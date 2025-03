Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ac365026-39f5-4055-9823-ad421779af6e","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Ha nem változik semmi, jövőre már kevesebb uniós forrás lesz veszélyben, mivel újabb egymilliárd euró fog elveszni Magyarország számára – ez derült ki az Európai Parlamentben, ahol a Fidesz a kohéziós alapok miatt nem, de az Erasmus miatt komolyan aggódott.","shortLead":"Ha nem változik semmi, jövőre már kevesebb uniós forrás lesz veszélyben, mivel újabb egymilliárd euró fog elveszni...","id":"20250319_unios-forrasok_jogallamisag_europai-parlament_erasmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac365026-39f5-4055-9823-ad421779af6e.jpg","index":0,"item":"f6288670-7914-41a0-8443-2e028878b95e","keywords":null,"link":"/eurologus/20250319_unios-forrasok_jogallamisag_europai-parlament_erasmus","timestamp":"2025. március. 19. 18:05","title":"Már a következő egymilliárd euró a tét: folyamatosan apad a magyar uniós kassza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acddbcd6-4efd-4773-b054-2102501241f7","c_author":"Hann Endre, Nagy Réka","category":"360","description":"A napi adok-kapokban részt vevő politikusok ismertségében nagy különbségek vannak, és ez a népszerűségükre is hatással van – derül ki a Medián felméréséből.","shortLead":"A napi adok-kapokban részt vevő politikusok ismertségében nagy különbségek vannak, és ez a népszerűségükre is hatással...","id":"20250320_hvg-futnak-meg-median-felmeres-nepszeruseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/acddbcd6-4efd-4773-b054-2102501241f7.jpg","index":0,"item":"0dd96641-db75-439e-9433-7631cae84042","keywords":null,"link":"/360/20250320_hvg-futnak-meg-median-felmeres-nepszeruseg","timestamp":"2025. március. 20. 06:40","title":"Van, ami pártszimpátiától független: Gyurcsány Ferencet a nagy többség nem látná szívesen politikai vezetőként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"139b06eb-92fc-456e-90cc-9d07e14d1f88","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt ökölvívó a gyermekei felzárkózásáról is beszélt. 