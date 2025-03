Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"93826423-26bc-4afd-89f3-0d97da199aa1","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ingyenutazásra jogosult diákok adataival foglaltak le a vonatokon helyeket, aztán ezekre a helyekre pénzért másokat ültettek le.","shortLead":"Ingyenutazásra jogosult diákok adataival foglaltak le a vonatokon helyeket, aztán ezekre a helyekre pénzért másokat...","id":"20250325_korrupcio-kalauz-rendorseg-romania-hazkutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93826423-26bc-4afd-89f3-0d97da199aa1.jpg","index":0,"item":"03f01043-24d0-44e1-9472-61a78e2a0958","keywords":null,"link":"/kkv/20250325_korrupcio-kalauz-rendorseg-romania-hazkutatas","timestamp":"2025. március. 25. 14:56","title":"Saját zsebre dolgozó kalauzokra csaptak le a rendőrök Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ede08f1-4fdd-40f2-b474-4cb3a1c0125d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 37 éves férfi külföldről rendelt alapanyagokból készítette megrendelőinek a kábítószert.","shortLead":"A 37 éves férfi külföldről rendelt alapanyagokból készítette megrendelőinek a kábítószert.","id":"20250325_droglabor-sopron-rendorseg-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ede08f1-4fdd-40f2-b474-4cb3a1c0125d.jpg","index":0,"item":"adbede6a-72fc-485c-a858-99f9a4ce2b68","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_droglabor-sopron-rendorseg-video","timestamp":"2025. március. 25. 11:02","title":"Elefántnyugtatót is talált a rendőrség a soproni Walter White-nál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e97ca8-3317-4ea4-8f5b-2538e94c171f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A Gázai övezetben élő palesztinokkal való szolidaritás jegyében tették mindezt.","shortLead":"A Gázai övezetben élő palesztinokkal való szolidaritás jegyében tették mindezt.","id":"20250326_A-jemeni-lazadok-bejelentettek-hogy-ismet-tamadast-inditottak-izraeli-es-amerikai-celpontok-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80e97ca8-3317-4ea4-8f5b-2538e94c171f.jpg","index":0,"item":"95290b24-8383-4a0a-9991-f6147e33c0fd","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_A-jemeni-lazadok-bejelentettek-hogy-ismet-tamadast-inditottak-izraeli-es-amerikai-celpontok-ellen","timestamp":"2025. március. 26. 08:11","title":"A Signal-botrány kitörése után jemeni lázadók bejelentették, hogy ismét támadást indítottak izraeli és amerikai célpontok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b150ce-2907-4a53-b146-acc777bebedb","c_author":"Dessewffy Tibor","category":"360","description":"Miközben a progresszív oldal mér és diagnosztizál, a populisták a szavak szintjén demagógok, de a mélyben hitet és katarzist kínálnak. Ezért győznek. Vélemény.","shortLead":"Miközben a progresszív oldal mér és diagnosztizál, a populisták a szavak szintjén demagógok, de a mélyben hitet és...","id":"20250325_Dessewffy-Tibor-politika-populistak-progresszivok-szorongasmenedzsment-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46b150ce-2907-4a53-b146-acc777bebedb.jpg","index":0,"item":"2a06bddd-8ddf-40dd-87f5-873cddb97573","keywords":null,"link":"/360/20250325_Dessewffy-Tibor-politika-populistak-progresszivok-szorongasmenedzsment-velemeny","timestamp":"2025. március. 25. 12:30","title":"Dessewffy Tibor: A populisták fordulata nem csupán megkerüli a racionalitást – lecseréli valami egészen másra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"356faff1-c563-48d9-b3b1-e2a574487d93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nettó 400-600 ezer forintos fizetést ígérnek a jelentkezőknek.","shortLead":"Nettó 400-600 ezer forintos fizetést ígérnek a jelentkezőknek.","id":"20250327_Oroszokat-es-ukranokat-toboroz-az-ivancsai-akkugyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/356faff1-c563-48d9-b3b1-e2a574487d93.jpg","index":0,"item":"45c39bcf-3168-4047-a0dd-70b0a043556f","keywords":null,"link":"/itthon/20250327_Oroszokat-es-ukranokat-toboroz-az-ivancsai-akkugyar","timestamp":"2025. március. 27. 05:53","title":"Oroszokat és ukránokat toboroz az iváncsai akkugyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b1ae6f-0478-4809-a6f2-647360bc56d7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A chatcsoportban Pete Hegseth védelmi miniszter a jemeni húszik elleni csapásokban használt fegyverekről is megosztott adatokat, de leírta azt is, mi a célpont és hol található.","shortLead":"A chatcsoportban Pete Hegseth védelmi miniszter a jemeni húszik elleni csapásokban használt fegyverekről is megosztott...","id":"20250326_the-atlantic-signal-csoport-amerikai-miniszterek-tanacsadok-donald-trump-kepernyofotok-jemeni-huszik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53b1ae6f-0478-4809-a6f2-647360bc56d7.jpg","index":0,"item":"b3bfb614-f9c1-415a-b693-25e0ec8d5f95","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_the-atlantic-signal-csoport-amerikai-miniszterek-tanacsadok-donald-trump-kepernyofotok-jemeni-huszik","timestamp":"2025. március. 26. 15:05","title":"Újabb képernyőfotókat mutatott be a Signalon zajló beszélgetésből a The Atlantic, hogy cáfolják Trumpék állításait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"813541ea-28c6-4769-8fc6-0aa118090819","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"47 stratégiai projekt támogatását hagyta jóvá az Európai Bizottság, amelyek a kritikus fontosságú nyersanyagok EU-n belüli kitermeléséhez, feldolgozásához kapcsolódnak. Ezen a téren jelenleg az EU nem ritkán száz százalékban harmadik országoktól függ.","shortLead":"47 stratégiai projekt támogatását hagyta jóvá az Európai Bizottság, amelyek a kritikus fontosságú nyersanyagok EU-n...","id":"20250325_Kritikus-fontossagu-nyersanyagok_Europai-Bizottsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/813541ea-28c6-4769-8fc6-0aa118090819.jpg","index":0,"item":"5e481ae1-a888-4a1f-9f5b-cfb759e06b73","keywords":null,"link":"/eurologus/20250325_Kritikus-fontossagu-nyersanyagok_Europai-Bizottsag","timestamp":"2025. március. 25. 13:37","title":"Mindennapi életünkhöz nélkülözhetetlen nyersanyagok kitermelését támogatja az EU, több projekt is indul a kontinensen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa137ad5-ff99-4ca1-9af3-ca0a6e83aa1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Podmaniczky Mozgalom vezetője közösen adott be módosító javaslatot a főpolgármesterrel a belvárosi utcák autómentesítéséről, Karácsony Gergely azonban utolsó pillanatban kihátrált.","shortLead":"A Podmaniczky Mozgalom vezetője közösen adott be módosító javaslatot a főpolgármesterrel a belvárosi utcák...","id":"20250326_Vitezy-David-DK-zsarolas-Niedermuller-Peter-Karacsony-Gergely-setaloutca-Erzsebetvaros-kozgyules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa137ad5-ff99-4ca1-9af3-ca0a6e83aa1c.jpg","index":0,"item":"42c834f5-89e3-434c-9fbe-f285ef265e32","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_Vitezy-David-DK-zsarolas-Niedermuller-Peter-Karacsony-Gergely-setaloutca-Erzsebetvaros-kozgyules","timestamp":"2025. március. 26. 12:02","title":"Vitézy szerint Gyurcsány pártja megzsarolhatta a főpolgármestert, ezért nincs döntés a belvárosi utcák autómentesítéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]