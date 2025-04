Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"cffb9175-075f-4a6c-940c-d25c555f2b15","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hadseregükkel, haditengerészetükkel és rakétaerejükkel is próbálnak ráijeszteni Tajvanra.","shortLead":"A hadseregükkel, haditengerészetükkel és rakétaerejükkel is próbálnak ráijeszteni Tajvanra.","id":"20250401_Kina-haditengereszet-hadgyakorlat-Tajvan-szigoru-figyelmeztetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cffb9175-075f-4a6c-940c-d25c555f2b15.jpg","index":0,"item":"389c45b9-ff3f-45a6-9b0f-f602de1afa67","keywords":null,"link":"/vilag/20250401_Kina-haditengereszet-hadgyakorlat-Tajvan-szigoru-figyelmeztetes","timestamp":"2025. április. 01. 08:49","title":"Kína hadgyakorlatot kezdett Tajvan partjainál, és élősködőnek nevezték a sziget elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cab04d9-a5d4-4275-a31b-81096b7ade93","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ellenzéki pártok időt kérnek a felkészüléshez, de egyes források szerint az ukrán elnök már akár júliusban is a szavazóurnák elé hívná az ukránokat.","shortLead":"Az ellenzéki pártok időt kérnek a felkészüléshez, de egyes források szerint az ukrán elnök már akár júliusban is...","id":"20250401_Zelenszkij-valasztasok-USA-Oroszorszag-Ukrajna-beke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cab04d9-a5d4-4275-a31b-81096b7ade93.jpg","index":0,"item":"62245adf-481b-48b5-b456-dc3572496152","keywords":null,"link":"/vilag/20250401_Zelenszkij-valasztasok-USA-Oroszorszag-Ukrajna-beke","timestamp":"2025. április. 01. 10:32","title":"Zelenszkij kiadta, hogy szervezzék meg a választásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee856575-9cfd-40b1-942c-8c4aee87a7a9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Méltányosság nincs. ","shortLead":"Méltányosság nincs. ","id":"20250401_autopalyabirsag-rossz-rendszam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee856575-9cfd-40b1-942c-8c4aee87a7a9.jpg","index":0,"item":"059c2133-0a80-4357-9967-e98957942c32","keywords":null,"link":"/cegauto/20250401_autopalyabirsag-rossz-rendszam","timestamp":"2025. április. 01. 14:21","title":"Közel félmilliós autópályabírsága jött össze egy autósnak, mire megtudta, hogy rosszul adta meg a rendszámát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b60121b9-cf74-43bf-b964-0bb4c2ca8438","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Azokat az átkelőket érintheti az intézkedés, amelyeken nem lehetséges az ellenőrzés.","shortLead":"Azokat az átkelőket érintheti az intézkedés, amelyeken nem lehetséges az ellenőrzés.","id":"20250402_ausztria-lezaras-kis-hataratkelo-szaj-es-koromfajas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b60121b9-cf74-43bf-b964-0bb4c2ca8438.jpg","index":0,"item":"862038e4-4e04-4733-a9f4-afca189230cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_ausztria-lezaras-kis-hataratkelo-szaj-es-koromfajas","timestamp":"2025. április. 02. 15:02","title":"Ausztria is lezárhatja a kis határátkelőket a száj- és körömfájás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c24132-98ff-4fdb-af44-eb986b15da8f","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Részt vesz és a tiltakozást fejezi ki a csütörtöki szenátusi ülésen a márciusban megalakult hallgatói érdekvédelmi csoport.","shortLead":"Részt vesz és a tiltakozást fejezi ki a csütörtöki szenátusi ülésen a márciusban megalakult hallgatói érdekvédelmi...","id":"20250402_Legyen-drama-is-Az-atgondolatlan-szakbeszuntetesek-ellen-lepnek-fel-a-karolis-bolcseszhallgatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01c24132-98ff-4fdb-af44-eb986b15da8f.jpg","index":0,"item":"f81b3469-16fa-4cb7-baf1-c919c36449ea","keywords":null,"link":"/kultura/20250402_Legyen-drama-is-Az-atgondolatlan-szakbeszuntetesek-ellen-lepnek-fel-a-karolis-bolcseszhallgatok","timestamp":"2025. április. 02. 16:37","title":"Legyen dráma (is)! – Az átgondolatlan szakbeszüntetések ellen lépnek fel a károlis bölcsészhallgatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0301e4b-6ecf-434b-93b7-9576424e4fb9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Szerencsére van tartalék autó is.","shortLead":"Szerencsére van tartalék autó is.","id":"20250401_falnak-csaptak-a-MotoGP-biztonsagi-autojat-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0301e4b-6ecf-434b-93b7-9576424e4fb9.jpg","index":0,"item":"c3544d9f-236f-4ad7-af02-c654672fa2a6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250401_falnak-csaptak-a-MotoGP-biztonsagi-autojat-video","timestamp":"2025. április. 01. 07:23","title":"Kellemetlen baki: falnak csapták a MotoGP biztonsági autóját – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3f84bb6-7b82-488e-ae15-5ead14c83bb4","c_author":"Kovács István","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök egy szintre helyezte a HVG publicistájának Facebook-bejegyzését és a miniszterelnök poloskázását.","shortLead":"A köztársasági elnök egy szintre helyezte a HVG publicistájának Facebook-bejegyzését és a miniszterelnök poloskázását.","id":"20250331_sulyok-tamas-gyuloletbeszed-szatyor-fing-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3f84bb6-7b82-488e-ae15-5ead14c83bb4.jpg","index":0,"item":"6ae866bd-b902-4c87-8175-9d8e71516950","keywords":null,"link":"/itthon/20250331_sulyok-tamas-gyuloletbeszed-szatyor-fing-ebx","timestamp":"2025. március. 31. 21:20","title":"Sulyok Tamás megszólalt a gyűlöletbeszédről és arról, hogy őt egy szatyor fingnak nevezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b937599b-3936-44b1-a007-8f65d8967d23","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez a környék egyik legdrágább ingatlana.","shortLead":"Ez a környék egyik legdrágább ingatlana.","id":"20250402_Meszaros-Lorinc-borasz-luxusvilla-francia-riviera-vallauris-varaslas-kalocsai-laszlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b937599b-3936-44b1-a007-8f65d8967d23.jpg","index":0,"item":"a277aa7a-3986-4ffd-8b73-127059c01ee9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_Meszaros-Lorinc-borasz-luxusvilla-francia-riviera-vallauris-varaslas-kalocsai-laszlo","timestamp":"2025. április. 02. 07:28","title":"Több mint négymilliárd forintért vásárolt luxusvillát Mészáros Lőrinc borásza a francia Riviérán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]