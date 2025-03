Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1dd60915-b604-41c8-8575-b10742d09dc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester állítja, számára a Pride fontosabb, mint a pártpolitikai érdekek. A napirendre kerülő előterjesztésekről meg amúgy is a közgyűlés dönt.","shortLead":"A főpolgármester állítja, számára a Pride fontosabb, mint a pártpolitikai érdekek. A napirendre kerülő...","id":"20250319_Karacsony-reagalt-arra-hogy-Baranyi-Krisztina-a-leggyavabb-fopolgarmesternek-nevezte-pride-kozgyules-torvenymodositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1dd60915-b604-41c8-8575-b10742d09dc7.jpg","index":0,"item":"fc5ca08f-c2b3-4244-889e-13eaac8da817","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_Karacsony-reagalt-arra-hogy-Baranyi-Krisztina-a-leggyavabb-fopolgarmesternek-nevezte-pride-kozgyules-torvenymodositas","timestamp":"2025. március. 19. 20:58","title":"Karácsony reagált arra, hogy Baranyi Krisztina a leggyávább főpolgármesternek nevezte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e060131-dde5-4298-8d83-be77f030183c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Volodimir Zelenszkij szerint pozitív, tartalmas és őszinte telefonbeszélgetést folytattak Donald Trump amerikai elnökkel.","shortLead":"Volodimir Zelenszkij szerint pozitív, tartalmas és őszinte telefonbeszélgetést folytattak Donald Trump amerikai...","id":"20250319_volodimir-zelenszkij-donald-trump-ukrajna-tuzszunet-telefon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e060131-dde5-4298-8d83-be77f030183c.jpg","index":0,"item":"a00acbf0-c403-4e3a-b880-a2ebabcb778a","keywords":null,"link":"/vilag/20250319_volodimir-zelenszkij-donald-trump-ukrajna-tuzszunet-telefon","timestamp":"2025. március. 19. 21:13","title":"Zelenszkij: Trump feltétel nélküli tűzszünetet javasolt, Ukrajna ezt támogatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"994d6764-f7d1-4286-81f2-1b216c664676","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Fed nem változtatott az irányadó kamatokon, az amerikai jegybank szerint sok a bizonytalanság, Trump intézkedései miatt kisebb gazdasági növekedés és nagyobb infláció várható.","shortLead":"A Fed nem változtatott az irányadó kamatokon, az amerikai jegybank szerint sok a bizonytalanság, Trump intézkedései...","id":"20250320_Trump-kiakadt-miutan-a-jegybank-mast-josol-mint-aranykort","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/994d6764-f7d1-4286-81f2-1b216c664676.jpg","index":0,"item":"50852ed2-d0b8-437d-ae4d-6e07860dc3c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250320_Trump-kiakadt-miutan-a-jegybank-mast-josol-mint-aranykort","timestamp":"2025. március. 20. 11:04","title":"Trump kiakadt, miután a jegybank mást jósol, mint aranykort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Politico vendégszerzői szerint van jogi eszköz arra, hogy megmentsék az EU-t Orbántól. Az Economist szerint Putyin csapdát állított Trumpnak Ukrajna ügyében. Egy német professzor szerint szégyen, hogy Izrael egy, az antiszemitizmusról rendezendő konferenciára főként jobboldali radikális pártokat hívott meg, köztük az FPÖ-t és a Fideszt. Témák és vélemények a nemzetközi sajtóból.","shortLead":"A Politico vendégszerzői szerint van jogi eszköz arra, hogy megmentsék az EU-t Orbántól. Az Economist szerint Putyin...","id":"20250321_nemzetkozi-lapszemle-Der-Standard-kommentar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"c94437df-8d86-408c-a4a3-ed954da38def","keywords":null,"link":"/360/20250321_nemzetkozi-lapszemle-Der-Standard-kommentar","timestamp":"2025. március. 21. 10:30","title":"Budapest főpolgármestere továbbra is szabadlábon van. De holnap változhatnak a dolgok – gúnyos kommentár a Der Standardban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f9c00f-c8e7-4e98-92f7-495373fbfc8f","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A kormány határozott, a bankokra kötelező érvényes jegybanki rendelet egyelőre változatlan.","shortLead":"A kormány határozott, a bankokra kötelező érvényes jegybanki rendelet egyelőre változatlan.","id":"20250320_Bankopanik-Nagy-Martonnak-gyorsan-ki-kell-talalnia-hogyan-lesz-mindenhol-ATM","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46f9c00f-c8e7-4e98-92f7-495373fbfc8f.jpg","index":0,"item":"8b3a48af-2f31-4a2f-a83a-a75e2c8ddedf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250320_Bankopanik-Nagy-Martonnak-gyorsan-ki-kell-talalnia-hogyan-lesz-mindenhol-ATM","timestamp":"2025. március. 20. 07:48","title":"Bankópánik: Nagy Mártonnak gyorsan ki kell találnia, hogyan lesz mindenhol ATM","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dfd20c7-f771-42ea-8aac-bf746404c3f1","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"A legfőbb szabályok elveket jelölnek ki, és a magyar alkotmány a jövőben úgy rendelkezik, hogy van különbség születési alapon ember és ember között. ","shortLead":"A legfőbb szabályok elveket jelölnek ki, és a magyar alkotmány a jövőben úgy rendelkezik, hogy van különbség születési...","id":"20250321_Gergely-Marton-teremtesi-sorrend-ferfi-no-alaptorveny-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7dfd20c7-f771-42ea-8aac-bf746404c3f1.jpg","index":0,"item":"ab125959-7eba-4ba3-85ad-4ae2df08860a","keywords":null,"link":"/360/20250321_Gergely-Marton-teremtesi-sorrend-ferfi-no-alaptorveny-velemeny","timestamp":"2025. március. 21. 07:00","title":"Gergely Márton: Kérem a teremtési sorrend érvényesítését a várólistán, az állásinterjún és a sorállásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17c3d599-fea6-4f10-9c26-b6b0bd1df930","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A momentumosokkal együtt tiltakozó független Hadházy Ákos szerint „a hatalmat mindennél jobban zavarja az, ha ellenszegülnek neki”. Egyúttal újabb tüntetést is meghirdetett jövő keddre, az Erzsébet hídhoz.","shortLead":"A momentumosokkal együtt tiltakozó független Hadházy Ákos szerint „a hatalmat mindennél jobban zavarja az, ha...","id":"20250321_Hadhazyt-sem-kimelte-Kovert-o-is-kapott-12-millios-birsagot-es-kitiltast-fustgyertyazasert-ujabb-tuntetes-lesz-kedden-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17c3d599-fea6-4f10-9c26-b6b0bd1df930.jpg","index":0,"item":"5ec0f5fa-7774-477d-8be4-75b607e3f06d","keywords":null,"link":"/itthon/20250321_Hadhazyt-sem-kimelte-Kovert-o-is-kapott-12-millios-birsagot-es-kitiltast-fustgyertyazasert-ujabb-tuntetes-lesz-kedden-ebx","timestamp":"2025. március. 21. 11:33","title":"Hadházyt sem kímélte Kövér, 12 milliós bírságot és kitiltást kapott a füstgyertyázásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f445bd8a-cfba-47c5-8651-9efa77a70c1b","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Megismétlődött a két héttel ezelőtti forgatókönyv, az EU-csúcson 26 vezető támogatásával adtak ki közös nyilatkozatot, a 27., Orbán Viktor nem vett részt ennek a dokumentumnak az elfogadásában.","shortLead":"Megismétlődött a két héttel ezelőtti forgatókönyv, az EU-csúcson 26 vezető támogatásával adtak ki közös nyilatkozatot...","id":"20250320_orosz-ukran-haboru_orban_eu-csucs-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f445bd8a-cfba-47c5-8651-9efa77a70c1b.jpg","index":0,"item":"b7b43c9a-9f31-4f32-ba71-197d29cad152","keywords":null,"link":"/eurologus/20250320_orosz-ukran-haboru_orban_eu-csucs-ebx","timestamp":"2025. március. 20. 14:50","title":"Ismét Orbán nélkül foglaltak állást az állam- és kormányfők Ukrajnáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]