Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3ebbd654-3828-4848-8322-a84d7abef6d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ha csökken a biodiverzitás, annak az emberi civilizáció is megihatja a levét. ","shortLead":"Ha csökken a biodiverzitás, annak az emberi civilizáció is megihatja a levét. ","id":"20250403_nemzetkozi-kutatas-hun-ren-biodiverzitas-emberi-hatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ebbd654-3828-4848-8322-a84d7abef6d5.jpg","index":0,"item":"45df9985-06f0-47cf-94b2-3eb5b85e0fe7","keywords":null,"link":"/zhvg/20250403_nemzetkozi-kutatas-hun-ren-biodiverzitas-emberi-hatas","timestamp":"2025. április. 03. 12:37","title":"Magyar tudós is részt vett abban a kutatásban, ami riasztó adatokkal szolgál az ember biodiverzitásra gyakorolt hatásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bca3120b-fccf-4cd9-ad93-f7c9912e426b","c_author":"Para-Kovács Imre","category":"360","description":"Magyarország immunis a változásra, akik azt hitették el magukkal, hogy ez a föld valaha is kész lesz, valaha is normális ország lesz, délibábot kergetnek, szimpatikus álmodozók. Vélemény.","shortLead":"Magyarország immunis a változásra, akik azt hitették el magukkal, hogy ez a föld valaha is kész lesz, valaha is...","id":"20250403_hvg-Para-Kovacs-Imre-Nemzedekek-joga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bca3120b-fccf-4cd9-ad93-f7c9912e426b.jpg","index":0,"item":"f27520b1-c36d-4941-b7f0-61ec51f8abf3","keywords":null,"link":"/360/20250403_hvg-Para-Kovacs-Imre-Nemzedekek-joga","timestamp":"2025. április. 03. 08:30","title":"Para-Kovács Imre: Elcsesztük ezt rendesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5652bba-a82a-410d-b4cb-2b534c439724","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összesen akár 2,8 milliárd felhasználó adatai is kiszivároghattak az X nevű közösségi oldalról – de 201 millió szakemberek szerint már igazolást nyert.","shortLead":"Összesen akár 2,8 milliárd felhasználó adatai is kiszivároghattak az X nevű közösségi oldalról – de 201 millió...","id":"20250402_elon-musk-x-adatszivargas-email-cimek-hackerek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5652bba-a82a-410d-b4cb-2b534c439724.jpg","index":0,"item":"b6ca690a-2e74-410e-9388-f2a09219a3f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250402_elon-musk-x-adatszivargas-email-cimek-hackerek","timestamp":"2025. április. 02. 12:03","title":"201 millió felhasználó adatai szivároghattak ki az Elon Musk-féle X-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e07c05a6-e1a6-4055-9c0f-47b68d70e5c7","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Címernek látszik, de nem az.","shortLead":"Címernek látszik, de nem az.","id":"20250402_-Sulyok-Tamas-sajat-logot-kapott-az-allamfo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e07c05a6-e1a6-4055-9c0f-47b68d70e5c7.jpg","index":0,"item":"68efd925-6819-4bb9-bb89-35f75f04bde6","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_-Sulyok-Tamas-sajat-logot-kapott-az-allamfo-ebx","timestamp":"2025. április. 02. 13:26","title":"Ön is észrevett valami furát Sulyok Tamás fotóin? Saját logót kapott az államfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60638252-12a5-4bb4-a247-c9bfb26d72ec","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A rendőrség kiskorú veszélyeztetése miatt indított nyomozást.","shortLead":"A rendőrség kiskorú veszélyeztetése miatt indított nyomozást.","id":"20250402_zselicszentpal-bolcsode-siro-gyerek-leragasztott-szaj-kiskoru-veszelyeztetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60638252-12a5-4bb4-a247-c9bfb26d72ec.jpg","index":0,"item":"273817e8-8df2-4cb4-85b4-82f2242729b9","keywords":null,"link":"/elet/20250402_zselicszentpal-bolcsode-siro-gyerek-leragasztott-szaj-kiskoru-veszelyeztetes","timestamp":"2025. április. 02. 11:39","title":"Leragasztotta egy síró gyerek száját két bölcsődei dolgozó Zselicszentpálon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57f35df5-9df0-483d-b81a-9e81303b1a5d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aki szelet vet, vihart arat. ","shortLead":"Aki szelet vet, vihart arat. ","id":"20250403_steve-jones-sex-pistols-szellentes-lisa-marie-presley","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57f35df5-9df0-483d-b81a-9e81303b1a5d.jpg","index":0,"item":"631182fa-f988-48f3-9296-5dd8b756b0f3","keywords":null,"link":"/elet/20250403_steve-jones-sex-pistols-szellentes-lisa-marie-presley","timestamp":"2025. április. 03. 14:10","title":"A Sex Pistols őspunkja elmesélte, hogyan szellentett Lisa Marie Presley orra alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"620535f6-f4c9-4059-943f-7fd62db642ce","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egyes praktikák nemcsak hatástalanok, de súlyos következményei lehetnek az egészségünkre a dietetikusok szerint.","shortLead":"Egyes praktikák nemcsak hatástalanok, de súlyos következményei lehetnek az egészségünkre a dietetikusok szerint.","id":"20250403_karos-dietak-etkezesi-szokasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/620535f6-f4c9-4059-943f-7fd62db642ce.jpg","index":0,"item":"dc6ef0d9-55a1-4dd0-9947-6dc5d27e12bc","keywords":null,"link":"/elet/20250403_karos-dietak-etkezesi-szokasok","timestamp":"2025. április. 03. 06:01","title":"Ezeket a diétákat sürgősen el kellene felejteni a szakemberek szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40caef0d-30c0-4fab-817f-83f403acac8d","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Valóságos magyar bestiárium, a tömegnek odavetett áldozatok, illiberális és autokrata barátokra épülő külpolitika, Dubaj és a lyukóvölgyi mélyszegénység. Ez a Fülszöveg, az e heti HVG ajánlója.","shortLead":"Valóságos magyar bestiárium, a tömegnek odavetett áldozatok, illiberális és autokrata barátokra épülő külpolitika...","id":"20250403_hvg-Nagy-Gabor-Fulszoveg-hetilapajanlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40caef0d-30c0-4fab-817f-83f403acac8d.jpg","index":0,"item":"fcddca9d-1975-4ae1-aae4-a1cf40d2a5cc","keywords":null,"link":"/360/20250403_hvg-Nagy-Gabor-Fulszoveg-hetilapajanlo","timestamp":"2025. április. 03. 08:00","title":"Zebrák, poloskák és más állatfajták: a ragadozókat is kiengedik Orbán állatkertjéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]