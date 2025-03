Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8f58fe73-d0f0-45a3-b04e-1b0c7845c85d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Törölte őket, de már késő: pert indítanak az Apple tavaly bemutatott reklámjai miatt, melyek végül több évet késő funkciókat népszerűsítettek.","shortLead":"Törölte őket, de már késő: pert indítanak az Apple tavaly bemutatott reklámjai miatt, melyek végül több évet késő...","id":"20250321_apple-intelligence-siri-funkciok-keses-reklamok-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f58fe73-d0f0-45a3-b04e-1b0c7845c85d.jpg","index":0,"item":"c02039f8-f347-432d-a85a-8b585c6213d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250321_apple-intelligence-siri-funkciok-keses-reklamok-per","timestamp":"2025. március. 21. 12:03","title":"Komoly pert kap a nyakába az Apple – olyan funkciókat reklámozott, amikre végül több évet kell várni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7820e16c-2e65-418c-b8b2-d99141e30488","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kisgergely Kornél a minisztériumba ment Banai Péter helyére államháztartásért felelős államtitkárnak, az ő helyét pedig az egyik vezérigazgató-helyettes veszi át az Eximbanknál. Berta Adrienn az első nő az Exim élén.","shortLead":"Kisgergely Kornél a minisztériumba ment Banai Péter helyére államháztartásért felelős államtitkárnak, az ő helyét pedig...","id":"20250320_Folytatodik-Nagy-Marton-kaderkeringoje-az-elso-no-az-Exim-bank-elen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7820e16c-2e65-418c-b8b2-d99141e30488.jpg","index":0,"item":"7c168719-2950-46cf-a951-62faf34cf7c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250320_Folytatodik-Nagy-Marton-kaderkeringoje-az-elso-no-az-Exim-bank-elen","timestamp":"2025. március. 20. 11:13","title":"Folytatódik Nagy Márton káderkeringője: először kerül nő az Eximbank élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbf8bcd1-8840-4403-a3a9-bf3aa9058392","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti megmozduláshoz hasonlóan a vidéki rendezvényen is nagy volt a rendőri készültség.","shortLead":"A budapesti megmozduláshoz hasonlóan a vidéki rendezvényen is nagy volt a rendőri készültség.","id":"20250319_Pecsett-is-tuntettek-a-Pride-betiltasa-ellen-torvenymodositas-gyulekezesi-jog","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbf8bcd1-8840-4403-a3a9-bf3aa9058392.jpg","index":0,"item":"ae22b2c8-93b2-44fd-b5a8-9b56939514c9","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_Pecsett-is-tuntettek-a-Pride-betiltasa-ellen-torvenymodositas-gyulekezesi-jog","timestamp":"2025. március. 19. 21:50","title":"Pécsett is tüntettek a Pride betiltása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d25fb0d-7bbd-4be7-99b0-049fc0512c9b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"“Csúsznak egyre lejjebb, ássák már a saját sírjukat, csak hát már ásnák gyorsabban” – nyilatkozta a nyelvész a Fideszről.","shortLead":"“Csúsznak egyre lejjebb, ássák már a saját sírjukat, csak hát már ásnák gyorsabban” – nyilatkozta...","id":"20250321_Nadasdy-Adam-Pride-Nemzeti-erzelmu-ember-vagyok-szegyellem-hogy-a-Fidesz-milyen-beallitasba-hozza-Magyarorszagot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d25fb0d-7bbd-4be7-99b0-049fc0512c9b.jpg","index":0,"item":"a5424e67-9e3b-4b9c-bb22-0e3f73e4e06b","keywords":null,"link":"/elet/20250321_Nadasdy-Adam-Pride-Nemzeti-erzelmu-ember-vagyok-szegyellem-hogy-a-Fidesz-milyen-beallitasba-hozza-Magyarorszagot","timestamp":"2025. március. 21. 08:36","title":"Nádasdy Ádám a Pride betiltásáról: Nemzeti érzelmű ember vagyok, szégyellem, hogy a Fidesz milyen beállításba hozza Magyarországot ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"903d4a70-b4c8-4ff8-8661-e41503ac2313","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három hete váltják egymást a viharok az Ibériai-félszigeten, és az előrejelzések szerint további esők jönnek.","shortLead":"Három hete váltják egymást a viharok az Ibériai-félszigeten, és az előrejelzések szerint további esők jönnek.","id":"20250321_arviz-madrid-eso-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/903d4a70-b4c8-4ff8-8661-e41503ac2313.jpg","index":0,"item":"ee9771fe-8ece-403c-ae66-c1729d8f80b7","keywords":null,"link":"/vilag/20250321_arviz-madrid-eso-video","timestamp":"2025. március. 21. 17:56","title":"Hatalmas áradásokat okoztak Madridban a heves esőzések – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c3d58ad-cbb5-4d19-b53e-628d643bef91","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"360","description":"A Magyar Villamos Művek nagyjából 8,5 milliárd forint értékben jelentetett meg hirdetéseket csaknem két év alatt, a pénz háromnegyede kormánypárti médiumokhoz került – tudta meg a HVG.","shortLead":"A Magyar Villamos Művek nagyjából 8,5 milliárd forint értékben jelentetett meg hirdetéseket csaknem két év alatt...","id":"20250320_hvg-mvm-kormanykozeli-sajto-reklamkoltes-kulfoldi-tamogatas-mediapiac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c3d58ad-cbb5-4d19-b53e-628d643bef91.jpg","index":0,"item":"94dac293-cbf6-4221-87ed-69bbbc509421","keywords":null,"link":"/360/20250320_hvg-mvm-kormanykozeli-sajto-reklamkoltes-kulfoldi-tamogatas-mediapiac","timestamp":"2025. március. 20. 09:55","title":"Így hízik közpénzen a kormánypárti sajtó – mutatjuk a számokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a96f8f79-a61b-46a2-b0ff-f030b55486c1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az erősen limitált szériás Toyota GR Supra A90 Final Editionnek alaposan megkérik az árát.","shortLead":"Az erősen limitált szériás Toyota GR Supra A90 Final Editionnek alaposan megkérik az árát.","id":"20250321_a-porsche-911-nel-is-dragabb-a-legfrissebb-kulonleges-toyota-gr-supra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a96f8f79-a61b-46a2-b0ff-f030b55486c1.jpg","index":0,"item":"eb688e69-11d0-4106-98fa-c3b10f42de19","keywords":null,"link":"/cegauto/20250321_a-porsche-911-nel-is-dragabb-a-legfrissebb-kulonleges-toyota-gr-supra","timestamp":"2025. március. 21. 07:42","title":"A Porsche 911-nél is drágább a legfrissebb különleges Toyota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3da40451-22b2-44d7-922c-6b6c3e25ae35","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"360","description":"Az Európai Unió nagyszabású fegyverkezési tervekkel állt elő, részben közös hitelfelvétellel, aminek óriási lökést adott, hogy Németország önállóan is hatalmas összegeket fordítana a hadiiparára. A mélyebben integrált EU támogatói szerint a fegyverkezési célú közös adósság kibocsátása meghozná az integrációban az áttörést. Ez is tétje a csütörtökön kezdődő EU-csúcsnak.","shortLead":"Az Európai Unió nagyszabású fegyverkezési tervekkel állt elő, részben közös hitelfelvétellel, aminek óriási lökést...","id":"20250320_eu-csucs-elozetes-hadi-beszerzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3da40451-22b2-44d7-922c-6b6c3e25ae35.jpg","index":0,"item":"7ede2d9c-21f6-477b-98f7-739502281a43","keywords":null,"link":"/360/20250320_eu-csucs-elozetes-hadi-beszerzes","timestamp":"2025. március. 20. 07:00","title":"A közös hadi beszerzéssel az európai integráció oda juthat el, ahová Amerika 1790-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]