[{"available":true,"c_guid":"fa62917b-6bad-4b34-a789-a799fe935349","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Két hét múlva rendezik meg a döntőt.","shortLead":"Két hét múlva rendezik meg a döntőt.","id":"20250127_Eldolt-melyik-ket-csapat-merkozik-meg-a-Super-Bowlon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa62917b-6bad-4b34-a789-a799fe935349.jpg","index":0,"item":"778fde60-2066-42b3-bebe-d04d83eebd6d","keywords":null,"link":"/sport/20250127_Eldolt-melyik-ket-csapat-merkozik-meg-a-Super-Bowlon","timestamp":"2025. január. 27. 08:40","title":"NFL: Eldőlt, melyik két csapat mérkőzik meg a Super Bowlon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d8f2425-a86c-45d8-aa86-37196788cfe6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A történelemben soha nem volt még olyan közel az emberiség a globális katasztrófához, mint jelenleg. Ezt mutatja a Végzet órája is. ","shortLead":"A történelemben soha nem volt még olyan közel az emberiség a globális katasztrófához, mint jelenleg. Ezt mutatja...","id":"20250128_vegitelet-oraja-globalis-katasztrofa-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d8f2425-a86c-45d8-aa86-37196788cfe6.jpg","index":0,"item":"a72d879a-0fde-4be9-b91d-2c67412dd3a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_vegitelet-oraja-globalis-katasztrofa-2025","timestamp":"2025. január. 28. 16:20","title":"1 másodperccel közelebb került az emberiség a katasztrófához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszter szerint az Európai Bizottságnak garanciát kell adnia arra, hogy fellép az uniós tagállamok energiabiztonsági fenyegetettsége ellen.","shortLead":"A külügyminiszter szerint az Európai Bizottságnak garanciát kell adnia arra, hogy fellép az uniós tagállamok...","id":"20250127_Szijjarto-kimondta-mi-kell-ahhoz-hogy-ne-siklassa-ki-az-Oroszorszag-elleni-szankciok-fenntartasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634.jpg","index":0,"item":"bc8180db-5547-4c5e-b5f5-c7bde92d64fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250127_Szijjarto-kimondta-mi-kell-ahhoz-hogy-ne-siklassa-ki-az-Oroszorszag-elleni-szankciok-fenntartasat","timestamp":"2025. január. 27. 08:40","title":"Szijjártó kimondta, mi kell ahhoz, hogy ne siklassa ki az Oroszország elleni szankciók fenntartását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53457759-a4c9-486b-af68-2f2ccc0fedd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyan az elővásárlási jog körüli bizonytalanságok miatt még nincsenek birtokon belül az arab befektetők a tervezett Mini-Dubaj rákosrendezői területén, a projektnek értékesítési központja nyílik hamarosan Budapesten. Nem is akárhol.","shortLead":"Ugyan az elővásárlási jog körüli bizonytalanságok miatt még nincsenek birtokon belül az arab befektetők a tervezett...","id":"20250127_Hol-nyitnak-ertekesitesi-pontot-a-Mini-Dubaj-arab-befektetoi-Egy-Lazar-Janos-erdekeltsegebe-tartozo-ingatlanban-nem-is-akarmelyikben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53457759-a4c9-486b-af68-2f2ccc0fedd7.jpg","index":0,"item":"9571a3d3-ae41-498a-a07b-72e6ff118901","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_Hol-nyitnak-ertekesitesi-pontot-a-Mini-Dubaj-arab-befektetoi-Egy-Lazar-Janos-erdekeltsegebe-tartozo-ingatlanban-nem-is-akarmelyikben","timestamp":"2025. január. 27. 08:20","title":"Hol nyitnak értékesítési pontot a Mini-Dubaj arab befektetői? Egy Lázár János érdekeltségébe tartozó ingatlanban, nem is akármelyikben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c69faae-20c5-47b5-9544-89ee54053a0b","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A tőzsdéken és a mesterséges intelligencia képességei iránt érdeklődők körében is meglepetést és felfordulást okozott hétfőn egy új kínai szolgáltatás, a DeepSeek. A chatbotot bárki kipróbálhatja, csak egy gyors regisztráció kell hozzá. Az érdeklődés óriási, a szerverek leterheltek – mutatjuk a gyorsítósávot.","shortLead":"A tőzsdéken és a mesterséges intelligencia képességei iránt érdeklődők körében is meglepetést és felfordulást okozott...","id":"20250128_deepseek-mesterseges-intelligencia-mi-chatbot-regisztracio-hogyan-belepes-google-fiok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c69faae-20c5-47b5-9544-89ee54053a0b.jpg","index":0,"item":"7cdbcfa4-72ec-4c35-b55a-af966f1b6ef9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_deepseek-mesterseges-intelligencia-mi-chatbot-regisztracio-hogyan-belepes-google-fiok","timestamp":"2025. január. 28. 06:14","title":"Így regisztrálhat ingyenesen és azonnal az egész világot lázban tartó új mesterséges intelligenciára – belépés a kínai DeepSeek chatbothoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d38358-a9b7-4010-874e-8e7a0b41caa6","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"Auschwitz felszabadításának a 80. évfordulója talán az utolsó olyan alkalmak egyike, amikor a túlélőkkel együtt emlékezhet még a világ a holokauszt borzalmaira. Az akkori traumák azonban a következő generációknak is feladatot adnak. Nem csak az a fontos, hogy a háború hiteles krónikásait meghallgassuk, amíg még lehet, hanem az is, hogy megismerjük az utódokban tovább élő örökséget – legyen szó traumáról vagy megküzdésről. Két pszichológussal, Vajda Júliával és Szirtes Lilivel beszélgettünk a soá nemzedékeken átívelő hagyatékáról.","shortLead":"Auschwitz felszabadításának a 80. évfordulója talán az utolsó olyan alkalmak egyike, amikor a túlélőkkel együtt...","id":"20250127_auschwitz-80-transzgeneracios-traumak-vajda-julia-szirtes-lili","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06d38358-a9b7-4010-874e-8e7a0b41caa6.jpg","index":0,"item":"f5a81ee4-c1e0-4588-8f59-ed5785c7f551","keywords":null,"link":"/360/20250127_auschwitz-80-transzgeneracios-traumak-vajda-julia-szirtes-lili","timestamp":"2025. január. 27. 15:10","title":"A nemzedékek közötti kísértetjárás – Auschwitz és a soá öröksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b3833e-1174-4234-95b6-793cb8a4024e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt európai parlamenti képviselője, aki a pandémia idején orvosként dolgozott, egészen mást tapasztalt a kórházakban, mint ahogyan a kormány lefestette a járványkezelést.","shortLead":"A Tisza Párt európai parlamenti képviselője, aki a pandémia idején orvosként dolgozott, egészen mást tapasztalt...","id":"20250126_magyar-peter-kulja-andras-koronavirus-jarvany-covid19-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9b3833e-1174-4234-95b6-793cb8a4024e.jpg","index":0,"item":"b6deccad-2985-4e41-a0e9-2340f563a0b1","keywords":null,"link":"/itthon/20250126_magyar-peter-kulja-andras-koronavirus-jarvany-covid19-ebx","timestamp":"2025. január. 26. 22:21","title":"Kulja András a koronavírus-járványról: Ott fulladtak meg az emberek az osztályon, és a tévében csak ment a sikerpropaganda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33bdac77-9be9-4e47-b4a7-e07d95578c0e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az autógyártás történetének egy értékes darabkája. ","shortLead":"Az autógyártás történetének egy értékes darabkája. ","id":"20250127_Audi-5000-CS-Quattro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33bdac77-9be9-4e47-b4a7-e07d95578c0e.jpg","index":0,"item":"e1fedf74-81c4-4052-9740-903a8daea856","keywords":null,"link":"/cegauto/20250127_Audi-5000-CS-Quattro","timestamp":"2025. január. 27. 20:20","title":"Eladó egy 1986-os Audi 5000, amely rekorddöntésre született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]