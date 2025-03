Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3770fec8-c5fd-40b6-9d1b-683de39799ca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jeffrey Goldberg először azt hitte, hogy valaki szórakozik vele vagy be akarják palizni.","shortLead":"Jeffrey Goldberg először azt hitte, hogy valaki szórakozik vele vagy be akarják palizni.","id":"20250324_usa-kormany-signal-huszik-tamadas-kiszivargas-atlantic","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3770fec8-c5fd-40b6-9d1b-683de39799ca.jpg","index":0,"item":"8746c2a7-2802-4a2d-82d9-986864216ab0","keywords":null,"link":"/vilag/20250324_usa-kormany-signal-huszik-tamadas-kiszivargas-atlantic","timestamp":"2025. március. 24. 20:59","title":"Az amerikai védelmi miniszter véletlenül elküldte a jemeni húszik elleni támadás tervét az Atlantic főszerkesztőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e67cb1-01f4-49c0-a10d-b45d163788cd","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A szétesett adórendszert zilálja tovább a kormány az szja alóli mentességek kiterjesztésével, a nyugdíjas áfa-visszatérítéssel, mindemellett árrésstopos ráolvasással küzd az infláció ellen.","shortLead":"A szétesett adórendszert zilálja tovább a kormány az szja alóli mentességek kiterjesztésével, a nyugdíjas...","id":"20250325_hvg-szja-forgalmi-ado-koltsegvetes-csaladtamogatas-pitti-zoltan-laszlo-csaba-valasztasi-adocsali","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2e67cb1-01f4-49c0-a10d-b45d163788cd.jpg","index":0,"item":"f5caa963-ac19-4a5f-918c-554c741a6b42","keywords":null,"link":"/360/20250325_hvg-szja-forgalmi-ado-koltsegvetes-csaladtamogatas-pitti-zoltan-laszlo-csaba-valasztasi-adocsali","timestamp":"2025. március. 25. 09:34","title":"Pótcselekvés, megoldhatatlan, rémálom lesz – így néz ki az Orbán-féle választási adócsali","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae6253c5-102f-4702-a909-833bc1275abf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már több mint kétszázezren látták a Munkácsy-kiállítást, amely a nagy érdeklődésre való tekintettel a tervezetthez képest három héttel később, április 21-én, húsvéthétfőn zár majd. Az intézmény hétvégenként a szokásosnál korábban, már 9 órakor megnyitja kapuit, és április 7. kivételével hétfőnként is nyitva áll a közönség előtt.","shortLead":"Már több mint kétszázezren látták a Munkácsy-kiállítást, amely a nagy érdeklődésre való tekintettel a tervezetthez...","id":"20250325_munkacsy-kiallitas-szepmuveszeti-hosszabbitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae6253c5-102f-4702-a909-833bc1275abf.jpg","index":0,"item":"4e4b4b6d-959e-4c46-b99e-875741e18117","keywords":null,"link":"/kultura/20250325_munkacsy-kiallitas-szepmuveszeti-hosszabbitas","timestamp":"2025. március. 25. 10:49","title":"Húsvétig meghosszabbították a Munkácsy-kiállítást a Szépművészetiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11af7725-5baf-4e43-8bf7-0766dd7b0c7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Balázs szerint az ellenzéki képviselőket a mentelmi jog miatt nem lehet átkutatni és ezért vihettek be füstgyertyákat a Parlamentbe.","shortLead":"Németh Balázs szerint az ellenzéki képviselőket a mentelmi jog miatt nem lehet átkutatni és ezért vihettek be...","id":"20250323_nemeth-balazs-fustgyertya-mentelmi-jog-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11af7725-5baf-4e43-8bf7-0766dd7b0c7a.jpg","index":0,"item":"58728c00-797d-4acb-9c6d-abfa162ac9b0","keywords":null,"link":"/itthon/20250323_nemeth-balazs-fustgyertya-mentelmi-jog-fidesz","timestamp":"2025. március. 23. 15:47","title":"Megnyirbálná a mentelmi jogot a Fidesz új szóvivője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef7c87f1-d94c-4181-9bb7-6927093925b0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem volt zsírleszívás tb-re, nem helikopterezett magáncélból, a szolgálati lakás pedig nem az övé, és nem is ő építtette – Ruszin-Szendi Romulusz hosszú írással és edzős videóval reagált a kormánymédiától az elmúlt hetekben kapott támadásokra.","shortLead":"Nem volt zsírleszívás tb-re, nem helikopterezett magáncélból, a szolgálati lakás pedig nem az övé, és nem is ő...","id":"20250324_ruszin-szendi-romulusz-tisza-part-zsirleszivas-szolgalati-lakas-ukrajna-helikopter-honvedseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef7c87f1-d94c-4181-9bb7-6927093925b0.jpg","index":0,"item":"27c6d848-801c-49cd-9977-86e40c1da2ff","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_ruszin-szendi-romulusz-tisza-part-zsirleszivas-szolgalati-lakas-ukrajna-helikopter-honvedseg","timestamp":"2025. március. 24. 09:56","title":"Ruszin-Szendi Romulusz gyúrós videóval reagált: „Én így küzdök a zsír és a toka ellen”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99d3aa0-18da-4d36-9801-a4728bebe67d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester és Ukrajna budapesti nagykövete a menekültek helyzetéről is egyeztetett.","shortLead":"A főpolgármester és Ukrajna budapesti nagykövete a menekültek helyzetéről is egyeztetett.","id":"20250324_Karacsony-Gergely-talalkozott-Sandor-Fegyirrel-ukrajna-orosz-ukran-haboru-budapest-fopolgarmester-nagykovet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e99d3aa0-18da-4d36-9801-a4728bebe67d.jpg","index":0,"item":"473a88a0-ec08-41d4-922b-dca0a04e8926","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_Karacsony-Gergely-talalkozott-Sandor-Fegyirrel-ukrajna-orosz-ukran-haboru-budapest-fopolgarmester-nagykovet","timestamp":"2025. március. 24. 18:59","title":"Karácsony Gergely találkozott Sándor Fegyirrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98631bc7-9d9e-44d4-a678-075e694b8fd5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A DeepSeek nyílt forráskódú modelljeit alkalmazza több területen is a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg – egyelőre azonban csak kórházakban és a kiképzésben.","shortLead":"A DeepSeek nyílt forráskódú modelljeit alkalmazza több területen is a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg – egyelőre...","id":"20250325_kina-deepseek-katonai-hasznalat-korhazak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98631bc7-9d9e-44d4-a678-075e694b8fd5.jpg","index":0,"item":"73a44543-eccf-4edc-a8e1-80c0bf10fb0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250325_kina-deepseek-katonai-hasznalat-korhazak","timestamp":"2025. március. 25. 13:03","title":"Már a kínai hadsereg is próbálgatja a DeepSeek MI-jét, igaz, egyelőre nem a harctéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d39fe761-a4f7-4668-95f2-ba5c7592249c","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Bár a települési önkormányzatok nem kérték, és szükségük sincs erre, a kormány az ingatlan-adásvételek korlátozhatóságával biztosítaná „önvédelmi” képességüket. A Fidesz 15 éve rombolja az önkormányzatiságot, a jogkörök és források visszaadása nincs terítéken.","shortLead":"Bár a települési önkormányzatok nem kérték, és szükségük sincs erre, a kormány az ingatlan-adásvételek...","id":"20250325_falvak-identitas-kormany-epp-elvett-meg-egy-fontos-jogot-az-onkormanyzatoktol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d39fe761-a4f7-4668-95f2-ba5c7592249c.jpg","index":0,"item":"c8aac4e0-4e23-4dba-b02d-21e6a7f3a029","keywords":null,"link":"/360/20250325_falvak-identitas-kormany-epp-elvett-meg-egy-fontos-jogot-az-onkormanyzatoktol","timestamp":"2025. március. 25. 11:39","title":"A falvak „identitását védi” a kormány, miközben elvett még egy fontos jogot az önkormányzatoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]