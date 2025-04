Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8aa21e74-4620-4788-a8ef-d788d905f681","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hibridek és elektromos autók átlagos életkora jótékonyan hat a statisztikákra.","shortLead":"A hibridek és elektromos autók átlagos életkora jótékonyan hat a statisztikákra.","id":"20250331_Iden-lassulhat-a-hazai-autopark-oregedese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8aa21e74-4620-4788-a8ef-d788d905f681.jpg","index":0,"item":"0281bdc3-e68c-4af4-a77f-775798280baa","keywords":null,"link":"/cegauto/20250331_Iden-lassulhat-a-hazai-autopark-oregedese","timestamp":"2025. március. 31. 08:52","title":"Váratlan fordulat, lassulhat a magyar autópark elöregedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34c16289-a3a7-417e-9118-0abd072417b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három napig fog tartani, és nagy eséllyel megbénítja majd a várost.","shortLead":"Három napig fog tartani, és nagy eséllyel megbénítja majd a várost.","id":"20250331_jeff-bezos-lauren-sanchez-eskuvo-velence","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34c16289-a3a7-417e-9118-0abd072417b1.jpg","index":0,"item":"1d84d220-936b-4786-9e91-45b974fa894a","keywords":null,"link":"/elet/20250331_jeff-bezos-lauren-sanchez-eskuvo-velence","timestamp":"2025. március. 31. 13:18","title":"A velenceiek egy részének már most elege van a Bezos-esküvőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa11e9e1-4c84-43ec-b1a1-c6e24beddced","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Vége a némaságnak a Meta üzenetküldő platformján: hasonlóan az Instagramhoz, immáron zenei aláfestéssel is lehet színesíteni az egyes állapotfrissítéseket a WhatsAppon is.","shortLead":"Vége a némaságnak a Meta üzenetküldő platformján: hasonlóan az Instagramhoz, immáron zenei aláfestéssel is lehet...","id":"20250331_meta-whatsapp-allapot-zenek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa11e9e1-4c84-43ec-b1a1-c6e24beddced.jpg","index":0,"item":"eff58ff0-802f-4a26-a3e4-f46f8ec844f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250331_meta-whatsapp-allapot-zenek","timestamp":"2025. március. 31. 16:03","title":"Zenés újdonságot kap a WhatsApp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c34b4a-a8a0-49d2-a300-ccf40e399024","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A független hazai újságírókat felvonultató szakmai zsűrin kívül a közönség is leadhatta a voksait – jövünk a győztesekkel.","shortLead":"A független hazai újságírókat felvonultató szakmai zsűrin kívül a közönség is leadhatta a voksait – jövünk...","id":"20250331_ev-magyar-autoja-2025-esztergomi-suzuki-dacia-duster-727-loeros-bmw-a-dijazottak-kozott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85c34b4a-a8a0-49d2-a300-ccf40e399024.jpg","index":0,"item":"d141b8b6-71b7-4282-88df-ffd5accd1696","keywords":null,"link":"/cegauto/20250331_ev-magyar-autoja-2025-esztergomi-suzuki-dacia-duster-727-loeros-bmw-a-dijazottak-kozott","timestamp":"2025. március. 31. 07:59","title":"Év Magyar Autója 2025: esztergomi Suzuki, olcsó Dacia és 727 lóerős BMW a díjazottak között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb5aa8e-a933-41e1-862d-a53e21fe6285","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A tajvani CSBC nevű vállalat több mint 1 tonna robbanóanyaggal felszerelhető robothajót készített, aminek célzását a mesterséges intelligencia vezérli.","shortLead":"A tajvani CSBC nevű vállalat több mint 1 tonna robbanóanyaggal felszerelhető robothajót készített, aminek célzását...","id":"20250331_tajvan-robothajo-hadihajo-kina-haditechnologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbb5aa8e-a933-41e1-862d-a53e21fe6285.jpg","index":0,"item":"f0121ddb-4945-4e66-ba82-2f609b1eafa9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250331_tajvan-robothajo-hadihajo-kina-haditechnologia","timestamp":"2025. március. 31. 14:03","title":"Komoly fenyegetést jelenthet a kínai hadihajóknak az új tajvani robothajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d721c558-aa18-40a3-bffe-170951a92cdd","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Bedrogozva, vezetéstől eltiltva és forgalomból kivont kocsival sikerült mindezt összehoznia. ","shortLead":"Bedrogozva, vezetéstől eltiltva és forgalomból kivont kocsival sikerült mindezt összehoznia. ","id":"20250401_Langra-kapott-a-bedrogozva-menekulo-autos-kocsija-Papan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d721c558-aa18-40a3-bffe-170951a92cdd.jpg","index":0,"item":"738a1f29-afa3-4a94-8ba5-f8e1c456178e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250401_Langra-kapott-a-bedrogozva-menekulo-autos-kocsija-Papan","timestamp":"2025. április. 01. 07:53","title":"A járőrök oltották el a menekülő autós kocsiját miután kerékpártartóknak csapódott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a493f8fa-2d3a-4daf-b507-e638cbbe85a0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók több mint 19 ezer ember agyfelvételét nézték át, az adatok alapján pedig egyértelműnek tűnik, hogy az agy nem egy lassú folyamat során öregszik.","shortLead":"Amerikai kutatók több mint 19 ezer ember agyfelvételét nézték át, az adatok alapján pedig egyértelműnek tűnik...","id":"20250331_agykutatas-agyvizsgalat-oregedes-fmri","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a493f8fa-2d3a-4daf-b507-e638cbbe85a0.jpg","index":0,"item":"ab7d23f0-3f9f-44e0-93d6-9564854b7cdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250331_agykutatas-agyvizsgalat-oregedes-fmri","timestamp":"2025. március. 31. 20:03","title":"Megvan a titok: ebben az életkorban kezd el rohamosan öregedni az agy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a4c187c-352c-4c2d-8c34-a9394c3a9425","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Ez annak a jele, hogy csökken az élőhelyük.","shortLead":"Ez annak a jele, hogy csökken az élőhelyük.","id":"20250401_balatonboglar-szarvasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a4c187c-352c-4c2d-8c34-a9394c3a9425.jpg","index":0,"item":"e2905d01-a24c-4471-a743-e8a62cd61dec","keywords":null,"link":"/elet/20250401_balatonboglar-szarvasok","timestamp":"2025. április. 01. 16:21","title":"Szarvasok vették birtokba Balatonboglár egyik utcáját – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]