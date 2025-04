Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"17adbb7c-be4c-49ee-a5ba-26a6f757f3b8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Horvátország kész lett volna letartóztatni Hajdu Jánosékat.","shortLead":"Horvátország kész lett volna letartóztatni Hajdu Jánosékat.","id":"20250406_balkan-orban-viktor-milorad-dodik-usa-tek-vsquare-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17adbb7c-be4c-49ee-a5ba-26a6f757f3b8.jpg","index":0,"item":"bfd6196f-3a2f-4e1f-9c98-44e6526940c3","keywords":null,"link":"/itthon/20250406_balkan-orban-viktor-milorad-dodik-usa-tek-vsquare-ebx","timestamp":"2025. április. 06. 20:41","title":"VSquare: Orbán balkáni eszkalációt kockáztatott, az USA leplezte le a TEK boszniai akcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08cf21f3-1d73-4e3a-9348-1089ffa86295","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az Audi Q3 modellek 20 százaléka megy az Egyesült Államokba, és rengeteg Győrben gyártott motor kerül olyan autókba, amelyet szintén ott értékesítenek. Külső segítség nélkül Győr gazdasága válságba kerülhet.","shortLead":"Az Audi Q3 modellek 20 százaléka megy az Egyesült Államokba, és rengeteg Győrben gyártott motor kerül olyan autókba...","id":"20250405_gyori-polgarmester-Szijjarto-Peter-segitsegkeres-vamok-Audi-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08cf21f3-1d73-4e3a-9348-1089ffa86295.jpg","index":0,"item":"1e60ec81-a3c0-46af-a245-be2337ab4f00","keywords":null,"link":"/kkv/20250405_gyori-polgarmester-Szijjarto-Peter-segitsegkeres-vamok-Audi-Trump","timestamp":"2025. április. 05. 14:41","title":"A győri polgármester Szijjártó Pétertől vár segítséget a vámok miatt bajba jutott Audi ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"876a56c2-9465-45d2-9ced-c9e6bc2ce92e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A látogatási tilalom közel három hétig fog tartani.","shortLead":"A látogatási tilalom közel három hétig fog tartani.","id":"20250404_Bezart-a-jaszberenyi-allatkert-a-szaj-es-koromfajas-virus-miatt-szarvasmarha-jarvany-operativ-torzs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/876a56c2-9465-45d2-9ced-c9e6bc2ce92e.jpg","index":0,"item":"78d0c3ae-c9c8-4d65-a43b-37d869555633","keywords":null,"link":"/itthon/20250404_Bezart-a-jaszberenyi-allatkert-a-szaj-es-koromfajas-virus-miatt-szarvasmarha-jarvany-operativ-torzs","timestamp":"2025. április. 04. 22:03","title":"Bezárt a jászberényi állatkert a száj- és körömfájás vírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e9ac366-8a02-4a9c-8dc2-3baa820223e2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250406_mesterseges-intelligencia-diak-munkahelyek-bill-gates-orban-viktor-mta-digi-ugyfelkapu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e9ac366-8a02-4a9c-8dc2-3baa820223e2.jpg","index":0,"item":"73e83895-ba53-4b41-8ba9-438b66a4b00e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250406_mesterseges-intelligencia-diak-munkahelyek-bill-gates-orban-viktor-mta-digi-ugyfelkapu","timestamp":"2025. április. 06. 12:00","title":"Ez történt: Kirúgták a diákot, aki segített átmenni a lehetetlen állásinterjúkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6093f18a-eb1c-4b33-8f76-51ed6d8ef576","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Windows 11-es alkalmazásokká válhatnak kedvenc webhelyei egy új Firefox-funkciónak, a Taskbar Tabsnak köszönhetően. Az újdonság hátterében a progresszív webalkalmazások (PWA) nevű technológia áll, amely hamarosan a Mozilla böngészőjében is megjelenik.","shortLead":"Windows 11-es alkalmazásokká válhatnak kedvenc webhelyei egy új Firefox-funkciónak, a Taskbar Tabsnak köszönhetően...","id":"20250406_pwa-weboldal-alkalmazas-funkcio-firefox-bongeszo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6093f18a-eb1c-4b33-8f76-51ed6d8ef576.jpg","index":0,"item":"3a77b501-54f7-4245-8147-71339ca32a35","keywords":null,"link":"/tudomany/20250406_pwa-weboldal-alkalmazas-funkcio-firefox-bongeszo","timestamp":"2025. április. 06. 08:03","title":"Windows van a gépén? Meg Firefox is? Kap valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa2bffb3-179c-474a-8c57-c762e9ec7f37","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A beszállító Biotech jelezte, hogy az allergént nem tüntették fel, aki allergiás rá, ne egye meg!","shortLead":"A beszállító Biotech jelezte, hogy az allergént nem tüntették fel, aki allergiás rá, ne egye meg!","id":"20250405_Gluten-volt-a-Decathlon-proteinszeleteiben-visszahivtak-a-termekeket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa2bffb3-179c-474a-8c57-c762e9ec7f37.jpg","index":0,"item":"6b9eef6f-672d-46a3-b369-162b16491e0a","keywords":null,"link":"/elet/20250405_Gluten-volt-a-Decathlon-proteinszeleteiben-visszahivtak-a-termekeket","timestamp":"2025. április. 05. 08:53","title":"Glutén van a Decathlonban árult Biotech-proteinszeletekben, visszahívták a termékeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e066c3d8-2dfd-4c61-b8e1-35ab6fa7dae4","c_author":"Proktis-M ","category":"brandchannel","description":"Számtalan olyan egészségi probléma létezik, ami kezdetben csak kisebb kellemetlenséget okoz, így esetleg nem fordítunk időben kellő figyelmet a kezelésére és gyógyítására. Ezek az apróságok aztán igen kellemetlen, fájdalmas betegséggé is nőhetnek. Erre jó példa az aranyér, amiről nehezen beszélünk, pedig, ha időben és jól kezeljük, sok fájdalomtól, bosszúságtól és akár költségtől is megkímélhetjük magunkat.","shortLead":"Számtalan olyan egészségi probléma létezik, ami kezdetben csak kisebb kellemetlenséget okoz, így esetleg nem fordítunk...","id":"20250228_Mitol-gyullad-be-az-aranyer-proktis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e066c3d8-2dfd-4c61-b8e1-35ab6fa7dae4.jpg","index":0,"item":"8103a6b8-f3b4-42f4-b55e-7e657addb35b","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250228_Mitol-gyullad-be-az-aranyer-proktis","timestamp":"2025. április. 06. 15:30","title":"Mitől gyullad be az aranyér?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"a0e2b63f-e8d5-4c40-b3e8-aaa57a007b03","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Több izraeli és magyar zászlót megrongáltak a hídon.","shortLead":"Több izraeli és magyar zászlót megrongáltak a hídon.","id":"20250405_Elfogtak-tobb-kulfoldi-allampolgart-akik-letortek-az-izraeli-zaszlokat-a-Lanchidon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1.jpg","index":0,"item":"d8732c61-a8ad-4ff7-a5e9-0ea95d01a9af","keywords":null,"link":"/itthon/20250405_Elfogtak-tobb-kulfoldi-allampolgart-akik-letortek-az-izraeli-zaszlokat-a-Lanchidon","timestamp":"2025. április. 05. 22:16","title":"Elfogtak több külföldi állampolgárt, akik letörték az izraeli zászlókat a Lánchídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]