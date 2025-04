Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a16ba950-bf65-43ea-91f9-7bfab89c3b50","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Az egyiptomi csatár két évvel hosszabbítana az angol éllovassal.","shortLead":"Az egyiptomi csatár két évvel hosszabbítana az angol éllovassal.","id":"20250408_labdarugas-liverpool-mohamed-szalah-szaudi-ajanlat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a16ba950-bf65-43ea-91f9-7bfab89c3b50.jpg","index":0,"item":"eb0c5fb6-6658-4312-8e8d-ea999b5dfc89","keywords":null,"link":"/sport/20250408_labdarugas-liverpool-mohamed-szalah-szaudi-ajanlat","timestamp":"2025. április. 08. 13:52","title":"Csillagászati fizetésre mondott nemet Szalah, aki maradna a Liverpoolban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee216586-62ed-4644-a004-8d7f72eb4df1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A bátorságnak és türelemnek nagyság lesz az eredménye az amerikai elnök szerint, a pánikolók pedig a gyenge és hülye emberekre építenek.","shortLead":"A bátorságnak és türelemnek nagyság lesz az eredménye az amerikai elnök szerint, a pánikolók pedig a gyenge és hülye...","id":"20250407_Trump-ne-legyenek-gyengek-es-hulyek-az-amerikaiak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee216586-62ed-4644-a004-8d7f72eb4df1.jpg","index":0,"item":"8bc2a85d-7d38-43f9-91b7-626aa2741452","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_Trump-ne-legyenek-gyengek-es-hulyek-az-amerikaiak","timestamp":"2025. április. 07. 15:59","title":"Trump arra kéri az amerikaiakat, ne legyenek gyengék és hülyék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"036102aa-95ad-4895-b8a0-7e0333e53bd2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök keddig adott haladékot Kínának, hogy vonják vissza a 34 százalékos viszontvámot.","shortLead":"Az amerikai elnök keddig adott haladékot Kínának, hogy vonják vissza a 34 százalékos viszontvámot.","id":"20250407_trump-kina-vamhaboru-viszontvam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/036102aa-95ad-4895-b8a0-7e0333e53bd2.jpg","index":0,"item":"d468a7b4-e600-456b-84be-cd247713d8e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_trump-kina-vamhaboru-viszontvam","timestamp":"2025. április. 07. 17:55","title":"Trump újabb vámmal fenyegette meg Kínát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d7184f2-20cd-4bce-9476-cb55c67954bf","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hetente dollármilliárdokat szednek be a vámokból, a partnerek pedig évtizedek óta eleget kerestek a „jó öreg Amerikán” – írta ki közösségi oldalára. ","shortLead":"Hetente dollármilliárdokat szednek be a vámokból, a partnerek pedig évtizedek óta eleget kerestek a „jó öreg Amerikán”...","id":"20250407_Trump-truth-social-jo-oreg-usa-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d7184f2-20cd-4bce-9476-cb55c67954bf.jpg","index":0,"item":"0080a6b2-2141-4492-acf1-7ddceaa5d51c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_Trump-truth-social-jo-oreg-usa-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 13:56","title":"Trump körülnézett a világban, és egyelőre tetszik neki, amit lát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f80655d6-c991-4629-a16e-5b4a827342c4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia tudása sokszor messze felülmúlja az egyénekét, azonban olykor olyan feladatok is kifognak rajta, amelyekkel akár a nagyobb gyerekek is simán elboldogulnak. Skót kutatók kimutatták, hogy a legkorszerűbb MI-modellek nem képesek megbízhatóan értelmezni az analóg óra mutatóinak helyzetét, és sokszor válaszolnak helytelenül a naptárak dátumaira vonatkozó kérdésekre.","shortLead":"A mesterséges intelligencia tudása sokszor messze felülmúlja az egyénekét, azonban olykor olyan feladatok is kifognak...","id":"20250408_nagy-nyelvi-modellek-mesterseges-intelligencia-az-analog-ora-leolvasasa-naptar-ertelmezese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f80655d6-c991-4629-a16e-5b4a827342c4.jpg","index":0,"item":"2a9714c1-b58d-4838-9635-0e286ebec293","keywords":null,"link":"/tudomany/20250408_nagy-nyelvi-modellek-mesterseges-intelligencia-az-analog-ora-leolvasasa-naptar-ertelmezese","timestamp":"2025. április. 08. 08:03","title":"Mielőtt leigázza az embert, előbb talán meg kellene tanulnia leolvasni az órát a mesterséges intelligenciának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f6aab9e-12f7-418b-a7c6-6e098f15d7e6","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Marine Le Pen elítélését követően támadásba lendül. De a francia szélsőjobboldal vezetője rossz stratégiát választ, ha magát a rendszer áldozatának nyilvánítja és Martin Luther Kinghez hasonlítja – politológusokkal elemezte a francia helyzetet a Die Welt.","shortLead":"Marine Le Pen elítélését követően támadásba lendül. De a francia szélsőjobboldal vezetője rossz stratégiát választ, ha...","id":"20250407_Die-Welt-Science-Po-Le-Pen-Franciaorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f6aab9e-12f7-418b-a7c6-6e098f15d7e6.jpg","index":0,"item":"cdfa7827-f9dc-4c9f-ad13-952d795fe701","keywords":null,"link":"/360/20250407_Die-Welt-Science-Po-Le-Pen-Franciaorszag","timestamp":"2025. április. 07. 15:26","title":"\"Ha vannak légi felvételek, végünk van\" – Le Pen támogatója kevesellte a létszámot a tüntetésükön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e4904ee-455d-4780-b2e9-83e38d3d8039","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"Nem érdemes lemaradni róla: több mint 1000 állás, neves cégek, ingyenes karrier-tanácsadás, rengeteg program és nyereményjáték vár rád. Április 9-én szerdán reggel 10 órakor startol a HVG Állásbörze a budai Dr. Koltai Jenő Sportközpontban. Ezzel párhuzamosan fut majd a hvgallasborze.hu oldalon az online állásbörze, amely péntek késő délután ér véget. A belépés a hibrid rendezvényre ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Íme néhány tipp a felkészüléshez.","shortLead":"Nem érdemes lemaradni róla: több mint 1000 állás, neves cégek, ingyenes karrier-tanácsadás, rengeteg program és...","id":"20250408_kezdodik-a-HVG-Allasborze","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e4904ee-455d-4780-b2e9-83e38d3d8039.jpg","index":0,"item":"957095c2-b975-4b81-b6f7-bb401a20cb92","keywords":null,"link":"/kkv/20250408_kezdodik-a-HVG-Allasborze","timestamp":"2025. április. 08. 10:09","title":"Már csak 1 nap és startol a legnagyobb hazai állásbörze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"564c058a-6518-409e-807f-8e47c8d6a34e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Kiadták az első ízelítőt róla. ","shortLead":"Kiadták az első ízelítőt róla. ","id":"20250407_Hamarosan-itt-az-Audi-uj-uzleti-limuzinja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/564c058a-6518-409e-807f-8e47c8d6a34e.jpg","index":0,"item":"c1fe4bd4-0381-4d0a-82cd-ebb736e95673","keywords":null,"link":"/cegauto/20250407_Hamarosan-itt-az-Audi-uj-uzleti-limuzinja","timestamp":"2025. április. 07. 20:20","title":"Hamarosan itt az Audi új üzleti limuzinja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]