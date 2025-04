Bár valószínűleg a Klubrádió szempontjából pozitív ítélet születik majd az Európai Bíróságon folyó perben a rádió frekvenciája ügyében, Arató András, a rádiót működtető cég elnök-vezérigazgatója arról beszélt a HVG-nek, hogy nem foglalkoznak azzal, valaha visszakapják-e a frekvenciájukat. „Tesszük tovább a dolgunkat” – mondta.

Április 3-án tájékoztatta az Európai Bíróság az EUrologust, hogy a Bíróság főtanácsnoka szerint Magyarország megsértette az uniós jogot azzal, hogy megtagadta a Klubrádiónak a 92,9 MHz-es frekvencia használatára vonatkozó szerződésének megújítását, és kizárta a rádiót az említett frekvenciára vonatkozó pályázati eljárásból. Azóta a Klubrádió ugyan működik, de csak az interneten fogható.

A főtanácsnoki indítvány nem kötelezi az eljáró bírói testületet, azonban az esetek túlnyomó többségében megegyezik a későbbi ítélettel.

A frekvencia megvonásával kapcsolatban két per is folyamatban van. Egyfelől az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben arra hivatkozva, hogy a Médiatanács megtagadta a Klubrádió lejáró sugárzási szerződésének megújítását, mert szerintük a rádió kétszer is megsértette a műsorkvótákra vonatkozó havi adatszolgáltatási kötelezettséget, és ez ismételt jogsértésnek számít. Ebben az eljárásban született most meg a főtanácsnoki indítvány.

Ezzel párhuzamosan a Klubrádió is perli a magyar államot, ők a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságán.

Arató András azt mondta, ugyan nem peres felek a főtanácsnoki indítvány által érintett eljárásban, de természetesen nyomon követik a fejleményeket. „Úgy vettem ki, hogy a főtanácsnok teljes mértékben igazat adott az Európai Bizottságnak” – mondta telefonon Arató András.

Szerinte nagyjából kiszámítható, hogyan folytatódik majd az eljárás.

A Bíróság az esetek túlnyomó részében helyt szokott adni a főképviselői indítványnak, vagyis valószínűleg arra kötelezik majd a magyar kormányt, hogy állítsa helyre a jogszerű állapotot, azaz adja vissza a frekvenciát. Ennek a kormány nem fog eleget tenni, mert nem szokott, úgyhogy kiszabnak majd rá egy pénzbüntetést, nem lesz jelentős összeg, azt meg majd nem fizeti be.

Azt nem tudja, hogy a döntésnek lesz-e hatása a strasbourgi perükre, de mindenképpen jó hír a főtanácsnok javaslata, szerinte minden győzelem fontos a kormányzati szorításban lévő magyar médiapiacon.

Azzal nem számolnak, hogy visszakapják a frekvenciájukat, „jövőbeli bizonytalan eseményekre nem lehet építeni, nem foglalkozunk vele”.

Végezzük a dolgunkat, a támogatói kedv nem csökken, sőt, az átállás óta egyre többen támogatnak minket

– mondta Arató András.