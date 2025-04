Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bd64428b-493a-4684-9c8c-e0baad34d38c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A reggeli mínusz 23 százalékból kora délutánra plusz 5 lett, a 4iG-ban is résztulajdonos Rheinmetall ugyanakkor Budapestről továbbra sem kap jó híreket.","shortLead":"A reggeli mínusz 23 százalékból kora délutánra plusz 5 lett, a 4iG-ban is résztulajdonos Rheinmetall ugyanakkor...","id":"20250407_rheinmetall-tozsde-frankfurt-dax-vam-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd64428b-493a-4684-9c8c-e0baad34d38c.jpg","index":0,"item":"b0c8e297-6728-4e2a-904e-af272c1a8d7c","keywords":null,"link":"/kkv/20250407_rheinmetall-tozsde-frankfurt-dax-vam-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 14:10","title":"Nagyon ugrott a reggeli sokk után a Rheinmetall, délután már felfelé húzta a frankfurti tőzsdét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94b72e26-32d1-4240-80ee-e8a2802f499a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tiszta Hollywood lesz Budapest.","shortLead":"Tiszta Hollywood lesz Budapest.","id":"20250408_Nemcsak-Will-Smith-Jennifer-Lopez-is-jon-hozzank-koncertezni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94b72e26-32d1-4240-80ee-e8a2802f499a.jpg","index":0,"item":"5d5dfa24-41ae-45f7-9d02-3023929a3832","keywords":null,"link":"/elet/20250408_Nemcsak-Will-Smith-Jennifer-Lopez-is-jon-hozzank-koncertezni","timestamp":"2025. április. 08. 08:27","title":"Nemcsak Will Smith, Jennifer Lopez is eljön hozzánk koncertezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az áldozat közelében több gyanús tárgyat is találtak. ","shortLead":"Az áldozat közelében több gyanús tárgyat is találtak. ","id":"20250407_Langolo-holttestet-talaltak-egy-kiskunmajsai-viztarozo-mellett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"15b6efec-6a4f-41c9-8a1d-90e038625153","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_Langolo-holttestet-talaltak-egy-kiskunmajsai-viztarozo-mellett","timestamp":"2025. április. 07. 13:28","title":"Lángoló holttestet találtak egy kiskunmajsai víztározó mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d688d91a-b93e-4f8c-a455-804cb53e6fa9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vannak olyanok ételek és italok, amik segíthetnek abban, hogy jól aludjuk éjszaka, és akadnak olyanok is, amik kifejezetten hátráltatnak ebben. ","shortLead":"Vannak olyanok ételek és italok, amik segíthetnek abban, hogy jól aludjuk éjszaka, és akadnak olyanok is, amik...","id":"20250208_alvas-etel-ital","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d688d91a-b93e-4f8c-a455-804cb53e6fa9.jpg","index":0,"item":"7f0be2ea-ebc7-43db-a59c-0c9bec299776","keywords":null,"link":"/elet/20250208_alvas-etel-ital","timestamp":"2025. április. 08. 07:01","title":"A meleg tej lehet a zavartalan alvás titka? Vagy valami más?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8729b7bd-5649-421a-abc2-b3eaa265bcc9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Magyarországon is nő azoknak a szolgáltatásoknak a száma, amelyek csak okostelefon segítségével vehetők igénybe, így sokan, főleg idősek kiszorulnak ezekből. ","shortLead":"Magyarországon is nő azoknak a szolgáltatásoknak a száma, amelyek csak okostelefon segítségével vehetők igénybe...","id":"20250308_okostelefon-nelkul-hatranyok-szolgaltatasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8729b7bd-5649-421a-abc2-b3eaa265bcc9.jpg","index":0,"item":"28728093-9075-4be0-8b02-33b5c019a6b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250308_okostelefon-nelkul-hatranyok-szolgaltatasok","timestamp":"2025. április. 08. 05:01","title":"Sok hátrány éri azokat, akiknek nincs okostelefonja, és ez idővel csak rosszabb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7672aa4-395c-4b4d-90a4-81a9658f7b95","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az oroszok ismét Szergej Lavrov külügyminisztert küldik.","shortLead":"Az oroszok ismét Szergej Lavrov külügyminisztert küldik.","id":"20250408_egyesult-allamok-oroszorszag-targyalas-isztambul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7672aa4-395c-4b4d-90a4-81a9658f7b95.jpg","index":0,"item":"9c97d4f0-c32d-4ea7-afe7-c976ced0c91f","keywords":null,"link":"/vilag/20250408_egyesult-allamok-oroszorszag-targyalas-isztambul","timestamp":"2025. április. 08. 19:16","title":"Isztambulban lesznek a csütörtöki orosz–amerikai tárgyalások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7364d801-c323-46f4-a62a-a21808f59b2c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hiába a nagy barátság, beköszönt a realitás.","shortLead":"Hiába a nagy barátság, beköszönt a realitás.","id":"20250407_trump-eu-magyarorszag-korrupcio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7364d801-c323-46f4-a62a-a21808f59b2c.jpg","index":0,"item":"43214c32-8b23-4321-82e0-983b0f6ee8df","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_trump-eu-magyarorszag-korrupcio-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 10:54","title":"Válasz Online: Trumpék részben a magyar korrupcióval indokolják az EU elleni vámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4072dea-8829-44dd-9be7-533f0a5ed6ba","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Most először került egymással szembe a világ leggazdagabb embere és az amerikai elnök, amióta Musk Trump legközelebbi szövetségese lett.","shortLead":"Most először került egymással szembe a világ leggazdagabb embere és az amerikai elnök, amióta Musk Trump legközelebbi...","id":"20250408_Elon-Musk-Trump-vonja-vissza-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4072dea-8829-44dd-9be7-533f0a5ed6ba.jpg","index":0,"item":"e3816081-dc30-499c-bbf2-94d3456a7bb0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_Elon-Musk-Trump-vonja-vissza-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 08. 14:56","title":"Elon Musk arra kérte Trumpot, vonja vissza a vámháborús döntését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]