[{"available":true,"c_guid":"66fb1cbb-240a-4d8a-bd21-3a2ed7fbd2ff","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Nyolcan érintettek a hétfő esti kolozsvári agresszióban, egyiküket, aki üveggel dobott meg egy szurkolót, őrizetbe is vették.","shortLead":"Nyolcan érintettek a hétfő esti kolozsvári agresszióban, egyiküket, aki üveggel dobott meg egy szurkolót, őrizetbe is...","id":"20250405_kolozsvar-letartoztatas-rendorseg-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66fb1cbb-240a-4d8a-bd21-3a2ed7fbd2ff.jpg","index":0,"item":"739125f0-f69b-4db6-8751-b20c908c4e74","keywords":null,"link":"/elet/20250405_kolozsvar-letartoztatas-rendorseg-tamadas","timestamp":"2025. április. 05. 18:50","title":"Letartóztatta a román rendőrség a férfit, aki meccs után súlyos sérülést okozott egy magyar szurkolónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd6f03e-8234-4405-b2be-fddaf6fdcc50","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőröknek az tűnt fel, hogy a versenyző és navigátora furcsán viselkedik.","shortLead":"A rendőröknek az tűnt fel, hogy a versenyző és navigátora furcsán viselkedik.","id":"20250406_Ittasan-bedrogozva-akartak-ralizni-a-verseny-elott-lekapcsolta-oket-a-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfd6f03e-8234-4405-b2be-fddaf6fdcc50.jpg","index":0,"item":"4f855a52-26c7-4b09-bc94-c252c12b3f2a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250406_Ittasan-bedrogozva-akartak-ralizni-a-verseny-elott-lekapcsolta-oket-a-rendorseg","timestamp":"2025. április. 06. 13:32","title":"Ittasan, bedrogozva akartak ralizni, a verseny előtt lekapcsolta őket a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40c7a3d0-2f27-403c-8781-6bd2e99fd18c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Három új funkciót is tesztel már a WhatsApp az alkalmazás beta változatában, amelyek hamarosan a fő verzióba is bekerülhetnek.","shortLead":"Három új funkciót is tesztel már a WhatsApp az alkalmazás beta változatában, amelyek hamarosan a fő verzióba is...","id":"20250407_whatsapp-hivasok-fogadasa-videohivas-kamera-tiltasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40c7a3d0-2f27-403c-8781-6bd2e99fd18c.jpg","index":0,"item":"f544c4c4-2d78-495a-824b-f262f79bab48","keywords":null,"link":"/tudomany/20250407_whatsapp-hivasok-fogadasa-videohivas-kamera-tiltasa","timestamp":"2025. április. 07. 16:03","title":"Új funkciók jönnek a WhatsAppba, az egyik nagyon hasznos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebff0702-f374-4a46-94e0-25426b9c5428","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az osztrák–magyar határon több átkelőhelyen is felfüggesztették a személy- és járműforgalmat a száj- és körömfájás miatt. ","shortLead":"Az osztrák–magyar határon több átkelőhelyen is felfüggesztették a személy- és járműforgalmat a száj- és körömfájás...","id":"20250407_hegyeshalom-hatar-torlodas-utinform-szaj-es-koromfajas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebff0702-f374-4a46-94e0-25426b9c5428.jpg","index":0,"item":"dd84d4e3-6460-4494-b0dc-352672629a9e","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_hegyeshalom-hatar-torlodas-utinform-szaj-es-koromfajas","timestamp":"2025. április. 07. 15:24","title":"Több mint tíz kilométeres kamionsor torlódott fel a határon Hegyeshalomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0e337ee-35a8-49f8-8368-787545ab7a18","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"Megrázó képet festenek egy telefonos lelkisegély-szolgálat önkénteseinek a tapasztalatai arról, hogy milyen a mai magyar társadalomban megöregedni, idősnek lenni. Sokan már a negyvenes éveikben kénytelenek súlyos csomagot cipelni. Mit mond a telefonos segítő annak, aki öngyilkosságra készül? Mikor váltak bűnbakká az idősek? Mit jelent valójában a sikeres öregedés?","shortLead":"Megrázó képet festenek egy telefonos lelkisegély-szolgálat önkénteseinek a tapasztalatai arról, hogy milyen a mai...","id":"20250405_Idosek-telefon-lelkisegely-szolgalat-oregedes-betegseg-magany-ongyilkossag-egeszsegugy-szocialis-ellatas-Delutan-Alapitvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0e337ee-35a8-49f8-8368-787545ab7a18.jpg","index":0,"item":"ed5b6ab6-8f71-4308-8138-acadb816a23b","keywords":null,"link":"/360/20250405_Idosek-telefon-lelkisegely-szolgalat-oregedes-betegseg-magany-ongyilkossag-egeszsegugy-szocialis-ellatas-Delutan-Alapitvany","timestamp":"2025. április. 05. 20:00","title":"Volt már olyan, aki a hídról hívott minket, hogy ugrani fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5d0a365-c38f-4a2b-9c34-b871500267f6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai sajtó arról írt, hogy Donald Trump az Ázsiával szembeni vámok 90 napos felfüggesztésén gondolkozik. A tőzsdék kedvezően reagáltak a hírre, de nemsokára kiderült, hogy nincs valóságalapja.","shortLead":"Az amerikai sajtó arról írt, hogy Donald Trump az Ázsiával szembeni vámok 90 napos felfüggesztésén gondolkozik...","id":"20250407_usa-donald-trump-vam-new-york-i-tozsde-nasdaq-sp-dow-jones-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5d0a365-c38f-4a2b-9c34-b871500267f6.jpg","index":0,"item":"4e09d523-e990-40ae-a923-e7d3bf258d82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_usa-donald-trump-vam-new-york-i-tozsde-nasdaq-sp-dow-jones-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 16:52","title":"Teljes őrület az amerikai tőzsdéken: rövid időre kilőttek az indexek, de aztán megszólalt a Fehér Ház, és visszatértek a masszív mínuszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7babe785-df7f-413c-8369-8e42d48b8359","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Dan Norris ügye egy nagyobb nyomozás részeként bukott ki.","shortLead":"Dan Norris ügye egy nagyobb nyomozás részeként bukott ki.","id":"20250406_brit-pedofil-kepviselo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7babe785-df7f-413c-8369-8e42d48b8359.jpg","index":0,"item":"6267e158-f5ea-405d-8ee2-0baf1c6550b5","keywords":null,"link":"/vilag/20250406_brit-pedofil-kepviselo","timestamp":"2025. április. 06. 14:12","title":"Pedofil bűncselekmények gyanúja miatt tartóztattak le egy brit képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad5f2ad-7365-4022-b4bf-f40327490c16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár három évre is börtönbe kerülhet. ","shortLead":"Akár három évre is börtönbe kerülhet. ","id":"20250407_kukkolas-munkahely-vademeles-pecs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cad5f2ad-7365-4022-b4bf-f40327490c16.jpg","index":0,"item":"a21e47b1-0a62-4ab0-8351-b9004db8e572","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_kukkolas-munkahely-vademeles-pecs","timestamp":"2025. április. 07. 10:32","title":"Levideózták a pécsi férfit, ahogy a munkahelyi mosdó ablakán keresztül kukkolta kolléganőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]