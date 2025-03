Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2ad9ae9a-cec6-4a92-b063-482be2990bcc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"80 éves volt a mulatós zene emblematikus figurája.","shortLead":"80 éves volt a mulatós zene emblematikus figurája.","id":"20250323_Meghalt-Kadlott-Karcsi-mulatos-80-eves-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ad9ae9a-cec6-4a92-b063-482be2990bcc.jpg","index":0,"item":"78c8b77f-6766-49e7-bfee-b799d9757a60","keywords":null,"link":"/elet/20250323_Meghalt-Kadlott-Karcsi-mulatos-80-eves-ebx","timestamp":"2025. március. 23. 20:32","title":"Meghalt Kadlott Karcsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9952ec85-a7e3-4349-9aea-6520175de507","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A korrupciós ügyben letartóztatott Völner Pál családjával is üzletelő Abronits Róbert egy első kerületi, milliárdos értékű ingatlanba fektette annak a pénznek egy részét, amit a Duna Aszfalt tulajdonosa fizetett az építőipari érdekeltségeiért.","shortLead":"A korrupciós ügyben letartóztatott Völner Pál családjával is üzletelő Abronits Róbert egy első kerületi, milliárdos...","id":"20250324_Szijj-Laszlo-Abronits-Robert-ingatlan-gyorskocsi-utca","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9952ec85-a7e3-4349-9aea-6520175de507.jpg","index":0,"item":"9b4fcb50-c195-44a7-ab23-9dc9af38ab1e","keywords":null,"link":"/kkv/20250324_Szijj-Laszlo-Abronits-Robert-ingatlan-gyorskocsi-utca","timestamp":"2025. március. 24. 09:47","title":"Ingatlanokba fekteti vagyonát az esztergomi vállalkozó, aki Szijj Lászlónak adta el építőipari cégeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e54e5a-fd9e-479d-ad6d-31b3c9a2bff6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felszólalók szerint, ha nem szólnak, hogy nincs rendben a bíróságokba vetett közbizalom rombolása, hogyan bízhatnának az emberek abban, hogy az ő jogaikat képesek leszünk megvédeni.","shortLead":"A felszólalók szerint, ha nem szólnak, hogy nincs rendben a bíróságokba vetett közbizalom rombolása, hogyan bízhatnának...","id":"20250323_gyertyagyujtas-tiltakozas-birak-Orban-poloskazos-beszed-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4e54e5a-fd9e-479d-ad6d-31b3c9a2bff6.jpg","index":0,"item":"deb7ae72-6990-4097-8dc2-932d24dbaeed","keywords":null,"link":"/itthon/20250323_gyertyagyujtas-tiltakozas-birak-Orban-poloskazos-beszed-ebx","timestamp":"2025. március. 23. 20:29","title":"Minden a szavakkal kezdődik – gyertyagyújtással tiltakoztak a bírák Orbán poloskázós beszéde miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f94481-4000-4809-8db7-3d82e7cc578a","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A villamosmérnök, akinek hetvenévesen gyökeresen megváltozott az élete. Egy stockfotós készített róla felvételeket, amelyekből kényszeredettnek tűnő mosolya nyomán Hide the Pain Harold megjelöléssel világszerte ismert mémek születtek. Tele a naptára. Reklámoz kakaós italt és harisnyát, fellépései vannak Kőszegtől Bogotáig. HVG-portré.","shortLead":"A villamosmérnök, akinek hetvenévesen gyökeresen megváltozott az élete. Egy stockfotós készített róla felvételeket...","id":"20250323_hvg-Arato-Andras-Hide-the-Pain-Harold-hvg-portre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41f94481-4000-4809-8db7-3d82e7cc578a.jpg","index":0,"item":"567ff331-a38d-408e-9072-f7b9516e6317","keywords":null,"link":"/360/20250323_hvg-Arato-Andras-Hide-the-Pain-Harold-hvg-portre","timestamp":"2025. március. 23. 19:30","title":"Arató András, avagy Hide the Pain Harold: Én sem kemény munkával lettem világhírű, de ne nevezzenek celebnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d96f3a7-c6e7-4789-b336-531d69066321","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A mai világban megszokott fülesektől eltérő kialakítással bír a Huawei új fülhallgatója, és ebből fakadóan szokatlanul stabilan marad a helyén mozgás közben is. Teszten a barátságos árú Huawei FreeArc, ami a futók, biciklizők és más sportot űzők figyelmét is felkeltheti.","shortLead":"A mai világban megszokott fülesektől eltérő kialakítással bír a Huawei új fülhallgatója, és ebből fakadóan szokatlanul...","id":"20250324_huawei-freearc-nyitott-fulhallgato-open-fit-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d96f3a7-c6e7-4789-b336-531d69066321.jpg","index":0,"item":"11d708ca-0a53-4b99-90fc-05c56b689eb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250324_huawei-freearc-nyitott-fulhallgato-open-fit-teszt-velemeny","timestamp":"2025. március. 24. 07:37","title":"Ez a fülhallgató rázós helyzetben sem fog kiesni – teszten a Huawei FreeArc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c58f0267-1104-4175-a0f8-78fa82aa1cea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pechjére a műveletet látták az üldözői, így az elfogása után már csak meg kellett várni, hogy újra előbukkanjanak belőle az ékszerek.","shortLead":"Pechjére a műveletet látták az üldözői, így az elfogása után már csak meg kellett várni, hogy újra előbukkanjanak...","id":"20250323_florida-tiffany-fulbevalo-tolvaj-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c58f0267-1104-4175-a0f8-78fa82aa1cea.jpg","index":0,"item":"ffb3d917-9ae8-475f-a870-9ea76f1ac704","keywords":null,"link":"/elet/20250323_florida-tiffany-fulbevalo-tolvaj-usa","timestamp":"2025. március. 23. 13:39","title":"Közel 300 millió forintot érő fülbevalókat nyelt le egy tolvaj Floridában, mielőtt elfogták volna a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d2f5f19-bed3-401d-97c1-5a761f79069b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az 5 és 7 üléses változatban készülő felfrissített Renault Espace hibrid hajtáslánca igen szerény fogyasztással kecsegtet.","shortLead":"Az 5 és 7 üléses változatban készülő felfrissített Renault Espace hibrid hajtáslánca igen szerény fogyasztással...","id":"20250324_1100-kilometeres-hatotavval-tamad-a-legujabb-renault-espace","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d2f5f19-bed3-401d-97c1-5a761f79069b.jpg","index":0,"item":"2e06ba06-aebe-4381-b002-1361029e4c12","keywords":null,"link":"/cegauto/20250324_1100-kilometeres-hatotavval-tamad-a-legujabb-renault-espace","timestamp":"2025. március. 24. 07:59","title":"1100 kilométeres hatótávval támad a legújabb Renault Espace","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3770fec8-c5fd-40b6-9d1b-683de39799ca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jeffrey Goldberg először azt hitte, hogy valaki szórakozik vele vagy be akarják palizni.","shortLead":"Jeffrey Goldberg először azt hitte, hogy valaki szórakozik vele vagy be akarják palizni.","id":"20250324_usa-kormany-signal-huszik-tamadas-kiszivargas-atlantic","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3770fec8-c5fd-40b6-9d1b-683de39799ca.jpg","index":0,"item":"8746c2a7-2802-4a2d-82d9-986864216ab0","keywords":null,"link":"/vilag/20250324_usa-kormany-signal-huszik-tamadas-kiszivargas-atlantic","timestamp":"2025. március. 24. 20:59","title":"Az amerikai védelmi miniszter véletlenül elküldte a jemeni húszik elleni támadás tervét az Atlantic főszerkesztőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]