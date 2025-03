Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d8452e90-c1bb-423d-be65-a7b1c3bea20f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum rendezvénye után a budapesti példát követték a szegedi tüntetők is.","shortLead":"A Momentum rendezvénye után a budapesti példát követték a szegedi tüntetők is.","id":"20250329_Szegeden-is-lezartak-egy-hidat-a-Pride-betiltasa-ellen-tuntetok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8452e90-c1bb-423d-be65-a7b1c3bea20f.jpg","index":0,"item":"65a08e50-e2a7-4925-b0e2-50c14ede6e97","keywords":null,"link":"/itthon/20250329_Szegeden-is-lezartak-egy-hidat-a-Pride-betiltasa-ellen-tuntetok","timestamp":"2025. március. 29. 21:33","title":"Szegeden is lezártak egy hidat a Pride betiltása ellen tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1e81cea-bfb2-40b4-a54a-60adf2316c81","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A turizmus tavaly elérte a válság előtti szintet Magyarországon is. Az idei év még jobbnak ígérkezik. A szállodaüzemeltetés azonban a megemelkedett költségek miatt egyre kevésbé jövedelmező. A marketingen van mit javítani.","shortLead":"A turizmus tavaly elérte a válság előtti szintet Magyarországon is. Az idei év még jobbnak ígérkezik...","id":"20250330_hvg-szallodak-turizmus-kulfoldiek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1e81cea-bfb2-40b4-a54a-60adf2316c81.jpg","index":0,"item":"8c234263-7546-4507-aa53-c9faff5ba876","keywords":null,"link":"/360/20250330_hvg-szallodak-turizmus-kulfoldiek","timestamp":"2025. március. 30. 08:30","title":"Ugyanannyit gugliznak Budapestre, mégis jóval több turista megy Bécsbe és Prágába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7ddcbf-5e78-42cc-b70e-a8a6c95e6238","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy fekete Aurus Senat a sérült autó, aminek az értéke meghaladja a 130 millió forintot.","shortLead":"Egy fekete Aurus Senat a sérült autó, aminek az értéke meghaladja a 130 millió forintot.","id":"20250329_Moszkvaban-felrobbant-egy-limuzin-amely-elvileg-Putyin-flottajahoz-tartozott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc7ddcbf-5e78-42cc-b70e-a8a6c95e6238.jpg","index":0,"item":"7db0cb94-f2c7-4fd6-a430-527eecee8ac6","keywords":null,"link":"/vilag/20250329_Moszkvaban-felrobbant-egy-limuzin-amely-elvileg-Putyin-flottajahoz-tartozott","timestamp":"2025. március. 29. 18:36","title":"Moszkvában felrobbant egy limuzin, ami állítólag Putyin flottájához tartozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34c16289-a3a7-417e-9118-0abd072417b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három napig fog tartani, és nagy eséllyel megbénítja majd a várost.","shortLead":"Három napig fog tartani, és nagy eséllyel megbénítja majd a várost.","id":"20250331_jeff-bezos-lauren-sanchez-eskuvo-velence","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34c16289-a3a7-417e-9118-0abd072417b1.jpg","index":0,"item":"1d84d220-936b-4786-9e91-45b974fa894a","keywords":null,"link":"/elet/20250331_jeff-bezos-lauren-sanchez-eskuvo-velence","timestamp":"2025. március. 31. 13:18","title":"A velenceiek egy részének már most elege van a Bezos-esküvőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01398760-1daa-48da-9d35-644ed7e28fac","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kilenc ember ellen emeltek vádat, komplett bűnszervezet játszott össze az idős emberek megtévesztésére.","shortLead":"Kilenc ember ellen emeltek vádat, komplett bűnszervezet játszott össze az idős emberek megtévesztésére.","id":"20250331_illegalis-idosotthon-gyomirto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01398760-1daa-48da-9d35-644ed7e28fac.jpg","index":0,"item":"94495fd6-2205-4c6e-98b4-13ca4423e577","keywords":null,"link":"/itthon/20250331_illegalis-idosotthon-gyomirto","timestamp":"2025. március. 31. 10:32","title":"Illegális idősotthon-ügy: kicsalták az áldozatok pénzét, egy ügyvéd és egy igazságügyi szakértő is a bűntársuk volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4b25551-0481-477a-9d75-6d896aa8a3c7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Grönland megszerzése érdekében minden az asztalon van – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök megerősítve, hogy szándéka teljesen komoly a sziget amerikai befolyás alá helyezésére.","shortLead":"Grönland megszerzése érdekében minden az asztalon van – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök megerősítve...","id":"20250330_donald-trump-gronland-dania","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4b25551-0481-477a-9d75-6d896aa8a3c7.jpg","index":0,"item":"96de2f91-0fb9-4ef8-9682-5f6ecff12892","keywords":null,"link":"/vilag/20250330_donald-trump-gronland-dania","timestamp":"2025. március. 30. 21:35","title":"Donald Trump: Grönland megszerzése érdekében minden az asztalon van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662903e9-978d-4bbb-ac91-91f00463c269","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A szerencsés játékos az Euromillions eddigi legnagyobb nyereményét tudhatja magáénak.","shortLead":"A szerencsés játékos az Euromillions eddigi legnagyobb nyereményét tudhatja magáénak.","id":"20250330_euromillions-lotto-szerencsejatek-lottosorsolas-nyeremeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/662903e9-978d-4bbb-ac91-91f00463c269.jpg","index":0,"item":"13010d67-828f-4536-8990-3ff92a046df7","keywords":null,"link":"/elet/20250330_euromillions-lotto-szerencsejatek-lottosorsolas-nyeremeny","timestamp":"2025. március. 30. 10:20","title":"Százmilliárd forintot nyert egy osztrák a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a40944-65ca-415a-af01-a2b95be49cfb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Belső botrány miatt nemrég lemondott az édesanyja emlékére létrehozott szervezetben betöltött posztjáról, a szervezet elnöke azzal vádolja, hogy rászabadította a sussexi média- és pr gépezetet, ezzel zaklatva őt és az alapítvány több száz dolgozóját.","shortLead":"Belső botrány miatt nemrég lemondott az édesanyja emlékére létrehozott szervezetben betöltött posztjáról, a szervezet...","id":"20250330_Harry-herceg-Sentebale-zaklatas-botrany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46a40944-65ca-415a-af01-a2b95be49cfb.jpg","index":0,"item":"83780161-6304-40fa-94eb-ddf37758ddfc","keywords":null,"link":"/elet/20250330_Harry-herceg-Sentebale-zaklatas-botrany","timestamp":"2025. március. 30. 14:55","title":"Zaklatással vádolják Harry herceget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]