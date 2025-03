Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nemzetgazdasági miniszter tárgyal a díjcsökkentésről a Magyar Bankszövetséggel, de egyelőre kevésnek tartja az ajánlataikat.","shortLead":"A nemzetgazdasági miniszter tárgyal a díjcsökkentésről a Magyar Bankszövetséggel, de egyelőre kevésnek tartja...","id":"20250317_bankok-penzforgalmi-bevetelei-novekedes-dragulo-bankolas-Nagy-Marton-szamlakoltsegek-arsapka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371.jpg","index":0,"item":"d87d8c32-20fe-4b25-b38c-aa64144354bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250317_bankok-penzforgalmi-bevetelei-novekedes-dragulo-bankolas-Nagy-Marton-szamlakoltsegek-arsapka","timestamp":"2025. március. 17. 15:03","title":"Egy év alatt 24 százalékkal nőttek a bankok pénzforgalmi bevételei – Nagy Márton már a számlaköltségekre is ársapkát húzna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fb02faf-6e8a-4870-8beb-ff6f016f3ec1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Aki teheti, védekezzen a fagykár ellen.","shortLead":"Aki teheti, védekezzen a fagykár ellen.","id":"20250318_minusz-12-fok-ejszaka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fb02faf-6e8a-4870-8beb-ff6f016f3ec1.jpg","index":0,"item":"35961f4b-1c33-4779-959c-cd838735f0fd","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_minusz-12-fok-ejszaka","timestamp":"2025. március. 18. 16:23","title":"Mínusz 12 fok is lehet éjszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7abc1d9a-dd37-44e2-9107-f1f2ea3ad709","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Mi a jó alvás titka? Habár nagyon sok minden múlik az adott ember aktuális fizikai és mentális állapotán is, a külső körülmények ebben az esetben talán még fontosabbak. Hogyan alakítsuk ki alváskörnyezetünket, hogy az maximálisan támogassa az éjszakai pihenést? Milyen a jó alvás, kompromisszumok nélkül? Cikkünkben ennek járunk utána!","shortLead":"Mi a jó alvás titka? Habár nagyon sok minden múlik az adott ember aktuális fizikai és mentális állapotán is, a külső...","id":"20250317_Jo_alvas_haloszoba_sedacur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7abc1d9a-dd37-44e2-9107-f1f2ea3ad709.jpg","index":0,"item":"5efb2d51-5b10-4649-aae4-4c658ad29bae","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250317_Jo_alvas_haloszoba_sedacur","timestamp":"2025. március. 17. 07:30","title":"Így alakítsa ki hálószobáját és esti szokásait, ha valóban jól akar aludni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"5cf9288a-45dd-4fc7-882f-75fd6dbe4936","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"be9c596a-3c8b-4c1b-b5dd-3a44fc3a6ec6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ennyiért nem lehetnek nyereségesek – mondják. ","shortLead":"Ennyiért nem lehetnek nyereségesek – mondják. ","id":"20250317_Toyota-szerint-nem-jon-ki-a-matek-az-europai-olcso-villanyautoknal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be9c596a-3c8b-4c1b-b5dd-3a44fc3a6ec6.jpg","index":0,"item":"b46fd4ac-42de-47bb-a062-fb3fd24b9358","keywords":null,"link":"/cegauto/20250317_Toyota-szerint-nem-jon-ki-a-matek-az-europai-olcso-villanyautoknal","timestamp":"2025. március. 17. 10:10","title":"A Toyota szerint nem jön ki a matek a 8 millió forintos európai villanyautóknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a46f31-a60a-4efb-ab96-47abcd55aefb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Péter azt mondja, érti, hogyan éreznek sokan, akik a Fideszre szavaznak, ő is ilyen volt.","shortLead":"Magyar Péter azt mondja, érti, hogyan éreznek sokan, akik a Fideszre szavaznak, ő is ilyen volt.","id":"20250318_magyar-peter-a-fideszrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10a46f31-a60a-4efb-ab96-47abcd55aefb.jpg","index":0,"item":"5c3c83a0-ea0a-471d-9947-cac607d6758f","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_magyar-peter-a-fideszrol","timestamp":"2025. március. 18. 13:39","title":"Magyar Péter: Az ember saját magát is megkérdőjelezi, én voltam a hülye?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c74b0144-dec9-491a-bfc7-42a82d34851f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"1985-ben leszakadt egy fűszerpolc az otthonukban, az ezt követő szóváltás hozta az ötletet számára, hogy fűszerekkel foglalkozzon. ","shortLead":"1985-ben leszakadt egy fűszerpolc az otthonukban, az ezt követő szóváltás hozta az ötletet számára, hogy fűszerekkel...","id":"20250318_Meghalt-Horvath-Rozi-a-fuszermarka-nevadoja-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c74b0144-dec9-491a-bfc7-42a82d34851f.jpg","index":0,"item":"2480123f-a1ed-49b1-a4c5-3b65aafeff51","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_Meghalt-Horvath-Rozi-a-fuszermarka-nevadoja-ebx","timestamp":"2025. március. 18. 19:00","title":"Meghalt Horváth Rozi, a fűszermárka névadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb4e8b0-a91a-45d6-aeae-075449b793cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fa 80 év alatt teljesen körbenőtte a szovjet aknavetőgránátot.","shortLead":"A fa 80 év alatt teljesen körbenőtte a szovjet aknavetőgránátot.","id":"20250317_Faba-szorult-vilaghaborus-robbanotest-kerult-elo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bb4e8b0-a91a-45d6-aeae-075449b793cc.jpg","index":0,"item":"c3982064-89c8-411f-8306-5df9a80c9a4c","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Faba-szorult-vilaghaborus-robbanotest-kerult-elo","timestamp":"2025. március. 17. 07:33","title":"Fába szorult világháborús robbanótest került elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e354d96f-b5f5-4f68-b006-71f61a53c6d5","c_author":"Pavló Péter","category":"360","description":"Nemrég landolt a Hold felszínén a magyar Puli Space Technologies berendezése. A Puli Lunar Water Snooper (PLWS), azaz Puli Holdi Vízszimatoló azzal a feladattal érkezett, hogy felszíni mérésekkel tárja fel a vízjeget. Bár a szállítóeszköz landolási hibája miatt végül csak 40 percig működött a hazai fejlesztésű készülék, Pacher Tibor, a vállalat alapítója és vezetője szerint így is sikertörténetről lehet beszélni. A cég pedig már készül a következő küldetésére. Interjú.","shortLead":"Nemrég landolt a Hold felszínén a magyar Puli Space Technologies berendezése. A Puli Lunar Water Snooper (PLWS), azaz...","id":"20250318_puli-space-technologies-pacher-tibor-interju-puli-hold-urkutatas-vizszimatolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e354d96f-b5f5-4f68-b006-71f61a53c6d5.jpg","index":0,"item":"1c14304f-4ece-43b5-be72-472f7a31982e","keywords":null,"link":"/360/20250318_puli-space-technologies-pacher-tibor-interju-puli-hold-urkutatas-vizszimatolo","timestamp":"2025. március. 18. 12:00","title":"Mit tud a magyar Vízszimatoló, és hogyan került a Holdra? – interjú a Puli vezetőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]