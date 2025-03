Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Azt nem tudni, hogy ezzel vége van-e a jogvitának.","shortLead":"Azt nem tudni, hogy ezzel vége van-e a jogvitának.","id":"20250328_szabad-europa-finanszirozas-megujitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf.jpg","index":0,"item":"eb999497-b035-4c89-ab8a-bbd72ab57896","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250328_szabad-europa-finanszirozas-megujitas","timestamp":"2025. március. 28. 12:28","title":"Trump kénytelen volt meghátrálni, újra kap pénzt a Szabad Európa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc1e2396-d579-4b7a-8cc9-362d9387611e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A külügyminiszter szerint ő nem azért küld nagyköveteket külföldre, hogy azok belebeszéljenek az adott ország belső ügyeibe.","shortLead":"A külügyminiszter szerint ő nem azért küld nagyköveteket külföldre, hogy azok belebeszéljenek az adott ország belső...","id":"20250328_szijjarto-peter-pride-betiltas-torveny-nagykovetek-tiltakozas-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc1e2396-d579-4b7a-8cc9-362d9387611e.jpg","index":0,"item":"71e7f383-56f2-4ba8-9f0b-8c0651934513","keywords":null,"link":"/itthon/20250328_szijjarto-peter-pride-betiltas-torveny-nagykovetek-tiltakozas-reakcio","timestamp":"2025. március. 28. 18:31","title":"Szijjártó: „Ha nekem egy nagykövetem bármikor részt venne egy ilyen akcióban, azonnal kirúgnám”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7760b98e-dfb2-486e-b1e0-13aa19897dc5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A hazai munkaerőpiac stagnált az év elején, a foglalkoztatottság és a munkanélküliség lényegében változatlan, utóbbi 4,5 százalékon állt.","shortLead":"A hazai munkaerőpiac stagnált az év elején, a foglalkoztatottság és a munkanélküliség lényegében változatlan, utóbbi...","id":"20250328_Repulorajt-helyett-beragadt-a-munkanelkuliseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7760b98e-dfb2-486e-b1e0-13aa19897dc5.jpg","index":0,"item":"8c385c1d-1bf2-464a-bdbe-c87e585d1b07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250328_Repulorajt-helyett-beragadt-a-munkanelkuliseg","timestamp":"2025. március. 28. 08:30","title":"Repülőrajt helyett: beragadt a munkanélküliség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"730c9b75-9287-43df-a0f7-22fb36cd304c","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"A nyolcvanas évek tinédzsersztárja a kilencvenes években Tarantino társaságába keveredett, majd elkezdett rendezni. Első komoly szerepét Peter Bogdanovich filmjében, a 40 éve bemutatott Maszkban játszotta Cher oldalán. Az sem szegte kedvét, hogy a Vissza a jövőbe nélküle készült el, pedig ő kapta meg eredetileg Marty McFly szerepét. Magyar káromkodásokról, Cher és Bogdanovich gyűlölködéséről és egy fejre húzott harisnyáról is beszélgettünk. ","shortLead":"A nyolcvanas évek tinédzsersztárja a kilencvenes években Tarantino társaságába keveredett, majd elkezdett rendezni...","id":"20250328_Eric-Stoltz-a-40-eves-Maszkrol-es-a-ponyvaregenyes-idokrol-is-meselt-a-HVG-nek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/730c9b75-9287-43df-a0f7-22fb36cd304c.jpg","index":0,"item":"aec22bfb-9537-4bb2-b232-49fb984d6516","keywords":null,"link":"/kultura/20250328_Eric-Stoltz-a-40-eves-Maszkrol-es-a-ponyvaregenyes-idokrol-is-meselt-a-HVG-nek","timestamp":"2025. március. 28. 19:30","title":"„Legkedvesebb magyar barátaim!” – Eric Stoltz a Maszkról, a ponyvaregényes időkről, magyar barátairól és Cherről is mesélt a HVG-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2102198a-59e4-47e6-8e37-c19fb4aab396","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A biztos szavazóknál a Tisza 40, a Fidesz 35 százalékon áll.","shortLead":"A biztos szavazóknál a Tisza 40, a Fidesz 35 százalékon áll.","id":"20250328_zavecz-research-kozvelemeny-kutatas-tisza-part-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2102198a-59e4-47e6-8e37-c19fb4aab396.jpg","index":0,"item":"9b032e2b-434b-4b16-b189-117b2389694d","keywords":null,"link":"/itthon/20250328_zavecz-research-kozvelemeny-kutatas-tisza-part-fidesz","timestamp":"2025. március. 28. 18:13","title":"Závecz: Öt százalékpontos előnnyel stabilizálta vezető pozícióját a Tisza Párt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9ecad7c-e0ba-4e46-b91b-a5b7d3679c0b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Korszakhatárnak is nevezhető annak a gyömrői állatmenhelynek az esete, ahová tucatnyi önkormányzattól hordták – közpénzért – a kutyákat, hogy aztán éhesen, szomjasan, betegen tengődjenek vagy éppen simán eltűntessék őket. Az állam itt is a túlterhelt civil szervezetekre tolta a munkát és a felelősséget, miközben rendszerszinten nem tartatják be a jogszabályokat és folyik ki a pénz, ezért is ment olyan jól a sintérbiznisz. Miért nem az állatkínzók szigorúbb büntetése a megoldás? Miért a külföldi szaporítók botrányos eseteit látjuk, miközben magyar szaporítók látják el az európai piacokat? Ha adakozunk és állatmentésre szánjuk az adó 1 százalékot, az jó helyre kerül vagy elviszik a kamu szervezetek és a pénzt tarháló állatmentő-celebek? A Fülke Extra aktuális részében az állatmentés anomáliáit beszéltük át Némedi Edinával, az Állatmentő Szolgálat munkatársával és dr. Kajó Cecília jogásszal. ","shortLead":"Korszakhatárnak is nevezhető annak a gyömrői állatmenhelynek az esete, ahová tucatnyi önkormányzattól hordták –...","id":"20250328_Sokan-tudtak-hogy-nagy-a-baj-a-gyomroi-horrortelepen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9ecad7c-e0ba-4e46-b91b-a5b7d3679c0b.jpg","index":0,"item":"feb7de25-7190-4d53-b305-6c6b362f0db2","keywords":null,"link":"/itthon/20250328_Sokan-tudtak-hogy-nagy-a-baj-a-gyomroi-horrortelepen","timestamp":"2025. március. 28. 17:30","title":"A gyömrői horrormenhely vezetője még azt is megszabta, ki mentheti meg tőle a szenvedő kutyákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0062720-e239-45f8-92c4-b3364fd6f2ac","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A vád szerint „Oroszország alkotmányos rendjének erőszakos megváltoztatására irányuló cselekményekben” vettek részt.","shortLead":"A vád szerint „Oroszország alkotmányos rendjének erőszakos megváltoztatására irányuló cselekményekben” vettek részt.","id":"20250328_mariupol-vedoi-hadifoglyok-itelet-borton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0062720-e239-45f8-92c4-b3364fd6f2ac.jpg","index":0,"item":"e6422698-fe83-459e-b05a-845c0244ba06","keywords":null,"link":"/vilag/20250328_mariupol-vedoi-hadifoglyok-itelet-borton","timestamp":"2025. március. 28. 13:40","title":"Elítélték az oroszok Mariupol védőit – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20cc7b87-3f7f-4a54-a6ed-26563a3cafc4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi azt sérelmezte, hogy az üzlete előtt kezdtek pultozni a tiszások.","shortLead":"A férfi azt sérelmezte, hogy az üzlete előtt kezdtek pultozni a tiszások.","id":"20250328_magyar-peter-nepszavazas-budapest-pult-tamadas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20cc7b87-3f7f-4a54-a6ed-26563a3cafc4.jpg","index":0,"item":"a89b80b0-6614-4c85-8235-f9ece3cfaff9","keywords":null,"link":"/itthon/20250328_magyar-peter-nepszavazas-budapest-pult-tamadas-ebx","timestamp":"2025. március. 28. 08:33","title":"„Ne magyarázzá’, mert megbaszlak, te!” – Magyar Péterék pultját most Budapesten támadta meg egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]