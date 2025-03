Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9f436ce4-b741-4cc0-8aa0-a5e1f720a1f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tizenegyedik óra című könyvben novellák, rövidebb történetek szerepelnek. ","shortLead":"A tizenegyedik óra című könyvben novellák, rövidebb történetek szerepelnek. ","id":"20250328_Salman-Rushdie-uj-konyv-Tizenegyedik-ora","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f436ce4-b741-4cc0-8aa0-a5e1f720a1f5.jpg","index":0,"item":"b8707a00-9316-4069-b43d-0ed498a8aa69","keywords":null,"link":"/elet/20250328_Salman-Rushdie-uj-konyv-Tizenegyedik-ora","timestamp":"2025. március. 28. 16:07","title":"Még idén megjelenik Salman Rushdie új kötete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0062720-e239-45f8-92c4-b3364fd6f2ac","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A vád szerint „Oroszország alkotmányos rendjének erőszakos megváltoztatására irányuló cselekményekben” vettek részt.","shortLead":"A vád szerint „Oroszország alkotmányos rendjének erőszakos megváltoztatására irányuló cselekményekben” vettek részt.","id":"20250328_mariupol-vedoi-hadifoglyok-itelet-borton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0062720-e239-45f8-92c4-b3364fd6f2ac.jpg","index":0,"item":"e6422698-fe83-459e-b05a-845c0244ba06","keywords":null,"link":"/vilag/20250328_mariupol-vedoi-hadifoglyok-itelet-borton","timestamp":"2025. március. 28. 13:40","title":"Elítélték az oroszok Mariupol védőit – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d491002-0a04-43cb-afa7-8baf3d997b14","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy nonprofit szervezet kért végzést az iratok megőrzésére vonatkozó jogszabályokra hivatkozva.","shortLead":"Egy nonprofit szervezet kért végzést az iratok megőrzésére vonatkozó jogszabályokra hivatkozva.","id":"20250328_signal-botrany-biroi-vegzes-uzenetek-torlese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d491002-0a04-43cb-afa7-8baf3d997b14.jpg","index":0,"item":"3637e098-f4cc-479e-8242-73293a6e035a","keywords":null,"link":"/vilag/20250328_signal-botrany-biroi-vegzes-uzenetek-torlese","timestamp":"2025. március. 28. 06:52","title":"Megtiltotta egy bíró a Signal-botrány szereplőinek, hogy megsemmisítsék az elküldött üzeneteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af5e959-bdf3-45d0-ad98-b9bb9f3aae25","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Lengyelország is csatlakozott a közös nyilatkozathoz, az Egyesült Államok nem.","shortLead":"Lengyelország is csatlakozott a közös nyilatkozathoz, az Egyesült Államok nem.","id":"20250327_nagykovetsegek-tiltakozas-pride-tiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3af5e959-bdf3-45d0-ad98-b9bb9f3aae25.jpg","index":0,"item":"a21c018e-304b-4e90-8afd-5ea0a9fb750e","keywords":null,"link":"/itthon/20250327_nagykovetsegek-tiltakozas-pride-tiltas","timestamp":"2025. március. 27. 20:02","title":"22 ország nagykövetsége együtt tiltakozik a Pride-ot betiltó magyar jogszabály ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ab7dce9-b1d2-4297-aea9-0971bb9d58bd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Már nincs benne a Divatcsarnok Projekt Zrt. igazgatóságában Habsburg-Lotharingiai Mihály.","shortLead":"Már nincs benne a Divatcsarnok Projekt Zrt. igazgatóságában Habsburg-Lotharingiai Mihály.","id":"20250327_hvg-Lazar-Janos-habsburg-lotharingiai-mihaly-divatcsarnok-projekt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ab7dce9-b1d2-4297-aea9-0971bb9d58bd.jpg","index":0,"item":"6f135fb9-542b-4dd9-a02f-95b33a645e66","keywords":null,"link":"/360/20250327_hvg-Lazar-Janos-habsburg-lotharingiai-mihaly-divatcsarnok-projekt","timestamp":"2025. március. 27. 16:00","title":"Lázár János után a főherceg is kiszáll a Divatcsarnokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f694350-0106-4b72-a387-b34b3dc63b8c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Már a kormány is úgy látja, hogy a januári nyugdíjemelés túl kicsi volt, az infláció magasabb lesz a vártnál. A nyugdíjkorrekciót mégsem hajtják végre novemberig.","shortLead":"Már a kormány is úgy látja, hogy a januári nyugdíjemelés túl kicsi volt, az infláció magasabb lesz a vártnál...","id":"20250328_A-kormany-ugy-szamol-40-ezer-forint-korrekcio-meg-nem-fizet-november","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f694350-0106-4b72-a387-b34b3dc63b8c.jpg","index":0,"item":"c1c56871-f95c-4f09-8395-579e0ec5fefd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250328_A-kormany-ugy-szamol-40-ezer-forint-korrekcio-meg-nem-fizet-november","timestamp":"2025. március. 28. 09:08","title":"A kormány úgy számol, tartozik minden nyugdíjasnak, mégsem fizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd971791-9cf2-4618-90dd-66ed084f88d8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ismert provokátort előállították.","shortLead":"Az ismert provokátort előállították.","id":"20250328_bede-zsolt-magyar-peter-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd971791-9cf2-4618-90dd-66ed084f88d8.jpg","index":0,"item":"2f58eece-0cad-411a-918c-37c12b206b23","keywords":null,"link":"/itthon/20250328_bede-zsolt-magyar-peter-ebx","timestamp":"2025. március. 28. 11:19","title":"Bede Zsoltot elvitték a rendőrök Magyar Péterék rendezvényéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"987fed66-787e-4d47-812f-4e53a70c0d2f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A fogyasztóvédelem 275 ázsiai boltot és éttermet ellenőrzött, 126 eljárás indult. A boltoknál a magyar feliratok hiányával volt a legnagyobb probléma, az éttermeknél az alapanyagok követhetősége és a higiénia.","shortLead":"A fogyasztóvédelem 275 ázsiai boltot és éttermet ellenőrzött, 126 eljárás indult. A boltoknál a magyar feliratok...","id":"20250328_fogyasztovedelem-azsiai-ettermek-vizsgalat-ellenorzes-alapanyagok-higienia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/987fed66-787e-4d47-812f-4e53a70c0d2f.jpg","index":0,"item":"f34a4aa4-c42b-42b8-a2b0-c837813058b9","keywords":null,"link":"/kkv/20250328_fogyasztovedelem-azsiai-ettermek-vizsgalat-ellenorzes-alapanyagok-higienia","timestamp":"2025. március. 28. 10:44","title":"Az ellenőrzött ázsiai éttermek felében gond volt az alapanyagokkal és a higiéniával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]