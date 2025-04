Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c27f5f2b-a940-4c39-be64-e9b64f049188","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kifogyott az üzemanyagból a Gaia űrtávcső, így a küldetés irányítói szabályozott keretek között nyugdíjazták az űreszközt. A tudományos hatása azonban biztosan túl fogja élni a szerkezetet.","shortLead":"Kifogyott az üzemanyagból a Gaia űrtávcső, így a küldetés irányítói szabályozott keretek között nyugdíjazták...","id":"20250330_europai-urugynokseg-gaia-urtavcso-leallas-urkutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c27f5f2b-a940-4c39-be64-e9b64f049188.jpg","index":0,"item":"be40a40d-4784-493e-ba99-b644880aa9d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250330_europai-urugynokseg-gaia-urtavcso-leallas-urkutatas","timestamp":"2025. március. 30. 22:03","title":"Ennyi volt: kifogyott az üzemanyag, végleg leállt az az európai űrtávcső, amelyik feltérképezte a galaxist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c438d9bd-f2ca-4156-ad43-eb7bc88b4df9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Januárban az átlagkeresetek csak bő 10 százalékkal nőttek éves alapon, a medián (közepes) keresetek csak bő 9 százalékkal. A közepes havi kereset nettója 374 ezer forint volt. A reálkereset csak 4,6 százalékkal nőtt.","shortLead":"Januárban az átlagkeresetek csak bő 10 százalékkal nőttek éves alapon, a medián (közepes) keresetek csak bő 9...","id":"20250331_A-januari-beremelesekben-sem-nagyon-latszik-a-repulorajt-beesett-a-realkereset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c438d9bd-f2ca-4156-ad43-eb7bc88b4df9.jpg","index":0,"item":"601c4652-9aa7-45ed-b764-0e36464af920","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_A-januari-beremelesekben-sem-nagyon-latszik-a-repulorajt-beesett-a-realkereset","timestamp":"2025. március. 31. 08:35","title":"A januári béremelésekben sem nagyon látszik a repülőrajt, beesett a reálkereset-emelkedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87c5cc05-36e0-4a10-a64a-c21dfc2ca227","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az Aston Martin Valkyrie a Top Gear legendás tesztpályájának új királya.","shortLead":"Az Aston Martin Valkyrie a Top Gear legendás tesztpályájának új királya.","id":"20250401_orult-rekordot-futott-az-aston-martin-valkyrie-hiperauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87c5cc05-36e0-4a10-a64a-c21dfc2ca227.jpg","index":0,"item":"477f507a-d31d-44f8-86e3-7a0c205dc4f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250401_orult-rekordot-futott-az-aston-martin-valkyrie-hiperauto","timestamp":"2025. április. 01. 07:21","title":"Őrült rekordot futott az Aston Martin hiperautója – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb5aa8e-a933-41e1-862d-a53e21fe6285","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A tajvani CSBC nevű vállalat több mint 1 tonna robbanóanyaggal felszerelhető robothajót készített, aminek célzását a mesterséges intelligencia vezérli.","shortLead":"A tajvani CSBC nevű vállalat több mint 1 tonna robbanóanyaggal felszerelhető robothajót készített, aminek célzását...","id":"20250331_tajvan-robothajo-hadihajo-kina-haditechnologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbb5aa8e-a933-41e1-862d-a53e21fe6285.jpg","index":0,"item":"f0121ddb-4945-4e66-ba82-2f609b1eafa9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250331_tajvan-robothajo-hadihajo-kina-haditechnologia","timestamp":"2025. március. 31. 14:03","title":"Komoly fenyegetést jelenthet a kínai hadihajóknak az új tajvani robothajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f75f394-4d66-4f9f-9145-f05a44f7a6bf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A “Louvre-kiállítás” például egy a híres párizsi múzeum melletti földalatti bevásárlóközpont egy fülkéjét jelenti, ahova pénzért lehet bekerülni.","shortLead":"A “Louvre-kiállítás” például egy a híres párizsi múzeum melletti földalatti bevásárlóközpont egy fülkéjét...","id":"20250401_A-Munkacsy-dijas-Veszabo-nemzetkozi-sikerei-a-Telex-szerint-penzert-vett-dicsosegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f75f394-4d66-4f9f-9145-f05a44f7a6bf.jpg","index":0,"item":"25500b79-ef49-4934-bd93-4cf410276974","keywords":null,"link":"/kultura/20250401_A-Munkacsy-dijas-Veszabo-nemzetkozi-sikerei-a-Telex-szerint-penzert-vett-dicsosegek","timestamp":"2025. április. 01. 12:01","title":"A Munkácsy-díjas Vészabó „nemzetközi sikerei” a Telex szerint pénzért vett dicsőségek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa522b3a-06a4-4333-80ce-c62d34989306","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, nem minden esetben hatékony a mikrodózisú LSD-terápia, legalábbis erre enged következtetni a Bázeli Egyetem kutatóinak új tanulmánya.","shortLead":"Úgy tűnik, nem minden esetben hatékony a mikrodózisú LSD-terápia, legalábbis erre enged következtetni a Bázeli Egyetem...","id":"20250401_lsd-terapias-alkalmazasa-adhd","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa522b3a-06a4-4333-80ce-c62d34989306.jpg","index":0,"item":"fe03528a-b1cd-4842-9efb-867978f9b098","keywords":null,"link":"/tudomany/20250401_lsd-terapias-alkalmazasa-adhd","timestamp":"2025. április. 01. 13:03","title":"Megdőlni látszik egy tévhit az LSD-vel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41cfaa76-a67e-49c1-94cf-83f1dd185098","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"4002 milliárd forint volt a kormányzati szektor 2024-es hiánya – számolt a KSH.","shortLead":"4002 milliárd forint volt a kormányzati szektor 2024-es hiánya – számolt a KSH.","id":"20250401_koltsegvetes-hiany-allamadossag-ksh","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41cfaa76-a67e-49c1-94cf-83f1dd185098.jpg","index":0,"item":"03a9cfc8-668f-4c10-8e1e-cd07e465156c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250401_koltsegvetes-hiany-allamadossag-ksh","timestamp":"2025. április. 01. 08:42","title":"2,9 százalékos hiányt ígért a kormány, 4,9 százalék lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91c86714-ac77-49bd-ade4-8ceae3648be7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ha jogerősen is elítélik, a francia szélsőjobb vezetője akár börtönbe is kerülhet.","shortLead":"Ha jogerősen is elítélik, a francia szélsőjobb vezetője akár börtönbe is kerülhet.","id":"20250331_marine-le-pen-valasztas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91c86714-ac77-49bd-ade4-8ceae3648be7.jpg","index":0,"item":"c0b72547-3a9b-42f8-80b6-8afd87019142","keywords":null,"link":"/vilag/20250331_marine-le-pen-valasztas-ebx","timestamp":"2025. március. 31. 11:31","title":"Sikkasztás miatt ítélték el Marine Le Pent, eltiltották a választásoktól is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]