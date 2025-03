Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c707e23b-ea53-4ebd-8996-7f9db71394bf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nagy német filmrendező az élet iskoláját javasolja. Meg a tehénfejést.","shortLead":"A nagy német filmrendező az élet iskoláját javasolja. Meg a tehénfejést.","id":"20250321_werner-herzog-filmrendezo-tanacs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c707e23b-ea53-4ebd-8996-7f9db71394bf.jpg","index":0,"item":"9a99b791-30dc-421d-ad12-bd6ef4195424","keywords":null,"link":"/kultura/20250321_werner-herzog-filmrendezo-tanacs","timestamp":"2025. március. 21. 10:47","title":"Dolgozz szexklubban, elmegyógyintézetben – tanácsolja Werner Herzog a kezdő rendezőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ac8fec-8121-4c4a-8492-2888aa9ae8a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Péter szaktanácsadója szerint az eredményesebb ellenállási stratégia, „ha tudatosítjuk a célt: az orbáni rendszer megszüntetésének leghatékonyabb eszköze a teljes leváltás és az egész állami struktúra átalakítása, minden más félmegoldás”.","shortLead":"Magyar Péter szaktanácsadója szerint az eredményesebb ellenállási stratégia, „ha tudatosítjuk a célt: az orbáni...","id":"20250320_Bodis-Kriszta-reagalt-arra-hogy-miert-nem-biralta-hatarozottabban-a-Tisza-Part-a-Pride-betiltasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10ac8fec-8121-4c4a-8492-2888aa9ae8a9.jpg","index":0,"item":"72b82742-afdb-4632-b07c-3bd790ecd46c","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_Bodis-Kriszta-reagalt-arra-hogy-miert-nem-biralta-hatarozottabban-a-Tisza-Part-a-Pride-betiltasat","timestamp":"2025. március. 20. 10:14","title":"\"A hatalom próbálgatja az eszközeit\" - reagált Bódis Kriszta arra, hogy a Tisza miért nem bírálta határozottabban a Pride betiltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69356c4e-4809-407f-86b2-8b852c81cb75","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az utóbbi hónapokban sokat fejlődött és finomodott a Boston Dynamics Atlas nevű robotjának mozgása, amit a vállalat az Nvidiának is köszönhet.","shortLead":"Az utóbbi hónapokban sokat fejlődött és finomodott a Boston Dynamics Atlas nevű robotjának mozgása, amit a vállalat...","id":"20250320_boston-dynamics-atlas-mozgas-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69356c4e-4809-407f-86b2-8b852c81cb75.jpg","index":0,"item":"161580fe-9266-422b-9b58-9c6fb2ed9ceb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_boston-dynamics-atlas-mozgas-video","timestamp":"2025. március. 20. 10:03","title":"Braketáncol, cigánykerekezik: összetett mozgásra is képes a Boston Dynamics humanoid robotja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dd60915-b604-41c8-8575-b10742d09dc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester állítja, számára a Pride fontosabb, mint a pártpolitikai érdekek. A napirendre kerülő előterjesztésekről meg amúgy is a közgyűlés dönt.","shortLead":"A főpolgármester állítja, számára a Pride fontosabb, mint a pártpolitikai érdekek. A napirendre kerülő...","id":"20250319_Karacsony-reagalt-arra-hogy-Baranyi-Krisztina-a-leggyavabb-fopolgarmesternek-nevezte-pride-kozgyules-torvenymodositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1dd60915-b604-41c8-8575-b10742d09dc7.jpg","index":0,"item":"fc5ca08f-c2b3-4244-889e-13eaac8da817","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_Karacsony-reagalt-arra-hogy-Baranyi-Krisztina-a-leggyavabb-fopolgarmesternek-nevezte-pride-kozgyules-torvenymodositas","timestamp":"2025. március. 19. 20:58","title":"Karácsony reagált arra, hogy Baranyi Krisztina a leggyávább főpolgármesternek nevezte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6286f37f-2e16-4e5e-b583-f6ee29230340","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az illetékes miniszter szerdán késő este tette közzé erről szóló határozatát.","shortLead":"Az illetékes miniszter szerdán késő este tette közzé erről szóló határozatát.","id":"20250320_Azonnal-kartalanitani-kell-Budapestet-es-Ferencvarost-a-Fudan-telkekert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6286f37f-2e16-4e5e-b583-f6ee29230340.jpg","index":0,"item":"d76dfd87-2ca3-41fd-91a7-06df4eab28b4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250320_Azonnal-kartalanitani-kell-Budapestet-es-Ferencvarost-a-Fudan-telkekert","timestamp":"2025. március. 20. 08:49","title":"Azonnal kártalanítani kell Budapestet és Ferencvárost a Fudan-telkekért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80be6326-f567-4b41-85c8-87ebfaaf9e0f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A volt oktatási miniszter Pálinkás József írt arról, hogy az Egyesült Államokban felszólították a tudósokat, hogy távolítsanak el minden utalást az mRNS-vakcinatechnológiára a kutatástámogatási pályázataikból.","shortLead":"A volt oktatási miniszter Pálinkás József írt arról, hogy az Egyesült Államokban felszólították a tudósokat...","id":"20250320_usa-tiltas-mrns-kifejezes-hasznalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80be6326-f567-4b41-85c8-87ebfaaf9e0f.jpg","index":0,"item":"57238f2e-0952-400d-8861-ca13f59b212b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_usa-tiltas-mrns-kifejezes-hasznalat","timestamp":"2025. március. 20. 11:31","title":"Az USA-ban még az mRNS kifejezést is elkezdik kitörölni a kutatási pályázatokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1943e74e-ea48-442a-a5eb-a43dccae7dff","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"gazdasag","description":"A világ leggazdagabb országaiban az államadósság finanszírozásának költsége 2007 óta a legmagasabb szintet érte el tavaly, meghaladva a védelemre, a rendőrségre és a lakhatásra fordított összeget. A világ teljes adóssága eközben túllépte a 100 ezer milliárd dollárt.","shortLead":"A világ leggazdagabb országaiban az államadósság finanszírozásának költsége 2007 óta a legmagasabb szintet érte el...","id":"20250321_oecd-allamadossag-finanszirozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1943e74e-ea48-442a-a5eb-a43dccae7dff.jpg","index":0,"item":"95814561-4f71-45a4-820c-6fc613587215","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250321_oecd-allamadossag-finanszirozas","timestamp":"2025. március. 21. 07:30","title":"Óriási adóssághegyen ül a világ – közel 20 éves csúcsra emelkedtek a finanszírozás terhei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26de5a34-4514-4258-a2ee-f0da8052ed4d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bella Ramsey-t egy stábtag figyelmeztette az árulkodó jelekre.","shortLead":"Bella Ramsey-t egy stábtag figyelmeztette az árulkodó jelekre.","id":"20250321_autizmus-diagnozis-bella-ramsey-last-of-us","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26de5a34-4514-4258-a2ee-f0da8052ed4d.jpg","index":0,"item":"73fe31bf-b10f-4eab-a5e7-5f3e84b95b3a","keywords":null,"link":"/elet/20250321_autizmus-diagnozis-bella-ramsey-last-of-us","timestamp":"2025. március. 21. 12:05","title":"Autizmust diagnosztizáltak a The Last of Us sztárjánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]