[{"available":true,"c_guid":"a550247a-f2ad-42d6-837f-deeb75426488","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A latin-amerikai ország öt hónap alatt 31 tonna kokaint foglalt le a tengeren.","shortLead":"A latin-amerikai ország öt hónap alatt 31 tonna kokaint foglalt le a tengeren.","id":"20250320_Negy-es-fel-tonna-kokaint-szallito-csonakot-fogtak-el-Mexiko-partjainal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a550247a-f2ad-42d6-837f-deeb75426488.jpg","index":0,"item":"1c3ccb43-613c-4f49-971c-57dc94f69f50","keywords":null,"link":"/vilag/20250320_Negy-es-fel-tonna-kokaint-szallito-csonakot-fogtak-el-Mexiko-partjainal","timestamp":"2025. március. 20. 22:01","title":"Négy és fél tonna kokaint szállító csónakot fogtak el Mexikó partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da8c76ce-b837-43c3-bcee-c07e21fc0788","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sorozat utólagos sikere egy centet sem hozott Lauren Grahamnek. ","shortLead":"A sorozat utólagos sikere egy centet sem hozott Lauren Grahamnek. ","id":"20250321_A-Szivek-szallodaja-sztarja-penzt-nem-kapott-csak-szeretetet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da8c76ce-b837-43c3-bcee-c07e21fc0788.jpg","index":0,"item":"c1bb94d4-680a-4800-a00e-91fa490c23db","keywords":null,"link":"/kultura/20250321_A-Szivek-szallodaja-sztarja-penzt-nem-kapott-csak-szeretetet","timestamp":"2025. március. 21. 09:07","title":"A Szívek szállodája sztárja pénzt nem kap, csak szeretetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a39d1119-4d71-4532-bfa1-bc67749c2ac5","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A bonobónak már nyolcévesen olyan nyelvi képességei voltak, mint egy kétéves embergyereknek.","shortLead":"A bonobónak már nyolcévesen olyan nyelvi képességei voltak, mint egy kétéves embergyereknek.","id":"20250321_kanzi-elpusztult-bonobo-minecraft-nyelvi-kepessegek-okos-majom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a39d1119-4d71-4532-bfa1-bc67749c2ac5.jpg","index":0,"item":"673c7700-37c7-4d53-902f-e12c5e15f6c0","keywords":null,"link":"/elet/20250321_kanzi-elpusztult-bonobo-minecraft-nyelvi-kepessegek-okos-majom","timestamp":"2025. március. 21. 13:13","title":"Elpusztult Kanzi, a minecraftozó és angolul is értő majom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57c4b09c-3d99-4007-9589-684fde12dbf7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint ők csak annyit tettek, hogy megváltoztatták az alkotmányt, pedig erről elvileg csak áprilisban fog szavazni az Országgyűlés. ","shortLead":"A miniszterelnök szerint ők csak annyit tettek, hogy megváltoztatták az alkotmányt, pedig erről elvileg csak áprilisban...","id":"20250319_Orban-Viktor-Senkit-nem-fognak-letartoztatni-a-Pride-on-de-a-birsagot-be-kell-fizetni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57c4b09c-3d99-4007-9589-684fde12dbf7.jpg","index":0,"item":"e7e4afd0-fb83-46ea-90e7-94c591f9eb79","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_Orban-Viktor-Senkit-nem-fognak-letartoztatni-a-Pride-on-de-a-birsagot-be-kell-fizetni","timestamp":"2025. március. 19. 22:55","title":"Orbán Viktor: Senkit nem fognak letartóztatni a Pride-on, de a bírságot be kell fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bf19d37-89f5-4051-9966-37d3d43546a2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az újabb Galaxy modellek mellett több régebbi is megkapja a számos új funkciót hozó One UI 7-et.","shortLead":"Az újabb Galaxy modellek mellett több régebbi is megkapja a számos új funkciót hozó One UI 7-et.","id":"20250321_samsung-oneui-7-android-15-frissites-regebbi-galaxy-keszulekek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7bf19d37-89f5-4051-9966-37d3d43546a2.jpg","index":0,"item":"aa90be1c-b8ce-4513-b053-46203b8a744d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250321_samsung-oneui-7-android-15-frissites-regebbi-galaxy-keszulekek","timestamp":"2025. március. 21. 15:03","title":"Ha régebbi Samsung mobilja van, most kapott egy jó hírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407b49b8-9342-4c4a-b72a-b99f61a04544","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Megint százmilliárd forintos kifizetések esedékesek az inflációkövető állampapírokból. Bár az állampapír már nem olyan vonzó befektetési forma, a többség nem mozdul ki belőle.","shortLead":"Megint százmilliárd forintos kifizetések esedékesek az inflációkövető állampapírokból. Bár az állampapír már nem olyan...","id":"20250320_Megint-hatalmas-penzeso-erkezik-erdemes-alaposan-megfontolni-mit-vesz-fel-az-ember","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/407b49b8-9342-4c4a-b72a-b99f61a04544.jpg","index":0,"item":"6ffb6f7c-befc-4a75-980b-d41fdcac6681","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250320_Megint-hatalmas-penzeso-erkezik-erdemes-alaposan-megfontolni-mit-vesz-fel-az-ember","timestamp":"2025. március. 20. 11:58","title":"Megint hatalmas pénzeső érkezik – érdemes alaposan megfontolni, mit vesz fel az ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13ee4779-3bc7-46a6-a7c1-3f4782597c54","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi feltételezett gyilkosa egy 19 éves férfi, a lánya ismerőse. ","shortLead":"A férfi feltételezett gyilkosa egy 19 éves férfi, a lánya ismerőse. ","id":"20250320_pestszentimrei-taxis-gyilkossag-tartozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13ee4779-3bc7-46a6-a7c1-3f4782597c54.jpg","index":0,"item":"0f1cbe1e-039e-4796-85de-35c6ac5c89f1","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_pestszentimrei-taxis-gyilkossag-tartozas","timestamp":"2025. március. 20. 17:29","title":"Kevesebb mint félmillió forint tartozásért verték agyon a nyugdíjas pestszentimrei taxist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbd7929f-7609-49d0-9c59-a9210011b8c8","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Az ezredforduló óta egyre nő a nők elleni erőszakcselekmények száma világszerte. A boszorkányüldözésektől a nőgyilkosságokig című könyvében Silvia Federici azt állítja, ezeknek hasonlóak az okaik, mint a XVI–XVII. században a tomboló boszorkányüldözésnek voltak. Sőt, a boszorkányüldözés újabb korszakát éljük, mondja interjúnkban.","shortLead":"Az ezredforduló óta egyre nő a nők elleni erőszakcselekmények száma világszerte. A boszorkányüldözésektől...","id":"20250320_hvg-silvia-federici-aktivista-nok-elleni-eroszak-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbd7929f-7609-49d0-9c59-a9210011b8c8.jpg","index":0,"item":"2934a01a-e51a-415d-93ef-fbb34470c9ff","keywords":null,"link":"/360/20250320_hvg-silvia-federici-aktivista-nok-elleni-eroszak-interju","timestamp":"2025. március. 20. 19:56","title":"„A nők jogainak korlátozása ugyanazzal a szadizmussal folyik, mint annak idején a boszorkányüldözés”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]