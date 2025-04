Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2bb82ec6-c160-420a-969b-29e0a7421536","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tervek szerint a büntetőper további két tárgyalási nap után, április 10-én fejeződhet be jogerős ítélettel, ezzel véglegesen pont kerülhet Fenyő János médiavállalkozó 1998 februári kivégzésnek ügyében.","shortLead":"A tervek szerint a büntetőper további két tárgyalási nap után, április 10-én fejeződhet be jogerős ítélettel, ezzel...","id":"20250403_gyarfas-tamas-masodfok-ugyeszseg-eletfogytiglan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2bb82ec6-c160-420a-969b-29e0a7421536.jpg","index":0,"item":"a52b98c4-84e9-48ff-952e-2b7b70b705b4","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_gyarfas-tamas-masodfok-ugyeszseg-eletfogytiglan","timestamp":"2025. április. 03. 14:49","title":"Súlyosabb büntetést kért az ügyészség Gyárfás Tamásra, Portikra pedig életfogytiglant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"652e5f8d-5784-47cd-b9ea-d317d844229e","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Stephen Walt harvardi professzor szerint az amerikai elnök politikáját két ösztön vezérli, és ennek megvannak a következményei. A Die Zeitnek adott interjúban Walt elmagyarázza azt is, miért hiszi, hogy Putyin nem akar újabb háborút.","shortLead":"Stephen Walt harvardi professzor szerint az amerikai elnök politikáját két ösztön vezérli, és ennek megvannak...","id":"20250402_die-zeit-stephen-walt-trump-neandervolgyi-realista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/652e5f8d-5784-47cd-b9ea-d317d844229e.jpg","index":0,"item":"3cabc64f-50b4-46d4-b728-b0ec7039a0d5","keywords":null,"link":"/360/20250402_die-zeit-stephen-walt-trump-neandervolgyi-realista","timestamp":"2025. április. 02. 14:24","title":"„Trump egy Neander-völgyi realista”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e211b7-6951-491f-9201-d9820780cb51","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Erősen túlvállalt tempóval érkezett az Audi. ","shortLead":"Erősen túlvállalt tempóval érkezett az Audi. ","id":"20250402_Fustoltek-a-gumik-a-fekezestol-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43e211b7-6951-491f-9201-d9820780cb51.jpg","index":0,"item":"9c0f6df0-8dc8-4605-8b75-2452f92f1a6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250402_Fustoltek-a-gumik-a-fekezestol-video","timestamp":"2025. április. 02. 07:21","title":"Füstöltek a gumik a fékezéstől, de hiába, csúnya balesetet vettek videóra Vonyarcvashegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"233da8ee-4c67-45fc-b812-fa983b95f217","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Veszélyes és kaotikus, amit Trump művel, amikor Amerika 1930-ban csinált ilyet, akkor súlyosbította a nagy világgazdasági válságot. A világlapok gyorsan reagáltak Trump vámháborújának újabb csatájára.","shortLead":"Veszélyes és kaotikus, amit Trump művel, amikor Amerika 1930-ban csinált ilyet, akkor súlyosbította a nagy...","id":"20250403_Wall-Street-Journal-A-vilagkereskedelmi-rendszer-felrobbantasanak-olyan-kovetkezmenyei-vannak-amelyeket-Trump-nem-reklamoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/233da8ee-4c67-45fc-b812-fa983b95f217.jpg","index":0,"item":"361bffd2-5467-43ab-a223-718be57f1889","keywords":null,"link":"/360/20250403_Wall-Street-Journal-A-vilagkereskedelmi-rendszer-felrobbantasanak-olyan-kovetkezmenyei-vannak-amelyeket-Trump-nem-reklamoz","timestamp":"2025. április. 03. 10:11","title":"Wall Street Journal: Nagyot néznek majd Trump választói, amikor a vámháború az ígérttel ellentétben drágulást hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2778fd0-03fa-4b01-b536-4d8724de3cf4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Figyelemre méltó kijelzővel, nagy akkumulátorral és hasznos MI-funkciókkal kerül hamarosan a boltok polcaira a Motorola Edge 60 Fusion.","shortLead":"Figyelemre méltó kijelzővel, nagy akkumulátorral és hasznos MI-funkciókkal kerül hamarosan a boltok polcaira a Motorola...","id":"20250403_motorola-edge-60-fusion-bemutato-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2778fd0-03fa-4b01-b536-4d8724de3cf4.jpg","index":0,"item":"30162a71-2246-4fba-9538-f1fe658956d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250403_motorola-edge-60-fusion-bemutato-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 03. 09:18","title":"Beköltözött a mesterséges intelligencia a Motorola új okostelefonjába: erre képes az Edge 60 Fusion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983f5212-696d-4985-ab73-f37f785d03bc","c_author":"Földes Márton","category":"gazdasag","description":"A nemrég bemutatott európai védelmi stratégia a kiadások mellett az EU hadiiparát is felpörgetné, és protekcionista intézkedéssel csökkentené a jelenleg magas amerikai katonai import részesedését. A Trump-adminisztráció nem örül, szerintük ez illetlenség.","shortLead":"A nemrég bemutatott európai védelmi stratégia a kiadások mellett az EU hadiiparát is felpörgetné, és protekcionista...","id":"20250402_Amerikanak-nem-tetszik-EU-sajat-cegeitol-venne-fegyvereket-Magyarorszag-vedelmi-katonai-beszerzes-Rubio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/983f5212-696d-4985-ab73-f37f785d03bc.jpg","index":0,"item":"af5919ae-0356-4425-b696-9239a5479ff6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_Amerikanak-nem-tetszik-EU-sajat-cegeitol-venne-fegyvereket-Magyarorszag-vedelmi-katonai-beszerzes-Rubio","timestamp":"2025. április. 02. 16:21","title":"Amerikának nem tetszik, hogy az EU saját cégeitől venne fegyvereket, és ebben Magyarország a legnagyobb ludas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827726d0-1a2c-4869-98f8-58586f6670d8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ross Geller alakítójának tíz évadon át kellett hallgatnia a dalt.","shortLead":"Ross Geller alakítójának tíz évadon át kellett hallgatnia a dalt.","id":"20250403_David-Schwimmer-allergias-lett-a-Jobaratok-focimdalara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/827726d0-1a2c-4869-98f8-58586f6670d8.jpg","index":0,"item":"064d1617-b554-43e6-8ae8-ce96e2230c90","keywords":null,"link":"/elet/20250403_David-Schwimmer-allergias-lett-a-Jobaratok-focimdalara","timestamp":"2025. április. 03. 13:09","title":"David Schwimmer hülyét kapott a Jóbarátok főcímdalától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c9505a-9f1f-4465-b427-a7cef5860114","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két év próbára bocsátották.","shortLead":"Két év próbára bocsátották.","id":"20250402_birosag-itelet-probara-bocsatas-gyermekotthon-bombariado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21c9505a-9f1f-4465-b427-a7cef5860114.jpg","index":0,"item":"df97315d-65c7-49ff-b362-fc72d60e8e12","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_birosag-itelet-probara-bocsatas-gyermekotthon-bombariado","timestamp":"2025. április. 02. 10:04","title":"Bűnösnek találta a bíróság a 16 éves lányt, aki bombariadóval ijesztett rá két gyermekotthonra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]