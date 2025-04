Orbán Viktor és Donald Trump látszólagos barátsága ellenére az új amerikai vámokat indokló dokumentumában az Egyesült Államok külön kitér Magyarországra, ráadásul a magyar közbeszerzések korrupciójával indokolja azokat – írja hétfői cikkében a Válasz Online.

A portál szerint van egy olyan, 397 oldalas jelentés az Egyesült Államok kormányának honlapján, amely indokolja a vámháborút. Abból derül ki, hogy az Európai Uniótól a kereskedelmi és befektetési szabályok enyhítését várják el, szemben Kínával és Délkelet-Ázsiával, ahonnan a behozatalt akarják leépíteni.

A jelentés a Válasz Online jellemzése szerint nagyjából egy kormányzati panaszlistának felel meg, ugyanis több olyan konkrét helyzetet is felsorol, amikor az európai országok az általános uniós szabályozáson felül is plusz bürokratikus akadályokat emelnek az amerikai és úgy általában az EU-n kívüli cég elé. Magyar szempontból az az igazán érdekes, hogy Magyarország úgy szerepel a konkrét példaként, mint a tagállam, amely még az uniós szabályoknál is szigorúbb előírásokat alkalmaz. Ez annak tükrében igazán furcsa, hogy Szijjártó Péter szerint „Brüsszel alkalmatlansága” okozza Trump vámjait, ha pedig jobban tárgyaltak volna, akkor több engedményt alkudhattak volna ki az uniós partnerek.

Az Egyesült Államok panaszainak vizsgálata alapján a Válasz Online viszont azt állítja, hogy Magyarország kifejezetten sokszor szerepel negatív példaként eljárásrendje miatt.

A kifogások között szerepel a gyógyszerek átláthatatlan ártámogatási rendszere, a kötelező ügyvédi kamrai tagság külföldiek számára nehezített feltételrendszere, de ez csupán pár példa az összesen 19 közül. Szlovákiát a szöveg négyszer, Romániát és Lengyelországot tizenkétszer, Németországot pedig tizenhatszor említi a szöveg.

A Magyarországgal szembeni kifogások között pedig ott van a közbeszerzések rendkívül magas korrupciós kockázata is: „Az USA cégei komoly aggodalmukat fejezték ki a magyar közbeszerzéseket illetően, mert azok nem mindig átláthatók, és rendre helyi és más EU-n kívüli szereplőknek kedveznek, például még Kínának is. A korrupció a magyar közbeszerzési eljárások esetében mély aggodalmakra ad okot Magyarországon, annak ellenére is, hogy számos intézkedés történt az ügyben az elmúlt években” – írja a Válasz Online, szó szerint idézve a szövegből.

Magyarország pedig nem állapodhat meg az Egyesült Államokkal az uniós vámoktól eltérő tarifákban, viszont az uniót érintő amerikai panaszokon enyhíthetne – ha mérsékelnék a közbeszerzések korrupciós kockázatát.