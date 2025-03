Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"123c33af-b54d-4ecb-a202-6f77050158cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legfelsőbb védelmi tanács közölte: Románia továbbra is támogatja Ukrajnát.","shortLead":"A legfelsőbb védelmi tanács közölte: Románia továbbra is támogatja Ukrajnát.","id":"20250328_ukrajna-haboru-fekete-tender-tuzszunet-romania-felugyelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/123c33af-b54d-4ecb-a202-6f77050158cf.jpg","index":0,"item":"9b544b3f-fabe-4924-87dc-7401241de086","keywords":null,"link":"/vilag/20250328_ukrajna-haboru-fekete-tender-tuzszunet-romania-felugyelet","timestamp":"2025. március. 28. 17:36","title":"Románia felajánlotta, hogy felügyeli a fekete-tengeri tűzszünetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"581a497a-c48e-48e0-8b5e-12881fe95294","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Először nem volt elég az Apple által hozott változtatás, végül azonban második nekifutásra már úgy találta az EU, hogy eleget tett a cég a szabad böngészőválasztásért.","shortLead":"Először nem volt elég az Apple által hozott változtatás, végül azonban második nekifutásra már úgy találta az EU...","id":"20250326_apple-europai-unio-vizsgalat-birsag-elkerules-szabad-bongeszovalasztas-dma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/581a497a-c48e-48e0-8b5e-12881fe95294.jpg","index":0,"item":"31984704-57c2-445a-b8ac-53e23165079b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250326_apple-europai-unio-vizsgalat-birsag-elkerules-szabad-bongeszovalasztas-dma","timestamp":"2025. március. 26. 22:03","title":"Története egyik legnagyobb bírságát kerülhette el az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8236429-b1d7-4a58-ad3c-d7ec3d21cbae","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Ford génekkel rendelkező új Volkswagen Transportert az Irmscher munkatársai vették kezelésbe.","shortLead":"A Ford génekkel rendelkező új Volkswagen Transportert az Irmscher munkatársai vették kezelésbe.","id":"20250327_alaposan-felmorcositottak-az-uj-dobozos-vw-transporter-caravelle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8236429-b1d7-4a58-ad3c-d7ec3d21cbae.jpg","index":0,"item":"0afcb9d6-04af-473a-9819-c2f92af117f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250327_alaposan-felmorcositottak-az-uj-dobozos-vw-transporter-caravelle","timestamp":"2025. március. 27. 06:41","title":"Alaposan felmorcosították az új dobozos VW-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af5e959-bdf3-45d0-ad98-b9bb9f3aae25","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Lengyelország is csatlakozott a közös nyilatkozathoz, az Egyesült Államok nem.","shortLead":"Lengyelország is csatlakozott a közös nyilatkozathoz, az Egyesült Államok nem.","id":"20250327_nagykovetsegek-tiltakozas-pride-tiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3af5e959-bdf3-45d0-ad98-b9bb9f3aae25.jpg","index":0,"item":"a21c018e-304b-4e90-8afd-5ea0a9fb750e","keywords":null,"link":"/itthon/20250327_nagykovetsegek-tiltakozas-pride-tiltas","timestamp":"2025. március. 27. 20:02","title":"22 ország nagykövetsége együtt tiltakozik a Pride-ot betiltó magyar jogszabály ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f35f6de6-e5c5-4bf4-a2e0-577e53620152","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Kiadták az első fotókat a kocsiról. ","shortLead":"Kiadták az első fotókat a kocsiról. ","id":"20250328_sportositott-villanyauto-Skodatol-Elroq-RS","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f35f6de6-e5c5-4bf4-a2e0-577e53620152.jpg","index":0,"item":"bda55ce1-140c-4b0b-b664-c074a1ba9576","keywords":null,"link":"/cegauto/20250328_sportositott-villanyauto-Skodatol-Elroq-RS","timestamp":"2025. március. 28. 11:23","title":"Jön az újabb sportosított villanyautó a Skodától, az Elroq RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8b8cfa-6c29-4b48-b4d0-42593d02a618","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Az április eleji Japán Nagydíjon már Cunoda Júki áll rajthoz Max Verstappen csapattársaként.","shortLead":"Az április eleji Japán Nagydíjon már Cunoda Júki áll rajthoz Max Verstappen csapattársaként.","id":"20250327_forma1-red-bull-liam-lawson-yuki-tsunoda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c8b8cfa-6c29-4b48-b4d0-42593d02a618.jpg","index":0,"item":"15003163-5a8a-4a41-9b97-194c1d80a2d0","keywords":null,"link":"/sport/20250327_forma1-red-bull-liam-lawson-yuki-tsunoda","timestamp":"2025. március. 27. 10:23","title":"Hivatalos: azonnali hatállyal lecserélte Liam Lawsont a Red Bull","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c198d0-9c1b-468b-a89f-e884732b0ec0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Érkezőben egy a Q4 e-tronnál kisebb és olcsóbb új elektromos Audi.","shortLead":"Érkezőben egy a Q4 e-tronnál kisebb és olcsóbb új elektromos Audi.","id":"20250327_jon-a-tisztan-elektromos-uj-audi-a3","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23c198d0-9c1b-468b-a89f-e884732b0ec0.jpg","index":0,"item":"cb4649be-8f7b-4b91-8aba-1f4f30c3074d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250327_jon-a-tisztan-elektromos-uj-audi-a3","timestamp":"2025. március. 27. 07:59","title":"Jön a tisztán elektromos új Audi A3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc806145-4ee5-4de1-a1bc-8bf764bee190","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az izraeli hadsereg szerint a Hezbollah egyik drónraktárát lőtték ki.","shortLead":"Az izraeli hadsereg szerint a Hezbollah egyik drónraktárát lőtték ki.","id":"20250328_izrael-hezbollah-libanon-legicsapas-bejrut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc806145-4ee5-4de1-a1bc-8bf764bee190.jpg","index":0,"item":"88c13c3c-8206-4245-9f84-bf7dd1f132a6","keywords":null,"link":"/vilag/20250328_izrael-hezbollah-libanon-legicsapas-bejrut","timestamp":"2025. március. 28. 14:39","title":"Izrael a tűzszünet óta először mért csapást Bejrútra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]