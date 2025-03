Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5a75133b-6265-4a08-bace-a4ad7aa61af7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi többek között azt kiabálta: „nem rendőr kell ide, hanem hóhér. És mindnyájatokat fel kell akasztani”.","shortLead":"A férfi többek között azt kiabálta: „nem rendőr kell ide, hanem hóhér. És mindnyájatokat fel kell akasztani”.","id":"20250330_tisza-part-alairasgyujtes-onkentesek-tamadas-kelenfold-ferfi-elfogatoparancs-korozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a75133b-6265-4a08-bace-a4ad7aa61af7.jpg","index":0,"item":"b3c7e9da-1933-4a66-807b-112b6d943405","keywords":null,"link":"/itthon/20250330_tisza-part-alairasgyujtes-onkentesek-tamadas-kelenfold-ferfi-elfogatoparancs-korozes","timestamp":"2025. március. 30. 21:16","title":"Körözik a férfit, aki Kelenföldön rátámadt a tiszás aláírásgyűjtőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58a10363-32a0-44e3-88ad-6154c6c3b413","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Számtalan kép illetve háromdimenziós modell is az érdeklődők rendelkezésére áll az újonnan indult kormányzati honlapon.","shortLead":"Számtalan kép illetve háromdimenziós modell is az érdeklődők rendelkezésére áll az újonnan indult kormányzati honlapon.","id":"20250329_Interaktiv-terkepen-bongeszhetok-a-magyar-muemlekek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58a10363-32a0-44e3-88ad-6154c6c3b413.jpg","index":0,"item":"4c69aece-592d-41e1-8960-52a9a6709149","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250329_Interaktiv-terkepen-bongeszhetok-a-magyar-muemlekek","timestamp":"2025. március. 29. 21:16","title":"Interaktív térképen böngészhetők a magyar műemlékek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231eeafd-eca5-43b8-b1fa-767ce217eeb5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megpróbálták felhívni az amerikai elnök figyelmét arra, hogy a vámok felhajthatják az árakat, ám őt ez nem érdekli, sőt szerinte még jó is lesz, mert majd amerikai autókat fognak vásárolni az emberek.","shortLead":"Megpróbálták felhívni az amerikai elnök figyelmét arra, hogy a vámok felhajthatják az árakat, ám őt ez nem érdekli, sőt...","id":"20250330_Donald-Trump-vam-25-szazalek-autipar-aremeles-autogyartok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/231eeafd-eca5-43b8-b1fa-767ce217eeb5.jpg","index":0,"item":"c2608950-41a1-4869-9906-b2d3855f6e98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250330_Donald-Trump-vam-25-szazalek-autipar-aremeles-autogyartok","timestamp":"2025. március. 30. 13:33","title":"Trumpot nem is érdekelhetné kevésbé, ha a vámok miatt drágulnak az autók Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3458a93f-4a08-4d16-a022-3514fa35031a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Régóta élő városi legenda csupán, hogy megtakarított pénzünket csak akkor érdemes befektetni, ha az a több milliós nagyságrendbe tartozik. Éppen ezért sokan nincsenek tisztában azzal, milyen lehetőségeik vannak, mibe érdemes fektetni vagyonukat.","shortLead":"Régóta élő városi legenda csupán, hogy megtakarított pénzünket csak akkor érdemes befektetni, ha az a több milliós...","id":"20250331_Kasszakulcs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3458a93f-4a08-4d16-a022-3514fa35031a.jpg","index":0,"item":"8428c3bf-fe32-49a3-92fc-ce04cf3f0990","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_Kasszakulcs","timestamp":"2025. március. 31. 06:00","title":"Mibe fektessem a pénzemet? - Kasszakulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af0083cb-1cd7-42c9-b660-187f3354131e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jön a veszteségmentes zenehallgatás az AirPods Max fejhallgatóra. Igaz, akad azért néhány megkötés.","shortLead":"Jön a veszteségmentes zenehallgatás az AirPods Max fejhallgatóra. Igaz, akad azért néhány megkötés.","id":"20250330_apple-airpods-max-frissites-vesztesegmentes-zenehallgatas-usb-c-ios-184","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af0083cb-1cd7-42c9-b660-187f3354131e.jpg","index":0,"item":"2106b6ce-1efb-4d88-a114-eb328774019f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250330_apple-airpods-max-frissites-vesztesegmentes-zenehallgatas-usb-c-ios-184","timestamp":"2025. március. 30. 14:03","title":"Ilyen is ritkán van: ingyen kap jelentős frissítést az Apple méregdrága fejhallgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d825c45d-b247-4bd9-8055-f28159de8833","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Eredetileg 15 űrsétára tervezték, de már a 17. küldetésén is túl van a kínai Fejtien nevű űrruha.","shortLead":"Eredetileg 15 űrsétára tervezték, de már a 17. küldetésén is túl van a kínai Fejtien nevű űrruha.","id":"20250330_fejtien-kinai-szkafander-urruha-rekord","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d825c45d-b247-4bd9-8055-f28159de8833.jpg","index":0,"item":"51dd40ba-99be-4404-9051-2c67d3d951dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250330_fejtien-kinai-szkafander-urruha-rekord","timestamp":"2025. március. 30. 23:03","title":"15-nek indult, már 17-nél tart: a vártnál is jobban teljesít a 1,5 milliárdos kínai szkafander","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47594c70-ef89-452e-8c10-17765f8d9b97","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Néhány hónappal azután, hogy a Notre-Dame újra megnyitotta kapuit, egy bázisugró mászott fel illegálisan a tetejére.","shortLead":"Néhány hónappal azután, hogy a Notre-Dame újra megnyitotta kapuit, egy bázisugró mászott fel illegálisan a tetejére.","id":"20250330_notre-dame-bazisugro-illegalis-ugras-ejtoernyo-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/47594c70-ef89-452e-8c10-17765f8d9b97.jpg","index":0,"item":"06ce0741-2c70-4070-baf7-2ce2f3080343","keywords":null,"link":"/elet/20250330_notre-dame-bazisugro-illegalis-ugras-ejtoernyo-video","timestamp":"2025. március. 30. 14:44","title":"Ejtőernyővel ugrott le egy férfi a párizsi Notre-Dame tetejről - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f639bc10-14cf-4520-b36d-4c4214d28efb","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A férfi lakásában 1400 adag kábítószert találtak, akár húsz év börtönt is kaphat.","shortLead":"A férfi lakásában 1400 adag kábítószert találtak, akár húsz év börtönt is kaphat.","id":"20250331_rendorseg-kabitoszer-drogdiler-bonyhad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f639bc10-14cf-4520-b36d-4c4214d28efb.jpg","index":0,"item":"ecbd69d0-f231-47fc-9f6d-94f1409f35cc","keywords":null,"link":"/elet/20250331_rendorseg-kabitoszer-drogdiler-bonyhad","timestamp":"2025. március. 31. 08:16","title":"Bemindenezve vezetett, ez lett a veszte a bonyhádi drogdílernek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]