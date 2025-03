Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4400031e-5bc7-4103-a0c7-f87ae636af24","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Donald Trump őrültségeit feltartóztathatja, de Kanada legrövidebb ideig hivatalban lévő kormányfője is lehet az új liberális vezér, Mark Carney, aki újoncként érkezett a politikába a bankvilágból.","shortLead":"Donald Trump őrültségeit feltartóztathatja, de Kanada legrövidebb ideig hivatalban lévő kormányfője is lehet az új...","id":"20250322_mark-carney","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4400031e-5bc7-4103-a0c7-f87ae636af24.jpg","index":0,"item":"19acfc34-dc5e-4447-b08a-b7e99f6a4484","keywords":null,"link":"/360/20250322_mark-carney","timestamp":"2025. március. 22. 14:00","title":"A pénzügyi válságot és a Brexitet kezelte, most Trumpot kell a kanadai kormányfőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"116ff4a9-5e07-4f94-9be6-1b0a84f750ea","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Andrew Tate az X-en azt írta a rajongóinak, hogy 185 ezer dollárt költött egy magánrepülőre azért, hogy „aláírjon egy papírt” Romániában.","shortLead":"Andrew Tate az X-en azt írta a rajongóinak, hogy 185 ezer dollárt költött egy magánrepülőre azért, hogy „aláírjon...","id":"20250322_tate-fiverek-romania-visszateres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/116ff4a9-5e07-4f94-9be6-1b0a84f750ea.jpg","index":0,"item":"6f090e20-820f-492f-8a2e-3dfcc1018409","keywords":null,"link":"/elet/20250322_tate-fiverek-romania-visszateres","timestamp":"2025. március. 22. 11:26","title":"„Ártatlan emberek nem futnak el semmitől” – visszatértek Romániába a Tate fivérek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ab726a3-870b-47f3-9c5f-1bfa3f5426e1","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A sikeres vezető kiváló stratégiai gondolkodó, empatikus, hiteles és inspiráló személy, aki egyensúlyt tud teremteni a hatékonyság és a csapat jólléte között. Ugyanakkor az, hogy e kritériumoknak folyamatosan meg tudjon felelni, hatalmas érzelmi és szellemi megterheléssel jár. Hogyan lehet ezt a nyomást hosszú távon kezelni, mi az, ami nélkül még a legtehetségesebb vezető sem képes sikerre vinni csapatát?","shortLead":"A sikeres vezető kiváló stratégiai gondolkodó, empatikus, hiteles és inspiráló személy, aki egyensúlyt tud teremteni...","id":"20250226_jo-vezeto-sedacur-alvas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ab726a3-870b-47f3-9c5f-1bfa3f5426e1.jpg","index":0,"item":"daafcba2-0163-43f4-be82-cfc6eabdf886","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250226_jo-vezeto-sedacur-alvas","timestamp":"2025. március. 23. 15:30","title":"Rosszul alszik? Akkor ezekkel a következményekkel kell számolnia!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"5cf9288a-45dd-4fc7-882f-75fd6dbe4936","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"40ee0bc9-c47a-447e-80a8-9bb24e52f92a","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, hogy öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Karafiáth Orsolyának most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: csúcspozíció, jogtiprás, tömjénfüst, hírös-hírhedt, sportmentalitás.","shortLead":"Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, hogy öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg...","id":"20250323_az-en-hetem-karafiath-orsolya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40ee0bc9-c47a-447e-80a8-9bb24e52f92a.jpg","index":0,"item":"eff9ff93-1f48-42a1-a78f-f37ed8758a5c","keywords":null,"link":"/360/20250323_az-en-hetem-karafiath-orsolya","timestamp":"2025. március. 23. 17:30","title":"Az én hetem Karafiáth Orsolyával: Láttuk ezt már Mekk Mesternél is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56fd7125-c5c4-4f8b-add5-b44c28b2da22","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Kilenc éve veszítette el párját. ","shortLead":"Kilenc éve veszítette el párját. ","id":"20250322_Cserhalmi-Gyorgy-felesege-elvesztese-Esterhazy-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56fd7125-c5c4-4f8b-add5-b44c28b2da22.jpg","index":0,"item":"bb12b33b-b414-49e2-8aca-a54f7d187264","keywords":null,"link":"/elet/20250322_Cserhalmi-Gyorgy-felesege-elvesztese-Esterhazy-Peter","timestamp":"2025. március. 22. 16:44","title":"„Mindjárt összeköltözöm a feleségeddel” – szívszorító emléket osztott meg Cserhalmi György felesége elvesztéséről és Esterházy Péterről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01d8db0-09b8-412f-bdc6-f85e1e8e77cf","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A hétszeres világbajnok első helyről indult a kínai sprintfutamon, és meg is nyerte a 19 körös versenyt. ","shortLead":"A hétszeres világbajnok első helyről indult a kínai sprintfutamon, és meg is nyerte a 19 körös versenyt. ","id":"20250322_kinai-nagydij-sprintfutam-lewis-hamilton-ferrari","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b01d8db0-09b8-412f-bdc6-f85e1e8e77cf.jpg","index":0,"item":"5b1cc587-1d51-469f-87ac-990fb5fc6e61","keywords":null,"link":"/sport/20250322_kinai-nagydij-sprintfutam-lewis-hamilton-ferrari","timestamp":"2025. március. 22. 07:17","title":"Megvan Hamilton első győzelme a Ferrarival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24310a94-6a7a-4a28-b3f7-d54425551362","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Holland kutatók szerint a JADES-GS-z14-0 kódjelű galaxis, ami már az ősrobbanás után 294 millió évvel létezett, annyi oxigént tartalmaz, amennyit eddig nem tartottak lehetségesnek.","shortLead":"Holland kutatók szerint a JADES-GS-z14-0 kódjelű galaxis, ami már az ősrobbanás után 294 millió évvel létezett, annyi...","id":"20250322_osrobbanas-galaxis-oxigen-keletkezese-galaxiskepzodes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24310a94-6a7a-4a28-b3f7-d54425551362.jpg","index":0,"item":"6c978c8d-31bd-48bc-bab7-ff0c46da6cad","keywords":null,"link":"/tudomany/20250322_osrobbanas-galaxis-oxigen-keletkezese-galaxiskepzodes","timestamp":"2025. március. 22. 08:03","title":"Megnézték az eddig ismert legrégebbi galaxist, megdöbbentő felfedezést tettek: van ott oxigén, ráadásul elég sok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad5f3ec6-80c4-4c8f-a72d-9d2c2e5ea6fb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Továbbra is kizártnak tartják, hogy lemondana a pápaságról. Azt viszont még az orvosok sem tudják megmondani, hogy mikor hagyhatja el a kórházat. ","shortLead":"Továbbra is kizártnak tartják, hogy lemondana a pápaságról. Azt viszont még az orvosok sem tudják megmondani...","id":"20250322_Ferenc-papanak-ujra-meg-kell-tanulnia-beszelni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad5f3ec6-80c4-4c8f-a72d-9d2c2e5ea6fb.jpg","index":0,"item":"fc521d66-d8c8-4c2f-8335-23284cf62a29","keywords":null,"link":"/elet/20250322_Ferenc-papanak-ujra-meg-kell-tanulnia-beszelni","timestamp":"2025. március. 22. 08:42","title":"Ferenc pápának újra meg kell tanulnia beszélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]