[{"available":true,"c_guid":"d806788f-b8d7-48ec-b656-cc005fa50358","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő ugyanakkor bejelentette, hogy többet nem fog füstgyertyázni, mert a parlamentben nemhogy a felszólalásnak, de már a tiltakozásnak sem látja értelmét.","shortLead":"A képviselő ugyanakkor bejelentette, hogy többet nem fog füstgyertyázni, mert a parlamentben nemhogy a felszólalásnak...","id":"20250323_hadhazy-birsag-kover-diktatura-tiltakozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d806788f-b8d7-48ec-b656-cc005fa50358.jpg","index":0,"item":"3e81b05d-44ec-44ae-afcc-f0979829d9d3","keywords":null,"link":"/itthon/20250323_hadhazy-birsag-kover-diktatura-tiltakozas","timestamp":"2025. március. 23. 10:48","title":"Pár nap alatt összedobták Hadházynak a Kövér által kiszabott 12 milliós büntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b13f6107-8b96-4b82-8675-0f30d0a092e7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Erről Szalay-Bobrovniczky Kristóf számolt be.","shortLead":"Erről Szalay-Bobrovniczky Kristóf számolt be.","id":"20250323_Stabil-az-ujdorogdi-balesetben-serultek-allapota","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b13f6107-8b96-4b82-8675-0f30d0a092e7.jpg","index":0,"item":"29eb08e1-59ce-4787-bd5f-9c0ce21fcaee","keywords":null,"link":"/itthon/20250323_Stabil-az-ujdorogdi-balesetben-serultek-allapota","timestamp":"2025. március. 23. 20:01","title":"Stabil az újdörögdi balesetben sérültek állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b3b89f-8ce6-49a4-abf2-42f991328873","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"JD Vance felesége kutyaszánversenyre megy Grönlandra, majd Mike Waltz nemzetbiztonsági tanácsadó is a szigetre látogat. 