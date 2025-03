Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"14e8ab21-6bb2-41ac-9712-44bdbca21d72","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A legfelsőbb bíróság nyolc politikus vádemelése ügyében döntött, a többiekről később lesz eredmény. ","shortLead":"A legfelsőbb bíróság nyolc politikus vádemelése ügyében döntött, a többiekről később lesz eredmény. ","id":"20250326_bolsonaro-birosag-puccskiserlet-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14e8ab21-6bb2-41ac-9712-44bdbca21d72.jpg","index":0,"item":"60a2d6c8-3f5b-46c8-8ad1-54ea7a847f0f","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_bolsonaro-birosag-puccskiserlet-vademeles","timestamp":"2025. március. 26. 17:44","title":"Megszületett a döntés, Bolsonarónak bíróság elé kell állnia puccskísérlet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de0af6cb-8af8-4f7f-ad76-04b83ac3016f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vannak, akik szerint a humoristát kellene letartóztatni, nem a vandálokat. ","shortLead":"Vannak, akik szerint a humoristát kellene letartóztatni, nem a vandálokat. ","id":"20250326_Kunal-Kamra-India-humorista-nyomozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de0af6cb-8af8-4f7f-ad76-04b83ac3016f.jpg","index":0,"item":"2ce57bfd-db99-484a-a06b-877342688f24","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_Kunal-Kamra-India-humorista-nyomozas","timestamp":"2025. március. 26. 11:48","title":"Jobboldali politikuson viccelődött egy humorista, ami miatt előbb vandálok törtek-zúztak, majd a rendőrség is nyomozást indított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae74d53b-24e7-422e-bcb2-bdf329bc548e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Bevezetik a közúti gyilkosság fogalmát is. ","shortLead":"Bevezetik a közúti gyilkosság fogalmát is. ","id":"20250326_feketelistara-kerulnek-az-autosok-Belgiumban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae74d53b-24e7-422e-bcb2-bdf329bc548e.jpg","index":0,"item":"d377e460-8d2b-4c16-bd86-5805709c409d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250326_feketelistara-kerulnek-az-autosok-Belgiumban","timestamp":"2025. március. 26. 07:11","title":"Gyorshajtók, részegek, mobilozók – feketelistára kerülnek a renitens autósok Belgiumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0fb9496-1953-4ab5-b20b-d07a2ec2aad6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A Vörös-tengeren, a hurghadai korallzátony közelében történt a baleset.","shortLead":"A Vörös-tengeren, a hurghadai korallzátony közelében történt a baleset.","id":"20250327_egyiptom-elsullyedt-turista-tengeralattjaro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0fb9496-1953-4ab5-b20b-d07a2ec2aad6.jpg","index":0,"item":"54b7d727-9300-45e0-b450-f7ca25ec4ccc","keywords":null,"link":"/vilag/20250327_egyiptom-elsullyedt-turista-tengeralattjaro","timestamp":"2025. március. 27. 12:14","title":"Orosz turistákkal a fedélzetén süllyedt el egy tengeralattjáró Egyiptomban, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c7db3e-8ca1-4c26-9635-bcfd8ca0f295","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megbeszéléseken a béke mellett a gazdasági együttműködésről is szó lesz állítása szerint. ","shortLead":"A megbeszéléseken a béke mellett a gazdasági együttműködésről is szó lesz állítása szerint. ","id":"20250326_Szijjarto-Peter-ismet-Moszkvaba-utazott-targyalni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90c7db3e-8ca1-4c26-9635-bcfd8ca0f295.jpg","index":0,"item":"0c6d4703-d8d1-4382-bee0-d4730ad939fa","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_Szijjarto-Peter-ismet-Moszkvaba-utazott-targyalni","timestamp":"2025. március. 26. 06:44","title":"Szijjártó Péter ismét Moszkvába utazott tárgyalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e97ca8-3317-4ea4-8f5b-2538e94c171f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A Gázai övezetben élő palesztinokkal való szolidaritás jegyében tették mindezt.","shortLead":"A Gázai övezetben élő palesztinokkal való szolidaritás jegyében tették mindezt.","id":"20250326_A-jemeni-lazadok-bejelentettek-hogy-ismet-tamadast-inditottak-izraeli-es-amerikai-celpontok-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80e97ca8-3317-4ea4-8f5b-2538e94c171f.jpg","index":0,"item":"95290b24-8383-4a0a-9991-f6147e33c0fd","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_A-jemeni-lazadok-bejelentettek-hogy-ismet-tamadast-inditottak-izraeli-es-amerikai-celpontok-ellen","timestamp":"2025. március. 26. 08:11","title":"A Signal-botrány kitörése után jemeni lázadók bejelentették, hogy ismét támadást indítottak izraeli és amerikai célpontok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"526e5aab-685c-4e35-bdde-822e736dca75","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem csak Ruszin-Szendi Romulusz küzd a toka ellen, adunk néhány tippet a sikerhez. ","shortLead":"Nem csak Ruszin-Szendi Romulusz küzd a toka ellen, adunk néhány tippet a sikerhez. ","id":"20250327_toka-ellen-edzes-arc-joga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/526e5aab-685c-4e35-bdde-822e736dca75.jpg","index":0,"item":"eeaa6ea4-833f-4fac-98ca-ee6ae0e48100","keywords":null,"link":"/elet/20250327_toka-ellen-edzes-arc-joga","timestamp":"2025. március. 27. 05:34","title":"Hogyan lehet megszabadulni a tokától?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c67c96d3-31f7-4cda-aa70-1af99016cad5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Két hetet bírt ki úgy a forint, hogy nem járt 400-as szinten, de ennek most vége.","shortLead":"Két hetet bírt ki úgy a forint, hogy nem járt 400-as szinten, de ennek most vége.","id":"20250326_forint-arfolyam-euro-400","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c67c96d3-31f7-4cda-aa70-1af99016cad5.jpg","index":0,"item":"1873d846-9830-441a-87e3-12421898b01e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250326_forint-arfolyam-euro-400","timestamp":"2025. március. 26. 10:21","title":"Újra elérte a forintárfolyam a 400-as határt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]