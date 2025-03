Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az iskolában vették észre, hogy a gyerek nyakán sérülések vannak.","shortLead":"Az iskolában vették észre, hogy a gyerek nyakán sérülések vannak.","id":"20250325_letartoztatas-sokkolos-nyakorv-gyerek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93.jpg","index":0,"item":"ee801a62-7937-4dc0-a7b3-c3c97dae4fdc","keywords":null,"link":"/elet/20250325_letartoztatas-sokkolos-nyakorv-gyerek","timestamp":"2025. március. 25. 12:50","title":"Letartóztattak egy amerikai nőt, mert sokkolós nyakörvet tett a gyerekére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eea399d-113f-411a-9b46-e66477ecce25","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két problémás szereplő is ott volt diák.","shortLead":"Két problémás szereplő is ott volt diák.","id":"20250327_Kiakadt-egy-amerikai-egyetem-A-Feher-Lotusz-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9eea399d-113f-411a-9b46-e66477ecce25.jpg","index":0,"item":"02d76952-75f7-407c-8cab-d8b3ce961fec","keywords":null,"link":"/elet/20250327_Kiakadt-egy-amerikai-egyetem-A-Feher-Lotusz-miatt","timestamp":"2025. március. 27. 12:12","title":"Egy amerikai egyetem szerint A Fehér Lótusz készítői most túl messzire mentek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd9c8b67-10e9-45e6-85bc-d905b3175a41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Idén már 6,2 milliárd forintból gazdálkodhat a szervezet.","shortLead":"Idén már 6,2 milliárd forintból gazdálkodhat a szervezet.","id":"20250326_Vagyonokat-kolt-a-Szuverenitasvedelmi-Hivatal-kommunikaciora-es-irodaberlesre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd9c8b67-10e9-45e6-85bc-d905b3175a41.jpg","index":0,"item":"4f0e89c6-2a30-41a1-ac0c-8375ed358bd0","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_Vagyonokat-kolt-a-Szuverenitasvedelmi-Hivatal-kommunikaciora-es-irodaberlesre","timestamp":"2025. március. 26. 13:07","title":"14 millió karácsonyi bulira, milliárdok kommunikációra – kiderült, mire költi az állam pénzét a Szuverenitásvédelmi Hivatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4bacfab-bd91-4bbf-973b-7dccdcd8cbd3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy igazi amerikai monstrum, a Cadillac Escalade lehet az alapja.","shortLead":"Egy igazi amerikai monstrum, a Cadillac Escalade lehet az alapja.","id":"20250326_15-milliard-forintert-epulhet-meg-Trump-uj-elnoki-limuzinja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4bacfab-bd91-4bbf-973b-7dccdcd8cbd3.jpg","index":0,"item":"2fee76bf-f944-4356-a3ad-a8b843c90f76","keywords":null,"link":"/cegauto/20250326_15-milliard-forintert-epulhet-meg-Trump-uj-elnoki-limuzinja","timestamp":"2025. március. 26. 20:20","title":"15 milliárd forintért épülhet meg Trump új elnöki limuzinja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8fd8604-e60c-45a5-85a2-448922277393","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Márciusban már kisebb lesz az infláció, mint a februári 5,6 százalékos csúcs, de csak lassan mérséklődik, 2026 elején csökkenhet 4 százalékra, 2026 végén közelítheti meg a 3 százalékot. A jegybank monetáris politikája az elnökváltással szinte egy jottányit sem változott.","shortLead":"Márciusban már kisebb lesz az infláció, mint a februári 5,6 százalékos csúcs, de csak lassan mérséklődik, 2026 elején...","id":"20250325_A-jegybank-nagyobb-inflaciot-kisebb-novekedest-var","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8fd8604-e60c-45a5-85a2-448922277393.jpg","index":0,"item":"c190f94b-51f6-42e9-b5ff-e35ade81e528","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250325_A-jegybank-nagyobb-inflaciot-kisebb-novekedest-var","timestamp":"2025. március. 25. 16:44","title":"A jegybank nagyobb inflációt, kisebb növekedést vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c586e135-112f-44fe-b8d6-b6fb281573e1","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Zöldpolitika kaphat támogatást az Orbán-kormánytól: az Energiaügyi Minisztérium hajlik arra, hogy a fuvarozók pénzügyileg jobban járjanak, ha a kamionokat vonatra rakják, és ezzel nagyságrendekkel csökkentik a széndioxid-kibocsátásukat. Januártól megszűnt a közúti fuvarozók eddigi támogatási rendszere, ami mérsékli a motivációjukat a környezetbarát fejlesztésekre, ezen javítanának a mostani tervek.","shortLead":"Zöldpolitika kaphat támogatást az Orbán-kormánytól: az Energiaügyi Minisztérium hajlik arra, hogy a fuvarozók...","id":"20250325_hvg-kamion-eauto-fuvarozok-tamogatasi-rendszer-ekr-energiapiac-kornyezetvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c586e135-112f-44fe-b8d6-b6fb281573e1.jpg","index":0,"item":"115de47a-83f6-42c7-bdb8-4a7ee380e984","keywords":null,"link":"/360/20250325_hvg-kamion-eauto-fuvarozok-tamogatasi-rendszer-ekr-energiapiac-kornyezetvedelem","timestamp":"2025. március. 25. 16:00","title":"Van az a pénz, amennyiért a fuvarozók vonattal vinnék a kamionjaikat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"454ba7b5-de36-4448-9d49-9558a9d9616a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az orosz külügyminiszter elmondta, erről is volt szó a hétfői szaúd-arábiai találkozón.","shortLead":"Az orosz külügyminiszter elmondta, erről is volt szó a hétfői szaúd-arábiai találkozón.","id":"20250325_ukrajna-fekete-tenger-tuzszunet-oroszorszag-egyesult-allamok-szergej-lavrov","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/454ba7b5-de36-4448-9d49-9558a9d9616a.jpg","index":0,"item":"972522bc-04ca-4420-8bb7-1d239e925aa0","keywords":null,"link":"/vilag/20250325_ukrajna-fekete-tenger-tuzszunet-oroszorszag-egyesult-allamok-szergej-lavrov","timestamp":"2025. március. 25. 15:31","title":"Lavrov szerint az USA-nak rá kellene parancsolnia Zelenszkijre a fekete-tengeri tűzszünethez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10498c1b-5cca-404a-94cb-573f6ca84902","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A februári uniós átlag több mint duplája a hazai érték.","shortLead":"A februári uniós átlag több mint duplája a hazai érték.","id":"20250325_EU-eurozona-inflacio-Eurostat-februar-magyar-inflacio-a-legmagasabb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10498c1b-5cca-404a-94cb-573f6ca84902.jpg","index":0,"item":"a0bd8182-6caf-4997-a365-08ffa10662ae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250325_EU-eurozona-inflacio-Eurostat-februar-magyar-inflacio-a-legmagasabb","timestamp":"2025. március. 25. 14:32","title":"Továbbra is a magyar infláció a legmagasabb az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]