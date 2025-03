Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"499c388c-a7c3-48e1-8d01-f33993aaadf2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Elképesztő mennyiségű mikroműanyagot bocsáthat ki minden szem rágó, állapította meg a Kaliforniai Egyetem kutatócsoportja.","shortLead":"Elképesztő mennyiségű mikroműanyagot bocsáthat ki minden szem rágó, állapította meg a Kaliforniai Egyetem...","id":"20250326_ragozas-ragogumi-mikromuanyagok-felszabadulasa-egeszseg-kutatas-reszecskek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/499c388c-a7c3-48e1-8d01-f33993aaadf2.jpg","index":0,"item":"616edda9-193b-444b-a3b6-ab79c5dada78","keywords":null,"link":"/tudomany/20250326_ragozas-ragogumi-mikromuanyagok-felszabadulasa-egeszseg-kutatas-reszecskek","timestamp":"2025. március. 26. 20:03","title":"Mikroműanyag-bombát robbanthat a szájban a rágózás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"526e5aab-685c-4e35-bdde-822e736dca75","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem csak Ruszin-Szendi Romulusz küzd a toka ellen, adunk néhány tippet a sikerhez. ","shortLead":"Nem csak Ruszin-Szendi Romulusz küzd a toka ellen, adunk néhány tippet a sikerhez. ","id":"20250327_toka-ellen-edzes-arc-joga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/526e5aab-685c-4e35-bdde-822e736dca75.jpg","index":0,"item":"eeaa6ea4-833f-4fac-98ca-ee6ae0e48100","keywords":null,"link":"/elet/20250327_toka-ellen-edzes-arc-joga","timestamp":"2025. március. 27. 05:34","title":"Hogyan lehet megszabadulni a tokától?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4865a196-5555-45f2-a959-8d0cfd9899ba","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Stellantis konszern német márkája ezúttal egy üzemanyagcellás hidrogénes új modellel rukkolt elő.","shortLead":"A Stellantis konszern német márkája ezúttal egy üzemanyagcellás hidrogénes új modellel rukkolt elő.","id":"20250328_par-perc-alatt-teljesen-feltoltheto-az-opel-vivaro-villanymotoros-hidrogen-ujdonsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4865a196-5555-45f2-a959-8d0cfd9899ba.jpg","index":0,"item":"0a963f67-0a97-4d5c-8474-1394de3f7d78","keywords":null,"link":"/cegauto/20250328_par-perc-alatt-teljesen-feltoltheto-az-opel-vivaro-villanymotoros-hidrogen-ujdonsag","timestamp":"2025. március. 28. 06:41","title":"Pár perc alatt teljesen feltölthető az Opel villanymotoros újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfc80c58-054d-464d-af27-7ab9fd3273a0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A James Webb űrteleszkóp ezúttal a Naprendszer legtávolabbi bolygója, a Neptunusz felé fordult, amivel kapcsolatban egy meglepő felfedezést is tettek a brit kutatók.","shortLead":"A James Webb űrteleszkóp ezúttal a Naprendszer legtávolabbi bolygója, a Neptunusz felé fordult, amivel kapcsolatban...","id":"20250327_james-webb-urteleszkop-neptunusz-sarki-feny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfc80c58-054d-464d-af27-7ab9fd3273a0.jpg","index":0,"item":"ab7c8684-060d-4ef0-bdf8-50eccf18c088","keywords":null,"link":"/tudomany/20250327_james-webb-urteleszkop-neptunusz-sarki-feny","timestamp":"2025. március. 27. 17:03","title":"36 éve tudják, hogy létezik, most végre sikerült lefotózni a Neptunusz sarki fényét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec727b8-b5a0-47f1-8b83-ef9154511118","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerdán Mark Rutte NATO-főtitkár már halottnak nevezte a gyakorlatozás közben eltűnt katonákra, de ezt még nem mondhatta biztosra.","shortLead":"Szerdán Mark Rutte NATO-főtitkár már halottnak nevezte a gyakorlatozás közben eltűnt katonákra, de ezt még nem...","id":"20250327_Pontosit-a-NATO-nem-tudni-mi-tortent-a-Litvaniaban-eltunt-amerikai-katonakkal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cec727b8-b5a0-47f1-8b83-ef9154511118.jpg","index":0,"item":"55f607da-3a5d-424f-8225-fcbdcfe4ab56","keywords":null,"link":"/vilag/20250327_Pontosit-a-NATO-nem-tudni-mi-tortent-a-Litvaniaban-eltunt-amerikai-katonakkal","timestamp":"2025. március. 27. 13:06","title":"Pontosít a NATO: még nem tudni pontosan, mi történt a Litvániában eltűnt amerikai katonákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Rendkívül veszélyes, hogy Trump rendszere átment idiokráciába. Arra lehet számítani, hogy Amerika, Kína és Oroszország felosztja egymás közt a világot. Összecsomagolt bőröndökkel és teletankolt autókkal várják a lengyelek, ha netán jönnek az oroszok? Mit keresnek kínai álturisták Alaszkában? Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Rendkívül veszélyes, hogy Trump rendszere átment idiokráciába. Arra lehet számítani, hogy Amerika, Kína és Oroszország...","id":"20250327_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"36d3f166-3058-4c24-857a-b5be6aaf8435","keywords":null,"link":"/360/20250327_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. március. 27. 10:30","title":"Szijjártó tizenharmadik moszkvai útja már tényleg gyanús EU-s kollégáinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e7449e-38ef-495f-8f09-2bcc1c285079","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"10 napon át működött megfelelően az a genetikailag módosított sertésmáj, amit egy agyhalott állapotban lévő kínai férfi testébe ültettek be. Az eredmény reményt adhat a donorszervre váróknak.","shortLead":"10 napon át működött megfelelően az a genetikailag módosított sertésmáj, amit egy agyhalott állapotban lévő kínai férfi...","id":"20250327_sertesmaj-xenotranszplantacio-atultetes-szerv-donor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12e7449e-38ef-495f-8f09-2bcc1c285079.jpg","index":0,"item":"75a7f617-c93b-4d21-abb9-687ac63f9dba","keywords":null,"link":"/tudomany/20250327_sertesmaj-xenotranszplantacio-atultetes-szerv-donor","timestamp":"2025. március. 27. 19:03","title":"Génmódosított sertésmájat kapott egy kínai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc613c1-e006-4197-9f4f-d1db11d6c992","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Újabb amerikai útján tárgyalt Jászai Gellért az űripari együttműködésről.","shortLead":"Újabb amerikai útján tárgyalt Jászai Gellért az űripari együttműködésről.","id":"20250326_Boeing-4ig-jaszai-gellert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ecc613c1-e006-4197-9f4f-d1db11d6c992.jpg","index":0,"item":"b5d36580-8112-4b92-ad5a-abd73a02f1fb","keywords":null,"link":"/kkv/20250326_Boeing-4ig-jaszai-gellert","timestamp":"2025. március. 26. 12:58","title":"Musk után a Boeinggel tárgyalt a 4iG elnöke, de egy fontos részletet elfelejtett közölni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]