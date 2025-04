Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6623e63a-6cf6-472c-ad21-6e05d3f36790","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az emberek érzelmi állapotára is hatással lehetnek a mesterséges intelligenciával dolgozó chatbotok, erre két friss vizsgálat eredménye is utal.","shortLead":"Az emberek érzelmi állapotára is hatással lehetnek a mesterséges intelligenciával dolgozó chatbotok, erre két friss...","id":"20250404_openai-chatgpt-chatbot-kutatas-erzelmi-fugges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6623e63a-6cf6-472c-ad21-6e05d3f36790.jpg","index":0,"item":"77c6bc5a-8d8a-4404-b810-4b507567437f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250404_openai-chatgpt-chatbot-kutatas-erzelmi-fugges","timestamp":"2025. április. 04. 08:03","title":"Bebizonyították: magányhoz vezethet a most már 400 millió ember által használt ChatGPT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d20882c5-2ef7-4c50-85ca-07d3df16907c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Rolls-Royce CoupéTail egy a luxus fogalmát alaposan kimaxoló egyedi új sportkupé.","shortLead":"A Rolls-Royce CoupéTail egy a luxus fogalmát alaposan kimaxoló egyedi új sportkupé.","id":"20250404_nem-ez-nem-elektromos-hanem-egy-v12-es-uj-rolls-royce","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d20882c5-2ef7-4c50-85ca-07d3df16907c.jpg","index":0,"item":"b06bee71-e8b7-49bf-914e-f57431d2d788","keywords":null,"link":"/cegauto/20250404_nem-ez-nem-elektromos-hanem-egy-v12-es-uj-rolls-royce","timestamp":"2025. április. 04. 06:41","title":"Nem, ez nem elektromos, hanem egy V12-es új kétajtós Rolls-Royce","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fddf3f45-ffe1-4024-accc-7db91a83a44c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kanadai Bombardier Global 8000 néven dobja piacra új utasszállító repülőgépét, amit nemcsak a gyorsaság, de a teljes luxus jellemez.","shortLead":"A kanadai Bombardier Global 8000 néven dobja piacra új utasszállító repülőgépét, amit nemcsak a gyorsaság, de a teljes...","id":"20250405_bombardier-global-8000-repulogep-hangsebesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fddf3f45-ffe1-4024-accc-7db91a83a44c.jpg","index":0,"item":"e8ee7777-08d9-4e59-8aff-a7739bbfbd1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250405_bombardier-global-8000-repulogep-hangsebesseg","timestamp":"2025. április. 05. 18:03","title":"1152 km/h: itt a Concorde óta leggyorsabb utasszállító repülőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fb02faf-6e8a-4870-8beb-ff6f016f3ec1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A márciusi fagytól eltérően ezúttal minden gyümölcskultúra veszélyben lesz, egyes térségekben akár komolyabb fagykárral is számolni lehet.","shortLead":"A márciusi fagytól eltérően ezúttal minden gyümölcskultúra veszélyben lesz, egyes térségekben akár komolyabb fagykárral...","id":"20250404_Rengeteg-gyumolcsfa-fagyhat-el-hetvegen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fb02faf-6e8a-4870-8beb-ff6f016f3ec1.jpg","index":0,"item":"dde6f122-b53b-4fa3-9072-4b94b91fbb31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250404_Rengeteg-gyumolcsfa-fagyhat-el-hetvegen","timestamp":"2025. április. 04. 10:11","title":"Aggódnak a gazdálkodók a hétvégi fagy miatt, nagy veszélyben van a gyümölcstermés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d08396d3-6b97-42b7-9fb1-1fa967bc2e19","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Minden szempontból nagy a változás: míg 2015-ben 54 különböző autómárka volt jelen a magyar piacon, tavaly már kilencven.","shortLead":"Minden szempontból nagy a változás: míg 2015-ben 54 különböző autómárka volt jelen a magyar piacon, tavaly már...","id":"20250404_Igy-cserelodtek-le-a-legnepszerubb-automarkak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d08396d3-6b97-42b7-9fb1-1fa967bc2e19.jpg","index":0,"item":"75e9fa72-30b8-4354-9200-d71b9bcbeed8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250404_Igy-cserelodtek-le-a-legnepszerubb-automarkak","timestamp":"2025. április. 04. 08:11","title":"Hol van már az Opel? – Így cserélődtek le a legnépszerűbb autómárkák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85d03d0c-e3e3-4f69-8f03-430f634599b2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Úgy tűnik, a magyarokat nem zavarja, hogy a világ leggazdagabb embere egész Európában a szélsőjobboldali pártokat élteti.","shortLead":"Úgy tűnik, a magyarokat nem zavarja, hogy a világ leggazdagabb embere egész Európában a szélsőjobboldali pártokat...","id":"20250404_Sok-az-elado-hasznalt-Tesla-Magyarorszagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85d03d0c-e3e3-4f69-8f03-430f634599b2.jpg","index":0,"item":"4a6e9026-5aa0-4df7-87bd-1de1d0f0b096","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250404_Sok-az-elado-hasznalt-Tesla-Magyarorszagon","timestamp":"2025. április. 04. 09:08","title":"Sok az eladó használt Tesla Magyarországon, de nem Musk ámokfutása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92b812ba-12fa-4d06-85ed-fae10fa092d9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"20 év telt el utolsó lemeze és 3 év Chris Rock felpofozása óta. Will Smith rapper-üzemmódban és új albummal érkezik a Budapest Parkba.","shortLead":"20 év telt el utolsó lemeze és 3 év Chris Rock felpofozása óta. Will Smith rapper-üzemmódban és új albummal érkezik...","id":"20250404_Budapesten-koncertezik-Will-Smith-dalban-mondja-el-nekunk-is-mit-gondol-a-hires-pofonrol-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92b812ba-12fa-4d06-85ed-fae10fa092d9.jpg","index":0,"item":"5b6566dc-738e-4d14-b92a-b01873bcd797","keywords":null,"link":"/kultura/20250404_Budapesten-koncertezik-Will-Smith-dalban-mondja-el-nekunk-is-mit-gondol-a-hires-pofonrol-ebx","timestamp":"2025. április. 04. 10:00","title":"Budapesten koncertezik Will Smith, dalban mondja el nekünk, mit gondol a híres pofonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad27d0b3-6efd-426a-a23e-5c6f100d9e07","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A tervek szerint április 9-én, szerdán indul útnak az Amazon műholdas szolgáltatásának első 27 szatellitje, amelyeken keresztül internetezhetnek majd az ügyfelek.","shortLead":"A tervek szerint április 9-én, szerdán indul útnak az Amazon műholdas szolgáltatásának első 27 szatellitje, amelyeken...","id":"20250405_amazon-muholdas-internet-project-kuiper","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad27d0b3-6efd-426a-a23e-5c6f100d9e07.jpg","index":0,"item":"a9997031-155c-4c0f-8f40-33696e1d5f83","keywords":null,"link":"/tudomany/20250405_amazon-muholdas-internet-project-kuiper","timestamp":"2025. április. 05. 20:03","title":"Éles verseny: útnak indítja az Amazon az 3200 darabos műholdflotta első szatellitjeit, internetezni lehet majd rajtuk keresztül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]