keywords":null,"link":"/360/20250318_pszichologusok-kozeleti-velemeny-nyilvanitas-Szondy-Mate-Pride-poloskazas-politikusok","timestamp":"2025. március. 18. 12:45","title":"Szondy Máté: Megszólalhat-e egy pszichológus a Pride-ról, és adhat-e diagnózist egy politikus mentális állapotáról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]