Az ukrán elnök ugyan nem mondta ki Orbán Viktor nevét, nem említette konkrétan Magyarországot sem, de senki másra nem illik a leírás. Zelenszkij azt is megjegyezte: Európának módot kell találnia arra, hogy megakadályozzon hasonló blokkolást. Az ukrán elnök ugyan nem mondta ki Orbán Viktor nevét, nem említette konkrétan Magyarországot sem, de senki másra nem illik a leírás. 2025. március. 20. 15:46 Zelenszkij üzent: Európa-ellenes, ha valaki blokkolja az uniós döntéseket Orosz rakéták robbantak fel és egy olajraktár gyulladhatott ki az engelsi repülőtéren. 2025. március. 20. 17:24 Súlyos dróncsapás ért egy orosz katonai repülőteret, ahol a nehézbombázók állomásoznak A 19 éves fiút november óta kórházban ápolták. 2025. március. 21. 13:10 Elhunyt az újvidéki tragédia egyik sérültje, tizenhatra emelkedett a halálos áldozatok száma Két napig egyeztet majd, többek között találkozni fog Tuzson Bence igazságügyi miniszterrel és Polt Péter legfőbb ügyésszel. 2025. március. 21. 15:12 Magyarországra látogat az uniós jogállamisági biztos, Michael McGrath A tervezett üzemidőn túli üzemeltetést követő további üzemeltetés engedélyezésének részletes szabályait is megszabták. 2025. március. 20. 08:07 Új rendelettel ágyaznak meg a paksi atomerőmű továbbnál is további üzemelésének Az MNB hallgat, az ÁSZ feljelentéseket tett amiatt, hogy Matolcsy György elnöksége alatt arcátlanul elherdálhatták a Pallas Athéné alapítvány százmilliárdjait. 2025. március. 20. 17:29 Ki felel a Matolcsy-klán játszmáiban eltűnt százmilliárdokért? A miniszterelnök szerint ők csak annyit tettek, hogy megváltoztatták az alkotmányt, pedig erről elvileg csak áprilisban fog szavazni az Országgyűlés. 2025. március. 19. 22:55 Orbán Viktor: Senkit nem fognak letartóztatni a Pride-on, de a bírságot be kell fizetni Amerikai kutatók szerint létezik olyan forgatókönyv, hogy a herpeszvírus az orron keresztül fertőzzön, és ha ez megtörténik, az igen komoly következményekkel jár. 2025. március. 21. 08:03 Kiderült, hogy az agyba is bejuthat a herpeszvírus, és ez pont annyira aggasztó, amennyire úgy hangzik