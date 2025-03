Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7276ec0a-8ddc-4431-8e24-5af1829757ec","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Játék nincs, és már nem is lesz: valójában csak kártevőt tartalmazott egy lövöldözős videójáték demója. ","shortLead":"Játék nincs, és már nem is lesz: valójában csak kártevőt tartalmazott egy lövöldözős videójáték demója. ","id":"20250324_valve-steam-jatek-demo-virus-adatok-ellopasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7276ec0a-8ddc-4431-8e24-5af1829757ec.jpg","index":0,"item":"a9c43ecf-68ed-4282-a059-14797f80db2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250324_valve-steam-jatek-demo-virus-adatok-ellopasa","timestamp":"2025. március. 24. 17:03","title":"Letöltötte ezt a játékot a Steamről? Akkor igazából vírus landolhatott a gépén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f46d884d-be75-4531-81aa-872a6c4ad950","c_author":"HVG","category":"360","description":"Úgy tűnik, hogy a termékenységi problémák nem csupán az embereknek okoznak fejfájást, az amúgy hűségesnek tartott pingvinek is határozhatnak úgy, hogy új párt keresnek emiatt. Döntésük azonban kedvezőtlen következményekkel járhat a kolónia egészére nézve – állítják ausztrál kutatók.","shortLead":"Úgy tűnik, hogy a termékenységi problémák nem csupán az embereknek okoznak fejfájást, az amúgy hűségesnek tartott...","id":"20250324_hvg-pingvinek-parvalasztas-valas-termekenyseg-utodok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f46d884d-be75-4531-81aa-872a6c4ad950.jpg","index":0,"item":"b15d2d13-52cd-4523-baef-5b31910674f1","keywords":null,"link":"/360/20250324_hvg-pingvinek-parvalasztas-valas-termekenyseg-utodok","timestamp":"2025. március. 24. 16:15","title":"Ezer pingvinpárból 250-nél figyeltek meg válást: miért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6494d925-3f5e-4182-ab1b-3c1526f8c0ce","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Márciusban debütál az új márka a régiónkban.","shortLead":"Márciusban debütál az új márka a régiónkban.","id":"20250324_KGM-lett-a-SsangYongbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6494d925-3f5e-4182-ab1b-3c1526f8c0ce.jpg","index":0,"item":"4899a778-a5d9-4394-964e-1ecc4eece958","keywords":null,"link":"/cegauto/20250324_KGM-lett-a-SsangYongbol","timestamp":"2025. március. 24. 16:21","title":"KGM lett a SsangYongból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cf2169c-f2b3-4732-8ee6-d4f456ea0c9a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Karma Amaris egy hatótávnövelő funkciós elektromos hajtású új sportkupé.","shortLead":"A Karma Amaris egy hatótávnövelő funkciós elektromos hajtású új sportkupé.","id":"20250324_a-villanyt-es-a-benzint-sem-veti-meg-a-legujabb-szemrevalo-sportkupe-fisker-amaris","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7cf2169c-f2b3-4732-8ee6-d4f456ea0c9a.jpg","index":0,"item":"7e49bd9c-4a4c-4a4c-95a9-e7be54a05e41","keywords":null,"link":"/cegauto/20250324_a-villanyt-es-a-benzint-sem-veti-meg-a-legujabb-szemrevalo-sportkupe-fisker-amaris","timestamp":"2025. március. 24. 08:41","title":"A villanyt és a benzint sem veti meg a legújabb szemrevaló sportkupé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c413c77-eaed-470c-a619-46513d36ff64","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Története legsúlyosabb vereségét szenvedte el Törökország ellen a magyar válogatott.","shortLead":"Története legsúlyosabb vereségét szenvedte el Törökország ellen a magyar válogatott.","id":"20250323_magyar-labdarugo-valogatott-nemzetek-ligaja-osztalyozo-torokorszag-budapest-puskas-ferenc-stadion-elo-kozvetites-percrol-percre-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c413c77-eaed-470c-a619-46513d36ff64.jpg","index":0,"item":"281141db-c7ca-4e8e-b28a-ded2522aa70a","keywords":null,"link":"/sport/20250323_magyar-labdarugo-valogatott-nemzetek-ligaja-osztalyozo-torokorszag-budapest-puskas-ferenc-stadion-elo-kozvetites-percrol-percre-ebx","timestamp":"2025. március. 23. 17:50","title":"Csúnya vége lett, kettős vereséggel búcsúzott a Nemzetek Ligája elitjétől a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d08621b-0682-4afd-8802-a544f39a0915","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nagy Mártonnal egyeztetett a szövetség az új kormányrendeletről.","shortLead":"Nagy Mártonnal egyeztetett a szövetség az új kormányrendeletről.","id":"20250325_Bankszovetseg-Nagy-Marton-uj-ATM-ek-telepitese-Revolut-bankautomatak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d08621b-0682-4afd-8802-a544f39a0915.jpg","index":0,"item":"03a6719f-004e-422c-a63e-83f84888a515","keywords":null,"link":"/kkv/20250325_Bankszovetseg-Nagy-Marton-uj-ATM-ek-telepitese-Revolut-bankautomatak","timestamp":"2025. március. 25. 11:27","title":"Elárulta a Bankszövetség, hová telepíthetnek első körben új ATM-eket, és még a Revolutnak is beszóltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40ee0bc9-c47a-447e-80a8-9bb24e52f92a","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, hogy öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Karafiáth Orsolyának most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: csúcspozíció, jogtiprás, tömjénfüst, hírös-hírhedt, sportmentalitás.","shortLead":"Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, hogy öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg...","id":"20250323_az-en-hetem-karafiath-orsolya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40ee0bc9-c47a-447e-80a8-9bb24e52f92a.jpg","index":0,"item":"eff9ff93-1f48-42a1-a78f-f37ed8758a5c","keywords":null,"link":"/360/20250323_az-en-hetem-karafiath-orsolya","timestamp":"2025. március. 23. 17:30","title":"Az én hetem Karafiáth Orsolyával: Láttuk ezt már Mekk Mesternél is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e63a7c1-7bf9-4617-bc80-28a6d3f91a39","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A The New York Times belső dokumentumokra hivatkozva arról írt, hogy a Bryan Johnson által kínált étrend-kiegészítő, a Longevity Mix szedése után az 1700 tesztalany jelentős része nem kívánt mellékhatásokat tapasztalt.","shortLead":"A The New York Times belső dokumentumokra hivatkozva arról írt, hogy a Bryan Johnson által kínált étrend-kiegészítő...","id":"20250324_bryan-johnson-fiatalsag-longevity-mix-tanulmany-mellekhatasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e63a7c1-7bf9-4617-bc80-28a6d3f91a39.jpg","index":0,"item":"a3e13088-20f2-4440-9491-cbf96d167879","keywords":null,"link":"/tudomany/20250324_bryan-johnson-fiatalsag-longevity-mix-tanulmany-mellekhatasok","timestamp":"2025. március. 24. 09:03","title":"Rosszul lettek a tesztalanyok, miután kipróbálták a fiatalságot kínáló milliárdos étrend-kiegészítőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]