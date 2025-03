Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"86d5cbe8-bcbc-4574-980b-49e266dcaa6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztársasági elnököt korábban az Európa Tanács Emberi Jogi Biztosa arra szólította fel, hogy vétózza meg a Pride-törvényt.","shortLead":"A köztársasági elnököt korábban az Európa Tanács Emberi Jogi Biztosa arra szólította fel, hogy vétózza meg...","id":"20250319_Sulyok-Tamas-elmagyarazta-miert-irta-ala-a-Pride-torvenyt-betiltas-koztarsasagi-elnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86d5cbe8-bcbc-4574-980b-49e266dcaa6f.jpg","index":0,"item":"a1fd4d91-89a7-43a5-b9a2-085d34cbcea6","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_Sulyok-Tamas-elmagyarazta-miert-irta-ala-a-Pride-torvenyt-betiltas-koztarsasagi-elnok","timestamp":"2025. március. 19. 20:09","title":"Sulyok Tamás hosszadalmas jogi okfejtésében magyarázza, hogy miért írta alá a Pride-törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a58fc168-53e1-48fa-8a6e-0c1b889ed1ee","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amikor arról van szó, túlél-e egy vállalat, kevesen gondolnak a világ egyik legnagyobb elektronikai gyártójára. Pedig a Samsung is küzdhet problémákkal, és a cég ügyvezető elnökének komor hangú videoüzenete szerint küzd is.","shortLead":"Amikor arról van szó, túlél-e egy vállalat, kevesen gondolnak a világ egyik legnagyobb elektronikai gyártójára. Pedig...","id":"20250319_samsung-electronics-elnok-figyelmezteto-uzenet-profit-befektetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a58fc168-53e1-48fa-8a6e-0c1b889ed1ee.jpg","index":0,"item":"3413a4f9-c734-405a-8161-7c79ba6c9887","keywords":null,"link":"/tudomany/20250319_samsung-electronics-elnok-figyelmezteto-uzenet-profit-befektetes","timestamp":"2025. március. 19. 20:03","title":"„A Samsung túléléséről van szó” – kongatja a vészharangot a vállalat elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f9c00f-c8e7-4e98-92f7-495373fbfc8f","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A kormány határozott, a bankokra kötelező érvényes jegybanki rendelet egyelőre változatlan.","shortLead":"A kormány határozott, a bankokra kötelező érvényes jegybanki rendelet egyelőre változatlan.","id":"20250320_Bankopanik-Nagy-Martonnak-gyorsan-ki-kell-talalnia-hogyan-lesz-mindenhol-ATM","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46f9c00f-c8e7-4e98-92f7-495373fbfc8f.jpg","index":0,"item":"8b3a48af-2f31-4a2f-a83a-a75e2c8ddedf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250320_Bankopanik-Nagy-Martonnak-gyorsan-ki-kell-talalnia-hogyan-lesz-mindenhol-ATM","timestamp":"2025. március. 20. 07:48","title":"Bankópánik: Nagy Mártonnak gyorsan ki kell találnia, hogyan lesz mindenhol ATM","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dd0ed18-62c7-4351-9ac4-3c6ff130eaf3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az elkövetők nagyon hamar lebuktak, a rendőrök a pénzt az egyik rabló melltartójában találták meg.","shortLead":"Az elkövetők nagyon hamar lebuktak, a rendőrök a pénzt az egyik rabló melltartójában találták meg.","id":"20250320_rablas-cegled-vonat-fizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dd0ed18-62c7-4351-9ac4-3c6ff130eaf3.jpg","index":0,"item":"c6c90166-bf65-408e-ac20-f6818b5b2b91","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_rablas-cegled-vonat-fizetes","timestamp":"2025. március. 20. 20:09","title":"Kiraboltak egy nőt Cegléden, aki a vonaton számolta meg a fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A tervezett üzemidőn túli üzemeltetést követő további üzemeltetés engedélyezésének részletes szabályait is megszabták.","shortLead":"A tervezett üzemidőn túli üzemeltetést követő további üzemeltetés engedélyezésének részletes szabályait is megszabták.","id":"20250320_Uj-rendelettel-agyaznak-meg-a-paksi-atomeromu-tovabbnal-is-tovabbi-uzemelesenek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da.jpg","index":0,"item":"518b46bc-7f35-4c01-87f2-858f5277c8ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250320_Uj-rendelettel-agyaznak-meg-a-paksi-atomeromu-tovabbnal-is-tovabbi-uzemelesenek","timestamp":"2025. március. 20. 08:07","title":"Új rendelettel ágyaznak meg a paksi atomerőmű továbbnál is további üzemelésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfa5cedf-7f8c-45cd-aa3d-0372372b8ea7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hangélmény biztosan jobb lenne, de a világ közben másfelé halad.","shortLead":"A hangélmény biztosan jobb lenne, de a világ közben másfelé halad.","id":"20250320_Visszaterhetnenek-V10-es-motor-Forma-1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfa5cedf-7f8c-45cd-aa3d-0372372b8ea7.jpg","index":0,"item":"b9c74ea9-0bd1-474f-8808-d824cb4fb5f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250320_Visszaterhetnenek-V10-es-motor-Forma-1","timestamp":"2025. március. 20. 08:05","title":"Visszatérhetnének a V10-es motorok a Forma–1-be – egy feltétellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ccdb370-3def-482b-b1ef-68fb970accbd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az MI-vel fejlesztene új hackertámadási módokat Phenjan, ehhez állítólag már létre is hozott egy új egységet.","shortLead":"Az MI-vel fejlesztene új hackertámadási módokat Phenjan, ehhez állítólag már létre is hozott egy új egységet.","id":"20250321_eszak-koreai-hackerek-mesterseges-intelligencia-research-center-227-uj-hacker-egyseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ccdb370-3def-482b-b1ef-68fb970accbd.jpg","index":0,"item":"ec2fcc84-4720-4cb2-8475-9086fa890661","keywords":null,"link":"/tudomany/20250321_eszak-koreai-hackerek-mesterseges-intelligencia-research-center-227-uj-hacker-egyseg","timestamp":"2025. március. 21. 10:03","title":"Szintet léphetnek Észak-Korea kiberműveletei a mesterséges intelligencia segítségével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6623e63a-6cf6-472c-ad21-6e05d3f36790","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamisan vádolt egy férfit azzal, hogy börtönbüntetésre ítélték a gyermekei megölésével. Most egy érdekvédelmi csoport segítségével panaszt nyújt be az OpenAI-hoz.","shortLead":"Hamisan vádolt egy férfit azzal, hogy börtönbüntetésre ítélték a gyermekei megölésével. Most egy érdekvédelmi csoport...","id":"20250320_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-hallucinacio-gyilkossag-valotlansag-panasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6623e63a-6cf6-472c-ad21-6e05d3f36790.jpg","index":0,"item":"bc3d6cb6-cef8-4e64-b7b5-478a8c1fe978","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-hallucinacio-gyilkossag-valotlansag-panasz","timestamp":"2025. március. 20. 17:03","title":"Valótlanul vádolt egy férfit a gyermekei megölésével a ChatGPT, panaszt tett az OpenAI-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]