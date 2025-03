Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"806de424-64e6-41b3-92ee-a60748015eaf","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A négyes a magyar atlétika történetének hatodik érmét szerezte fedettpályás világbajnokságon.","shortLead":"A négyes a magyar atlétika történetének hatodik érmét szerezte fedettpályás világbajnokságon.","id":"20250323_Bronzermet-szerzett-a-4x400-as-ferfi-valto-az-atletikai-vb-n-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/806de424-64e6-41b3-92ee-a60748015eaf.jpg","index":0,"item":"e9f54f12-690d-451d-bbd9-7a5ce1e28494","keywords":null,"link":"/sport/20250323_Bronzermet-szerzett-a-4x400-as-ferfi-valto-az-atletikai-vb-n-ebx","timestamp":"2025. március. 23. 16:24","title":"Bronzérmet szerzett a 4x400-as férfi váltó az atlétikai vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5c30ac2-3cd2-43f6-a9d6-47cbf90294b0","c_author":"Fülöp István - Kovács Gábor","category":"360","description":"Az autóipar szenvedése mutatja igazán, mekkora kockázatot hordoz Orbán Viktor hazárdjátéka, amelynek igazi tétje a magyar ipar túlélése. Óriási kapacitások állnak kihasználatlanul az akkumulátor- és autógyárakban, a javulásra csak halvány remény van.","shortLead":"Az autóipar szenvedése mutatja igazán, mekkora kockázatot hordoz Orbán Viktor hazárdjátéka, amelynek igazi tétje...","id":"20250323_hvg-auto-akkugyartas-sk-samsung-ures-tankkal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5c30ac2-3cd2-43f6-a9d6-47cbf90294b0.jpg","index":0,"item":"00db1af5-1317-4c49-a7d9-9b5d53188f7a","keywords":null,"link":"/360/20250323_hvg-auto-akkugyartas-sk-samsung-ures-tankkal","timestamp":"2025. március. 23. 08:30","title":"A magyar akkugyártás helyzete dióhéjban: Orbánék 19-re lapot húztak és most izgulnak, mit kapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d52ff107-cd0a-4933-bfa9-d056f005ce00","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A 23andMe nevű, genetikai teszteket végző vállalat 11 millió dollárért sem kelt el nemrég, pedig 2021-ben még 3,5 milliárd dollárra értékelték. 2023-ban súlyos adatlopás áldozata lett, ez indította el a lejtőn a vállalatot.","shortLead":"A 23andMe nevű, genetikai teszteket végző vállalat 11 millió dollárért sem kelt el nemrég, pedig 2021-ben még 3,5...","id":"20250324_23andme-genetikai-teszt-csodvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d52ff107-cd0a-4933-bfa9-d056f005ce00.jpg","index":0,"item":"9330f68a-c574-4471-be07-81841c46d9b1","keywords":null,"link":"/kkv/20250324_23andme-genetikai-teszt-csodvedelem","timestamp":"2025. március. 24. 10:22","title":"Sokan adták a nyálukat az amerikai cégnek, mégis csődöt jelentett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy erzsébetvárosi kocsmánál matricázott.","shortLead":"Egy erzsébetvárosi kocsmánál matricázott.","id":"20250323_Megtamadtak-a-Momentum-aktivistajat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"88038511-23dc-4021-8134-62509b5ff9fd","keywords":null,"link":"/itthon/20250323_Megtamadtak-a-Momentum-aktivistajat","timestamp":"2025. március. 23. 09:51","title":"Megtámadták a Momentum aktivistáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f73c2ab3-22b6-4b6a-95c7-1a5a3009dc66","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Tisza nem indult, így borítékolható volt a DK-s jelölt győzelme.","shortLead":"A Tisza nem indult, így borítékolható volt a DK-s jelölt győzelme.","id":"20250323_idokozi-ujpest-varju-laszlo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f73c2ab3-22b6-4b6a-95c7-1a5a3009dc66.jpg","index":0,"item":"d3d8f77e-e3de-466b-8ece-9f63a70c283a","keywords":null,"link":"/itthon/20250323_idokozi-ujpest-varju-laszlo-ebx","timestamp":"2025. március. 23. 20:06","title":"Varju László nyerte az újpesti időközi választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d49b4c-f2d5-4b19-bde2-042b8002e160","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Tavaly március 22-én tette közzé a Kensington-palota a sokkoló videót, amelyben nárciszokkal a háttérben Katalin a kamerába mondta, hogy rákos. A walesi hercegné ikon státuszának a megerősödését jól jelzi, hogy hónapokkal később úgy lett jelölt az év embere címre a Time magazinnál, hogy lényegében eltűnt a nyilvánosság elől. Bár a visszatérése az otthonosság érzését nyújthatja a briteknek, az őt ismerők szerint Katalin már nem az az ember, aki a betegsége előtt volt. ","shortLead":"Tavaly március 22-én tette közzé a Kensington-palota a sokkoló videót, amelyben nárciszokkal a háttérben Katalin...","id":"20250322_katalin-hercegne-rak-video-visszateres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38d49b4c-f2d5-4b19-bde2-042b8002e160.jpg","index":0,"item":"5cbb22c2-2306-4e55-bdb7-2305d4d9487e","keywords":null,"link":"/elet/20250322_katalin-hercegne-rak-video-visszateres","timestamp":"2025. március. 22. 19:07","title":"Egy éve nagyon sokan elszégyellték magukat, amikor Katalin hercegné bejelentette, hogy rákos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f94481-4000-4809-8db7-3d82e7cc578a","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A villamosmérnök, akinek hetvenévesen gyökeresen megváltozott az élete. Egy stockfotós készített róla felvételeket, amelyekből kényszeredettnek tűnő mosolya nyomán Hide the Pain Harold megjelöléssel világszerte ismert mémek születtek. Tele a naptára. Reklámoz kakaós italt és harisnyát, fellépései vannak Kőszegtől Bogotáig. HVG-portré.","shortLead":"A villamosmérnök, akinek hetvenévesen gyökeresen megváltozott az élete. Egy stockfotós készített róla felvételeket...","id":"20250323_hvg-Arato-Andras-Hide-the-Pain-Harold-hvg-portre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41f94481-4000-4809-8db7-3d82e7cc578a.jpg","index":0,"item":"567ff331-a38d-408e-9072-f7b9516e6317","keywords":null,"link":"/360/20250323_hvg-Arato-Andras-Hide-the-Pain-Harold-hvg-portre","timestamp":"2025. március. 23. 19:30","title":"Arató András, avagy Hide the Pain Harold: Én sem kemény munkával lettem világhírű, de ne nevezzenek celebnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c065ffc-b5a3-45e3-83c6-f56a19133dc6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Úgy tűnik, mostanáig tartott a novemberben életbe lépett tűzszünet. Nem sokkal korábban öt rakétát lőttek ki Libanonból Izrael északi részére. ","shortLead":"Úgy tűnik, mostanáig tartott a novemberben életbe lépett tűzszünet. Nem sokkal korábban öt rakétát lőttek ki Libanonból...","id":"20250322_libanon-izrael-hezbollah-raketak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c065ffc-b5a3-45e3-83c6-f56a19133dc6.jpg","index":0,"item":"46861aec-c8e7-4033-b702-260294cbf29a","keywords":null,"link":"/vilag/20250322_libanon-izrael-hezbollah-raketak","timestamp":"2025. március. 22. 12:51","title":"Libanoni célpontokat támad Izrael","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]